Poznaliśmy nazwiska marszałków Sejmu i Senatu. Elżbieta Witek z PiS-u została wybrana na marszałka Sejmu IX kadencji, natomiast Tomasz Grodzki z KO został marszałkiem Senatu X kadencji. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu wybrani zostali również wicemarszałkowie Sejmu. Także we wtorek Mateusz Morawiecki złożył dymisję rządu poprzedniej kadencji. W związku z Marszem Niepodległości w Warszawie zatrzymanych zostało 18 osób. 15 z nich nie zdążyło nawet dotrzeć do stolicy. Kolejne problemy Romana Polańskiego - po tym jak Valentine Monnier oskarżyła go o gwałt, reżyser może zostać usunięty z Gildii Francuskich Artystów. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek? O najważniejszych wydarzeniach dowiesz się ze specjalnego Podsumowania Dnia RMF FM.

