Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur przedstawił wyniki kontroli w firmach zajmujących się komunikacją miejską w Warszawie. "Te kontrole były prowadzone krzyżowo. Chcieliśmy sprawdzić, czy kierowcy nie pracują jednocześnie w kilku firmach i czy w związku z tym nie są łamane normy czasu pracy. Niestety wyniki są zatrważające" – podkreślił.

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur / Rafał Guz / PAP

Gajadhur przypomniał, że kontrole przeprowadzono w czterech firmach prowadzących komunikację miejską w Warszawie. Pierwsza kontrola, kontrola w firmie Arriva, to jest ta firma, której autobusy uległy tragicznym wypadkom w Warszawie, rozpoczęła się jeszcze przed tymi tragicznymi zdarzeniami, w połowie maja - zaznaczył.



W czerwcu autobus, należący do spółki Arriva, spadł z wiaduktu na trasie S8. W wypadku zginęła starsza kobieta, a 18 osób doznało różnego rodzaju obrażeń i trafiło do szpitali. Jak się później okazało, kierowca autobusu był pod wpływem amfetaminy. Niedługo potem na warszawskich Bielanach kierowca autobusu uderzył w cztery zaparkowane pojazdy i latarnię. Jedna osoba została poszkodowana.

Autobus spadł z wiaduktu na trasie S8 / Paweł Supernak / PAP

Co wykazały kontrole?

Jak mówił Gajadhur, z przeprowadzonych kontroli wynika, że "kierowcy jeździli przemęczeni stwarzając zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa przewożonych pasażerów".

Zdarzały się przypadki, że kierowca rozpoczynał pracę o godz. 4 nad ranem u jednego przewoźnika, pracował do godz. 13, a o godz. 15 zaczynał pracę u drugiego przewoźnika pracując do godz. 23-24. I tak 17 dni w trakcie ponad dwóch miesięcy - opisywał GITD. Widać na tych przykładach, w jaki sposób niektórzy kierowcy łamali normy czasu pracy - mówił.

Nawet kilkadziesiąt dni jazdy bez aktualnych badań technicznych

Kontrola wykazała, że 270 kierowców pracowało równocześnie w kilku firmach, najczęściej w dwóch. Z tych 270 w 69 przypadkach kierowcy łamali normy czasu pracy - przekazał Gajadhur. Jak dodał, w firmie Arriva wykryto także "nieprawidłowości związane z brakiem ważnych, aktualnych badań technicznych pojazdów". Zdarzało się, że pojazdy jeździły kilka, kilkanaście, bądź nawet kilkadziesiąt dni po drogach bez aktualnych badań technicznych - wyjaśnił.



W firmie, której autobusy uczestniczyły w tych tragicznych wypadkach suma naruszeń mogła skutkować nałożeniem kary w wysokości ponad 300 tys. zł, natomiast ta kara zgodnie z ustawą o transporcie drogowym zostanie ograniczona do 30 tys. zł - powiedział Gajadhur.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber / Rafał Guz / PAP

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który towarzyszył Gajadhurowi na konferencji, zaapelował "wszystkich odpowiedzialnych za organizację transportu zbiorowego" o "ogromną odpowiedzialność" i "prowadzenie właściwego nadzoru nad firmami, które świadczą takie usługi". Podkreślał, że pasażerowie chcą mieć poczucie bezpieczeństwa i muszą mieć je zagwarantowane.



Życie ludzkie jest najważniejsze, bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze, apelujemy o to, żeby tak właśnie było - mówił Weber.