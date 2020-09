Sąd Okręgowy w Warszawie nie przedłużył tymczasowego aresztu dla kierowcy autobusu, który pod koniec czerwca spowodował wypadek na trasie S8. Prokuratura poinformowała, że złoży zażalenie na tę decyzję.

Wypadek autobusu miejskiego na trasie S8, 25 czerwca 2020 / Paweł Supernak / PAP

O nieuwzględnieniu wniosku prokuratora i uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Tomasza U. poinformowała dziś sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie. Wobec kierowcy autobusu zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: dozoru policji polegającego na zakazie opuszczania miejsca pobytu na czas dłuższy niż 3 dni, obowiązku stawiennictwa w jednostce policji raz w tygodniu, zakazie kontaktowania się ze świadkami w przedmiotowym postępowaniu, zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych i zakazie opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Jak ustaliła PAP, w areszcie mężczyzna powinien przebywać do 23 września.

Od tej decyzji będzie się odwoływać Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Tragiczny wypadek

25 czerwca kierowca autobusu linii 186 spowodował wypadek na moście Grota-Roweckiego, w którym zginęła pasażerka, a czworo innych pasażerów zostało ciężko rannych. Tomasz U., który kierował autobusem, był pod wpływem amfetaminy. Został aresztowany.

Mężczyzna usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której doszło do zgonu jednej z pasażerek, a także ciężkich obrażeń u czterech innych osób.

Prokurator ogłosił także Tomaszowi U. zarzut posiadania substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. Zarzut ten odnosił się do amfetaminy, która została znaleziona w kabinie kierowcy, w kokpicie pod portfelem z dokumentami kierowcy.

Jak informowała prokuratura podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. "Przyznał się do tego, że zażył amfetaminę zanim rozpoczął zmianę, zanim wsiadł do autobusu" - informowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Za to przestępstwo Tomaszowi U. grozi mu do 15 lat więzienia.

Informację jako pierwszy podał portal tvp.info