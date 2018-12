W Paryżu "żółte kamizelki" protestowały przeciwko polityce Macrona. Doszło do licznych starć z policją. Przykre informacje przyszły w sobotę zza Oceanu - zmarł były prezydent USA George Helbert Walker Bush. Weekend upłynął także pod znakiem sportowych wydarzeń: Piotr Żyła dwa razy wskoczył na podium, Kajetan Kajetanowicz triumfował w Rajdzie Barbórka, reprezentacja Polski poznała rywali w eliminacjach Euro 2020. Co jeszcze się działo? Zobaczcie nasze podsumowanie najważniejszych informacji soboty i niedzieli.

Protesty "żółtych kamizelek". Macron szuka wyjścia z kryzysu

Francuski prezydent Emmanuel Macron polecił premierowi Edouardowi Philippe przeprowadzenie rozmów z liderami politycznymi i przedstawicielami "żółtych kamizelek", które przez weekend protestowały przeciwko podwyżkom cen benzyny.

Sobota w Paryżu upłynęła pod znakiem chaosu i starć. Po raz kolejny na ulice wyszły "żółte kamizelki" - apolityczny ruch sprzeciwiający się głównie podwyżkom cen paliw.

Manifestacje wymknęły się spod kontroli. Protestujący wdarli się w sobotę do najbogatszych dzielnic stolicy Francji, podpalali samochody, obrabowali butiki i rozbili wiele witryn sklepowych. Zdewastowany został także słynny Łuk Triumfalny.

na zdj. Łuk Triumfalny / PAP/EPA/ETIENNE LAURENT /

Piotr Żyła dwa razy na podium!

Piotr Żyła / PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY /

W mijający weekend nie zabrakło sportowych emocji. Piotr Żyła dwa razy wskoczył na podium konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. W sobotnim konkursie był drugi, w niedzielnym - trzeci.



Jak poszło pozostałym polskim skoczkom? Zobaczcie:

Nie żyje były prezydent USA George H. W. Bush

W wieku 94 lat zmarł były prezydent USA George Helbert Walker Bush. Był 41. prezydentem Stanów Zjednoczonych, swój urząd pełnił od stycznia 1989 roku, do stycznia 1993 roku. O jego śmierci poinformował jego syn, George W. Bush.



Za nami 56. już Rajd Barbórka

Kajetan Kajetanowicz po raz szósty z rzędu triumfował w Rajdzie Barbórka. W 56. edycji tej imprezy musiał jednak stoczyć zażartą walkę z Mikołajem Marczykiem. Ostatecznie doświadczony kierowca pokonał młodszego kolegę o nieco ponad 4 sekundy. "Kajto" wygrał 4 z 5 odcinków specjalnych. Na najniższym stopniu podium znalazł się Łukasz Byśkiniewicz.

Mamed Chalidow kończy karierę

W Gliwicach odbyła się 46. gala Konfrontacji Sztuk Walki. W najciekawszym pojedynku wieczoru Mateusz Gamrot pokonał Japończyka Klebera Koike Erbsta i został mistrzem organizacji w wadze piórkowej. Tym samym Polak został pierwszym mistrzem w dwóch kategoriach wagowych jednocześnie.

Największe zaskoczenie wieczoru przyszło jednak w ostatniej walce. Mamed Chalidow drugi raz został pokonany przez Tomasza Narkuna. Tuż po walce, Polak pochodzenia czeczeńskiego ogłosił zakończenie sportowej kariery. Powiedziałem, że jeśli przegram tę drugą walkę, to mój czas się skończył. Po prostu już mam swoje lata i myślę, że podziękuję. Ciężko mi jest po tylu latach. Mam 38 lat i jestem zmęczony tym szarpaniem się z młodymi. Ja już swoje zrobiłem. Chłopacy o tym nie wiedzieli, nikt o tym nie wiedział. To jest moja decyzja, że jeśli przegram tę walkę, to czas na mnie - powiedział Chalidow przed kamerą.

Kraków już w świątecznej oprawie

Kraków rozświetliły świąteczne iluminacje. Na Rynku Głównym zapalono światełka na największej i najpiękniejszej choince w mieście.

Reprezentacja Polski poznała rywali w eliminacjach do Euro 2020

Reprezentacja Polski poznała rywali w eliminacjach Euro 2020. Zdjęcie z losowania / PAP/EPA/AIDAN CRAWLEY /

Reprezentacja Polski poznała rywali w eliminacjach Euro 2020. Podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się w grupie G z Austrią, Izraelem, Słowenią, Macedonią i Łotwą. Turniej finałowy zostanie rozegrany w 12 miastach w całej Europie.

Boks wagi ciężkiej: Walka Wilder-Fury na remis!

Amerykanin Deontay Wilder pozostał bokserskim mistrzem świata federacji WBC w wadze ciężkiej po remisie z Brytyjczykiem Tysonem Furym na gali w Los Angeles. Sędziowie punktowali 115:111, 110:114 i 113:113. Obaj pięściarze na zawodowym ringu jeszcze nie przegrali.

Walka w hali Staples Center, z której na co dzień korzystają koszykarze Lakers i Clippers czy hokeiści Kings, zgromadziła 18-tysięczną publiczność.

Twoje Niesamowite Miejsce: Odwiedzamy Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

W niedzielę, w ramach cyklu Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF RM odwiedziliśmy Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Nieprzypadkowo byliśmy właśnie tam, bo 4 grudnia jest Barbórka, czyli Dzień Górnika.



"Od Siewierza jechał wóz, malowane panny wiózł"

Siewierz w Śląskiem to Twoje Miasto w RMF FM - tak zdecydowali słuchacze. W sobotę od rana byliśmy razem w Wami na siewierskim rynku.



Pierścień Poncjusza Piłata znaleziono w biblijnej twierdzy

Naukowcy z Izraela twierdzą, że znaleźli pierścień należący do Poncjusza Piłata, rzymskiego prefekta w Judei, który wydał na ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Jak pisze "Haaretz", wykonany z brązu pierścień został znaleziony blisko 50 lat temu podczas badań archeologicznych prowadzonych w twierdzy Heroda na Pustyni Judzkiej.



