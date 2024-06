Pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie laser wspomagany sztuczną inteligencją zagościł w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Nowoczesne urządzenie służy do leczenia jaskry.

Laser do leczenia jaskry wspierany AI / Anna Kropaczek, RMF FM / RMF FM - reporter

Zabiegi laserowe w leczeniu jaskry okuliści stosują od lat, ale nowe urządzenie jest wyjątkowe. Do tej pory trzeba było posadzić pacjenta na stołeczku przed urządzeniem, założyć mu soczewkę i my kontrolowaliśmy ten laser. Musieliśmy ustawić laser i zabieg trwał 5-10 minut. Operator był ogniwem, które mogło być słabsze. Teraz mamy wszystko zautomatyzowane. Zabieg trwa 2-3 sekundy. Eliminujemy nasze słabe ogniwo - mówi dr Bartłomiej Bolek z kliniki okulistyki.

Śledzi ruch gałek ocznych

Laser wspomagany sztuczną inteligencją wykorzystuje algorytm AI (Artificial Intelligence), który dokładnie lokalizuje strefę zabiegu. Opatentowany lokalizator monitorujący pozycję oka. Laser jest też wyposażony w technologię śledzenia ruchu oka (SureTrac), która pomaga mu trafić w zamierzony obszar leczenia za każdym razem.



Urządzenie służy do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego - głównego czynnika, który powoduje degradację nerwu wzrokowego. Prof. Edward Wylęgała, kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Okręgowego Szpitala Kolejowego Katowicach podkreśla, że nowy laser to przełom w leczeniu jaskry.



Zabieg trwa 3 sekundy

Jest to laser autonomiczny, jak samochód bez kierowcy sterowany sztuczną inteligencją ze śledzeniem ruchów gałki ocznej - mówi prof. Wylęgała i wymienia korzyści dla pacjenta: skuteczność, dokładność, komfort leczenia. Zabieg trwa 2,3 sek. Sztuczna inteligencja znajduje miejsce, gdzie trzeba nałożyć wiązkę laserową - wyjaśnia prof. Wylęgała.

100 pacjentów już po zabiegu

Zabieg innowacyjnym laserem przeszło już ponad 100 pacjentów katowickiego szpitala.



Dzisiaj przyjechałam do kontroli i jest wszystko ok. Chodziło o ciśnienie w oku, które jest niskie teraz. Mam nadzieję, że to się utrzyma - powiedziała reporterce RMF FM, Annie Kropaczek, jedna z pacjentek.



Po zabiegu nie trzeba specjalnie dbać o oczy. Pacjent ma tylko aplikować krople przeciwzapalne przez tydzień.



Procedura jest refundowana przez NFZ, a kolejki do zabiegu nie są duże. Najstarsza nasza pacjentka, u której lekarze w Katowicach przeprowadzili zabieg, miała 102 lata. Jesteśmy otwarci na pacjentów. Myślę, ze w tym roku jeszcze kilkuset pacjentów będziemy mogli leczyć - komentuje prof. Edward Wylęgała.



Laser do leczenia jaskry wspomagany AI (fot. Anna Kropaczek) / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Choroba cywilizacyjna

Jaskrę uważa się za chorobę cywilizacyjną. Jest najczęstszą przyczyną ślepoty. W Polsce na tę dolegliwość cierpi ponad 800 tysięcy osób. Pół miliona spośród chorych nawet nie wie, że powoli ślepnie. Okuliści zachęcają do badań profilaktycznych, bo diagnoza to pierwszy krok do procesu prawidłowego leczenia, a nowe metody leczenia zwiększają szansę na uratowanie wzroku. Laser wspomagany sztuczną inteligencją został zakupiony dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.