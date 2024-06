W czerwcu rozpoczyna się sezon na kąpieliskach w Katowicach. Trwają ostatnie przygotowania przed uruchomieniem basenów Bugla, Rolna oraz obiektów przy ul. Gliwickiej i na Campingu 215.

Kąpielisko Bugla / K. Kalkowski / Materiały prasowe

Na katowickich kąpieliskach trwają prace konserwatorskie, czyszczenie i dezynfekcja niecek basenowych, sprawdzanie sprawności działania systemów dozowania chemii basenowej, czyszczenie i dezynfekcja filtrów oraz badania wody.

Miasto przedstawiło harmonogram pracy kąpielisk w tym sezonie. Na Rolnej będzie można odpoczywać już w najbliższy weekend 8-9 czerwca.

Posiadacze Katowickiej Karty Mieszkańca mogą korzystać z miejskich basenów "pod chmurką" w obniżonych cenach - dostaną 50 proc. zniżki od ceny wyjściowej dla ich grupy wiekowej.

W najbliższy weekend (8-9 czerwca), jeśli dopisze pogoda, MOSiR Katowice otworzy wypożyczalnię sprzętu pływającego na Dolinie Trzech Stawów. Wypożyczalnia wraca na swoje pierwotne miejsce sprzed remontu terenu wokół stawu (przy autostradzie A4, dojście od strony Campingu 215/restauracji). Będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 19:00 oraz w weekendy i dni wolne od 10:00 do 19:00. Można wypożyczyć kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne, łodzie elektryczne, oraz deski SUP.

Harmonogram otwarcia kąpielisk

ORW Bugla, ul. Żeliwna 26d: od 21 czerwca w godzinach 10.00-20.00;

ORW Rolna, ul. Nasypowa 65: weekendy 8-9 czerwca, 15-16 czerwca oraz codziennie od 21 czerwca do 18 sierpnia. Godziny otwarcia: Poniedziałek-czwartek 10.00-18.00, piątki i weekendy 10.00-19.00;

OS Gliwicka, ul. Gliwicka 214: od 1 lipca do 25 sierpnia w godzinach 10.00-18.00;

Camping 215, ul. Trzech Stawów 23: od 1 lipca do 1 września w godz. 10.00-18.00;

Kąpieliska otwarte, tj. Dolina Trzech Stawów, Starganiec oraz Morawa przy Stanicy: obsada ratownicza będzie zapewniona od 1 lipca do 1 września, w godzinach 10.00-18.00.