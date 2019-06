Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, to Jarosław Kaczyński zablokował Zbigniewowi Ziobrze wytoczenie procesu prawnikom z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego za krytyczną opinię nowelizacji kodeksu karnego, bo obawiał się kompromitacji partii rządzącej przed sądem.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / PAP/Marek Kliński / PAP

Jeszcze w sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przekonywał, że pozew zostanie złożony w poniedziałek. Ta zapowiedź rozwścieczyła Jarosława Kaczyńskiego, bo nie była konsultowana na szczeblu politycznym.



Rezygnację z pozwu doradzali przede wszystkim sztabowcy PiS, którzy przekonywali, że argumenty wytoczone przez resort najprawdopodobniej byłyby nie do obrony przed sądem. Chcieli uniknąć kompromitacji, w obawie, że wyrok zapadnie jeszcze przed jesiennymi wyborami do parlamentu.

Co więcej, pomysł wytoczenia procesu za ekspertyzę prawniczą wzbudził kontrowersje także wśród najbliższych współpracowników premiera.

Krytyka nowelizacji kodeksu karnego jest powszechna w środowisku eksperckim. Prawnicy podkreślają, że ze względu na ekspresowy tryb prac, sprzeczny z zasadami zmian kodeksów, cała nowelizacja może być niekonstytucyjna.

Mimo tak poważnych uwag, Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało projekt, powtarzając przekaz, że zaostrza on kary za pedofilię. W rzeczywistości wprowadza gruntowne zmiany całego kodeksu. Ustawa trafiła na biurko prezydenta.

Ziobro: nie chodzi o pozew, ale o prawdę