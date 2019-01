Kilka minut po godz. 17 wyruszył pochód, który odprowadzi trumnę z ciałem Pawła Adamowicza ulicami Gdańska do Bazyliki Mariackiej. W tej świątyni w sobotę prezydent Gdańska zostanie pochowany. Msza pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głodzia rozpocznie się w południe. W mieście ustawione zostały telebimy, aby dzięki nim mieszkańcy mogli uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.

17:06

Trumna z ciałem zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza została przeniesiona do karawanu stojącego przed Europejskim Centrum Solidarności.



17:00

Żałoba narodowa w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza obowiązuje od dziś od godziny 17 do soboty do godziny 19. Rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie zostało w czwartek kontrasygnowane przez premiera Mateusza Morawieckiego.



W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem. Odwoływane są imprezy masowe, rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe.

Portret zmarłego prezydenta miasta Pawła Adamowicza zawieszony na fasadzie I Liceum Ogólnokształącego w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP





16:56

Carillonistka Monika Kaźmierczak zagrała w kościele św. Katarzyny epitafium dedykowane zmarłemu prezydentowi miasta Pawłowi Adamowiczowi. Utwór został napisany specjalnie dla niego, tuż po jego śmierci.











16:45

W historycznej sali BHP w Gdańsku, tuż obok Europejskiego Centrum Solidarności, o godzinie 15:00 zebrali się samorządowcy z niemal całej Polski. Około 200 osób wzięło udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Byli też obecni przedstawiciele Unii Metropolii Polskich oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Osobiście przyjechali włodarze ponad 80 polskich miast, choćby prezydenci Warszawy, Lublina, Gliwic, Gorzowa, Koszalina, Katowic, Rzeszowa, Olsztyna, Nowej Soli, Poznania czy Bydgoszczy i wielu innych. R elację z tego spotkania możecie przeczytać tutaj.



