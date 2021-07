Dwie osoby zginęły, a trzecia jest ranna. To skutki wybuchu butli z gazem technicznym, do którego doszło w Częstochowie na jednym z parkingów przed marketem przy ul. Wrocławskiej. Akcja strażaków może potrwać nawet dobę.

Miejsce wybuchu / PSP / PAP

Na parkingu przed sklepem przy ul. Wrocławskiej w Częstochowie eksplodowała najprawdopodobniej jedna z kilku butli przewożonych samochodem. Dwie osoby zginęły, trzecia jest ranna.

Strażacy wyznaczyli specjalną strefę bezpieczeństwa. Ma ona ok. 200 metrów. Schładzają pozostałe butle z acetylenem, które znajdują się w samochodzie.

Miejsce wybuchu / Gorąca Linia RMF FM

Do wraku auta nikt nie podchodzi, bo cały czas istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. W pobliżu rozerwanego samochodu, w odległości kilkudziesięciu metrów, ustawiono specjalne bezobsługowe stanowiska, dzięki którym butle mogą być zraszane wodą. Jeśli w ich pobliże muszą podejść strażacy, korzystają ze specjalnych osłon. Te działania będą jeszcze trwały wiele godzin; nasze procedury wskazują - z uwagi na to, że acetylen jest związkiem bardzo reaktywnym, a ta butla znajdowała się w środowisku pożaru, uległa uderzeniu - wszystko wskazuje na to, że ta butla będzie musiała być chłodzona 24 godziny - mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Kamil Dzwonnik.

Na miejscu są policjanci i prokurator, ale cały czas muszą pozostać w bezpiecznej odległości. Wszystko wskazuje na to, że butle - przewożone zwykłym samochodem dostawczym - służyły jako elementy zestawu do prowadzenia prac spawalniczych. Wygląd wraku nie wskazuje, by był to pojazd służący do transportu gazów.

Z pobliskiego sklepu i domów ewakuowano 67 osób. Dotąd nie zapadła decyzja, by mieszkańcy z ustanowionej 200-metrowej strefy bezpieczeństwa mogli wrócić na noc do domów.