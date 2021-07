Dwóch mężczyzn zostało przysypanych ziemią w czasie drążenia studni w miejscowości Glinka niedaleko Żywca w Śląskiem. Jednemu z nich udało się wydostać na powierzchnię. Drugi zmarł.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Przy drążeniu studni pracowało dwóch mężczyzn. Jednemu z nich, gdy ziemia się osunęła, udało się wydostać na powierzchnię. Pomogła mu w tym załoga karetki pogotowia, która jako pierwsza dotarła na miejsce.

Mężczyzna trafił do szpitala.



Poszukiwania drugiego przysypanego trwały kilka godzin. Niestety, gdy dotarli do niego strażacy, okazało się, że nie żyje.



Nie wiadomo, dlaczego doszło do osunięcia się ziemi przy drążeniu studni.