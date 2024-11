"Ukraina musi zwyciężyć, aby Polska była bezpieczna" - mówi RMF FM Bogdan Klich w pierwszej rozmowie po objęciu placówki w Waszyngtonie. Klich kieruje ambasadą RP w stolicy Stanów Zjednoczonych.

Dziś Bogdan Klich rozpoczyna pierwsze polityczne rozmowy. Jak tłumaczy, zaczyna od spotkania z republikańskim senatorem związanym ze skrzydłem partii blisko współpracującej z Donaldem Trumpem. W pierwszej wypowiedzi dla mediów, udzielonej RMF FM, mówi o swoich planach na swoją kadencję w stolicy USA.

Mój plan na kadencję to cztery podstawowe filary: bezpieczeństwo, współpraca w dziedzinie energetyki, współpraca - co jest szczególne ważne w Stanach Zjednoczonych, z Polonią oraz diasporą żydowską i wreszcie cała dyplomacja kulturalna, naukowa, czego dziś jesteśmy uczestnikami - powiedział Bogdan Klich, który od poniedziałku kieruje ambasadą RP w Waszyngtonie.

We wtorek wieczorem czasu miejscowego wziął udział w pokazie filmu Jessego Eisenberga "A Real Pain" w siedzibie The Motion Picture Association w Waszyngtonie. Film o dwóch kuzynach, którzy wybierają się po śmierci babci w podróż do Polski, aby poznać kraj, w którym żyła przed Holocaustem. To tam przed pokazem rozmawiał z naszym korespondentem Pawłem Żuchowskim.

Bogdan Klich podkreślał, że ten film w Polsce robi coraz większą furorę. Tutaj w Stanach Zjednoczonych jest rodzajem takiego impulsu dla pogłębienia pamięci o tym jak przyjaznym domem był nasz kraj dla wielu mniejszości etnicznych, w tym dla mniejszości żydowskiej - podkreślił.

Bogdan Klich, szef polskiej placówki dyplomatycznej w stolicy USA, w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim podkreślał również, że jego celem w czasie kadencji w Waszyngtonie oczywistą sprawą są kwestie sytuacji w naszej części świata, rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

To jest oczywiste, to jest sprawa naszego bezpieczeństwa narodowego. Powiem szczerze, że ja nie wyobrażam sobie pełnego bezpieczeństwa Polski, z jednej strony bez obecności amerykańskich sił na terenie naszego kraju a z drugiej strony bez zakończenia zwycięstwem Ukrainy, zaznaczam zwycięstwem Ukrainy, wojny, którą Rosja w sposób brutalny wydała naszemu sąsiadowi. Jak mówię o zwycięstwie Ukrainy, to mam na myśli to zwycięstwo zdefiniowane przez samych Ukraińców, bo nie jest naszą rolą, ani Amerykanów, ani Polaków, ani nikogo innego określać, co będzie zwycięstwem Ukrainy. Ale Ukraina musi zwyciężyć, aby Polska była bezpieczna - podkreślił.

Bogdan Klich zaznaczył, że niezależnie kto mieszka w Białym Domu, Polsce zawsze zależy na dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Pierwsze kroki w tym kierunku już podjąłem, poprzez kontakty ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi ze środowiska republikanów. Następne będą w najbliższych dniach - zapowiedział.

Dziś Bogdan Klich będzie na Kapitolu, tam ma spotkanie z republikańskim senatorem Rickiem Scottem.

Najbliższa wizyta na Kapitolu będzie spotkaniem z jednym z senatorów należących do tego właśnie skrzydła republikanów, które bardzo blisko współpracuje z prezydentem Trumpem - ujawnił w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.