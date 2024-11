Space X uprzedza, że podobnie jak poprzednio, powracający booster będzie zwalniał z prędkości naddźwiękowych, co spowoduje słyszalne efekty dźwiękowe w okolicy strefy lądowania. To, jak silny grzmot usłyszą obserwatorzy, zależy zarówno od ich odległości od miejsca lądowania, jak i warunków pogodowych.



Górny stopień Starship poleci tą samą suborbitalną trajektorią, co w poprzednim teście lotu, z wodowaniem planowanym w Oceanie Indyjskim. Planowany jest większy kąt natarcia w końcowej fazie zejścia, by przetestować klapy i uzyskać dane, które pomogą w planowaniu przyszłych profili lądowania. Dodatkowym celem tego lotu będzie próba odpalenia w przestrzeni kosmicznej jednego silnika Raptor, co ma potwierdzić możliwość wykorzystania go do operacji zejścia z orbity w trakcie w pełni kosmicznych misji pojazdu Starship. Istotne znaczenie będą miały też testy nowych materiałów osłony termicznej i jej modyfikacji w miejscach, gdzie w przyszłosci bedą montowane zaczepy służące do przechwycenia pionowo lądującego Starshipa.

Space X zapowiada, że kolejne pojazdy, zaczynając od pojazdu planowanego na siódmy testowy lot, będą miały już więcej modyfikacji, w tym przeprojektowane przednie klapy, większe zbiorniki paliwa oraz najnowszą generacją płytek i wtórnych warstw ochrony termicznej.