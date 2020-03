Do 1862 wzrosła liczba przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły już 22 osoby. Stany Zjednoczona i Europa to dwa największe ogniska epidemii. W tych dwóch miejscach codziennie odnotowuje się skokowe wzrosty liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zgonów przez niego spowodowanych. "Czuję się jak na wojnie" - przyznał w wywiadzie dla CNN burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. 756 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech. Rząd Hiszpanii przeznaczył 24 mln euro z funduszu ds. walki z epidemią na projekt badawczy dotyczący terapii osoczem w leczeniu Covid-19. Liczba zakażonych koronawirusem w Holandii przekroczyła 10 tysięcy .

W Polsce wykryto 1862 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły 22 osoby.





W Stanach Zjednoczonych zmarło niemowlę zakażone koronawirusem.





Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech wzrosła do 10 779.





Liczba zgonów spowodowanych przez koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 209 i wynosi 1228.

Chińskie władze poinformowały o 45 nowych przypadkach zakażenia wirusem. 44 z nich to przypadki "zaimportowane".





Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że zmiany w Kodeksie wyborczym wprowadzone przez posłów zostaną usunięte przez Senat.





Dyrektor medyczny angielskiego oddziału brytyjskiej służby zdrowia stwierdził, że jeśli liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii będzie mniejsza niż 20 tys., to będzie można uznać to za sukces.





Liczba zakażonych koronawirusem w Holandii przekroczyła 10 tysięcy.









21:48

Dziś faktycznie są trzy scenariusze rozwoju wydarzeń. Pierwszy - od 3 do 5 proc. zakażonych koronawirusem jednocześnie. Te cyfry są bardzo bolesne, ale taki scenariusz nie jest katastrofą - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dwie kolejne przedstawione przez niego wersje wydarzeń dotyczą 25 proc. i ponad 50 proc. chorych. Drugiego i tym bardziej trzeciego scenariusza nasz system opieki zdrowotnej nie wytrzyma - alarmował.

21:44

Będą wzmożone patrole i kontrole policji; być może będziemy również chcieli do tych policyjnych zespołów dołączać żołnierzy, tak, żeby wyegzekwować obowiązujące przepisy - mówił wicepremier Jacek Sasin o kontrolach przestrzegania przez Polaków rozporządzenia ministra zdrowia.





21:31

Samolot wojskowy A400M niemieckich sił powietrznych wylądował w niedzielę po południu na lotnisku w Strasburgu, aby ewakuować dwóch pacjentów z koronawirusem do szpitala wojskowego w Ulm, w południowo-zachodniej części Niemiec.



To pierwsza ewakuacja francuskich pacjentów przeprowadzona z pomocą samolotu wojskowego Niemiec.

21:28

W celu egzekwowania reguł kwarantanny francuskie władze nakładają dodatkową karę 200 euro za drugie nieuzasadnione wyjście z domu. Łącznie we Francji z powodu koronawirusa zmarło dotąd 2606 osób, a liczba zakażonych wynosi 40 174.

Grzywna za pierwsze nieuzasadnione wyjście z domu wynosi 135 euro, ale wzrośnie do 200 euro w przypadku ponownego złamania nakazu w ciągu 15 dni i może zostać podwyższona o 375-450 euro w przypadku braku płatności w ciągu 45 dni - wynika z dekretu opublikowanego w niedzielę w Dzienniku Ustaw.

21:23



250 tys. masek ochronnych przekazał sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres miastu Nowy Jork w ramach pomocy w walce z pandemią koronawirusa. W imieniu nowojorskiej służby zdrowia odebrał je burmistrz Bill de Blasio.

Mówimy jednym głosem, aby wyrazić zdecydowane poparcie dla tego wielkiego miasta i jego dumnych mieszkańców. Dla nas Nowy Jork to nie tylko dom czy siedziba ONZ. To tętniąca życiem światowa stolica, poprzez którą świat komunikuje się, debatuje, handluje i prosperuje. W imieniu społeczności ONZ i korpusu dyplomatycznego wyrażamy szczerą nadzieję, że ta skromna darowizna poprawi sytuację - powiedział Guterres.





21:19

Z powodu pandemii koronawirusa kanadyjscy sportowcy na razie nie będą poddawani testom antydopingowym. Celem wstrzymania działalności Kanadyjskiego Centrum Etyki w Sporcie (CCES) jest uniknięcie potencjalnego rozprzestrzeniania się COVID-19.





21:13

Koronawirus u pracownicy stacji dializ w Warszawie. Rząd musi natychmiast zapewnić testy pracownikom służby zdrowia! Bez testów musimy dziś wysłać kilkanaście pielęgniarek i kilkunastu lekarzy na kwarantannę. Apeluję o natychmiastowe działania - sytuacja staje się dramatyczna! - napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.





21:10

Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30. roku życia - podał Główny Inspektorat Sanitarny. "Nie lekceważ zagrożenia" - apeluje GIS, przestrzegając przed narażaniem zdrowia i życia.





20:54

Istnieje limit możliwości grzebania i spopielania zwłok i ten limit, ze względu na codzienną liczbę zmarłych, został w Madrycie przekroczony - powiedział burmistrz walczącej z koronawirusem hiszpańskiej stolicy, Jose Luis Martinez-Almeida. Potrzebujemy odpowiednio dużej kostnicy do składania ciał przed ich kremacją. Brakuje też czasu na codzienne spopielanie i grzebanie zmarłych - tłumaczył w rozmowie z gazetą "El Espanol".

20:39

20:22

W Polsce zmarły kolejne dwie osoby z koronawirusem - podał resort zdrowia. To: 72-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 89-letni mężczyzna ze szpitala w Myślenicach. Obaj mieli współistniejące choroby.

20:20

91 nowych przypadkow koronawirusa - informuje resort zdrowia. Potwierdzone przypadki dotyczą: 40 osób z woj. mazowieckiego, 20 osób z woj. dolnośląskiego, 8 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. wielkopolskiego, 5 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. lubelskiego, 4 osób z woj. pomorskiego oraz po 1 osobie z woj. podlaskiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego.





20:11

Szpital im. Żeromskiego w Krakowie wstrzymuje przyjmowanie porodów - poinformowano na stronie placówki. Obecnie trzy oddziały - położnictwa, chorób wewnętrznych i neurologii - objęte są kwarantanną.

20:08



W ciągu ostatniej doby we Francji z powodu zakażenia koronawirusem zmarły 292 osoby - poinformował przedstawiciel ministerstwa zdrowia. Łącznie we Francji z powodu koronawirusa zmarło już 2606 osób.





19:44



W Czechach u 2743 osób stwierdzono dotąd zakażenie koronawirusem. 16 zakażonych osób zmarło - wynika z najnowszego bilansu, opublikowanego w niedzielę przez resort zdrowia.





19:42



Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Turcji wzrosła w ciągu ostatniej doby o 23 i wynosi 131, a liczba potwierdzonych przypadków zakażenia zwiększyła się o 1 815, do 9 217 - poinformował minister zdrowia Fahrettin Koca.





19:38





19:25

Wprowadzone w związku z koronawirusem ograniczenia w przemieszczaniu się i kontaktach społecznych mogą obowiązywać w Wielkiej Brytanii przez pół roku lub dłużej - ostrzegła zastępczyni głównego lekarza Anglii Jenny Harries. Jak dodała, zbyt wczesne zniesienie restrykcji grozi drugą falą epidemii.





19:12









19:01



Syryjskie ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci kobiety zainfekowanej koronawirusem. Jest to pierwszy śmiertelny przypadek SARS-CoV-2 w kraju, w którym od dziewięciu lat trwa konflikt zbrojny.



Kobieta zmarła w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Nie podano daty jej śmierci.





18:59



Przeciążone z powodu epidemii koronawirusa szpitale w Nowym Jorku i Los Angeles mogą liczyć na pomoc dwóch okrętów szpitalnych amerykańskiego wojska. Każdy z nich ma tysiąc łóżek.



Okręt szpitalny USNS Mercy wpłynął w piątek do portu w Los Angeles. Bliźniaczy USNS Comfort ma zacumować w poniedziałek w Nowym Jorku. Jednostki te mają nie tylko odciążyć przepełnione szpitale, ale też podnieść morale w dwóch największych amerykańskich aglomeracjach.





18:50

Czuję się jak na wojnie - przyznał w wywiadzie dla CNN burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. W mieście w wyniku epidemii zmarły już 672 osoby. Jak podkreślił de Blasio, za kilka dni Nowy Jork będzie potrzebował setek kolejnych respiratorów, a masek, fartuchów i innych materiałów medycznych wystarczy tylko do 5 kwietnia.





18:36

756 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 10 779.





18:12

Niestety, spodziewamy się jeszcze większego wzrostu zachorowań. Codziennie odbywamy tę naradę generalną, czyli posiedzenie zarządzania kryzysowego, monitorujemy sytuację, która w dalszym ciągu jest bardzo poważna i są także zachorowania rozproszone, co znaczy, że niestety ten wirus rozprzestrzenia się, mimo restrykcji wprowadzonych w odpowiednim czasie - powiedział w Polsat News wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Myślę, że te restrykcje będą musiały być jeszcze poważniejsze. Sytuacja jest poważna, czeka nas trudny czas, nie wiadomo, kiedy on się skończy. Musimy być wszyscy odpowiedzialni - apelował. Nic nie jest dokończone. Nic nie jest optymistyczne - przyznał.





17:54

Komisariat policji w Sulejówku został zamknięty, a wszystkich pracujących tam funkcjonariuszy objęto kwarantanną - poinformował asp. sztab. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji . Jeden z policjantów miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Przeprowadzane są testy u naszych funkcjonariuszy. Czekamy na wyniki badań - wyjaśnił.





17:32

Minister finansów niemieckiego landu Hesja Thomas Schaefer popełnił samobójstwo - wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. Szef regionalnego rządu Volker Bouffier wyraził przypuszczenie, że Schaefer odebrał sobie życie przez obawy o skutki obecnego kryzysu epidemicznego.

17:31

“Przeznaczamy kolejne 60 mln zł na walkę z koronawirusem" - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak dodał, dziś dotarł pierwszy transport ochronnych masek, które PKN Orlen ma przekazać Agencji Rezerw Materiałowych oraz fundacjom.





17:00

Rząd Hiszpanii przeznaczył 24 mln euro z funduszu ds. walki z epidemią na projekt badawczy dotyczący terapii osoczem w leczeniu Covid-19. Taką informację przekazała dyrektor ds. zdrowia Instytutu Zdrowia im. Carlosa III, Raquel Yotti, cytowana przez dziennik "El Confidencial".





16:28

Liczba zakażonych koronawirusem w Holandii przekroczyła 10 tysięcy - podał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). W ciągu doby odnotowano 1104 nowych zakażeń, a 132 osoby zmarły.

15:50 Wielka Brytania:

Liczba zgonów spowodowanych przez koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 209 i wynosi 1228 - poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia.



Bilans nowych zgonów obejmuje okres między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę. Jest on nieco niższy niż ten podany w sobotę, obejmujący poprzednie 24 godziny, gdy zmarło 260 osób, co było jak do tej pory największą liczbą od początku epidemii.





15:16

"Dobro wraca z Tomkiem" - to hasło internetowej zbiórki pieniędzy, która ma wesprzeć w walce z koronawirusem szpital wojewódzki w Częstochowie. Akcja poświęcona jest pamięci naszego byłego redakcyjnego kolegi - Tomasza Maszczyka, który zmarł nagle na Dominikanie.

14:47

Nowe 54 przypadki zakażenia dotyczą: 22 osób z woj. małopolskiego, 10 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 8 osób z woj. łódzkiego, 5 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. pomorskiego, 3 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz 2 osób z woj. lubelskiego.



14:45

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnej, 20. już osoby zakażonej koronawirusem w Polsce. 82-latek zmarł w szpitalu w Raciborzu.



14:30

14:07 Wielka Brytania:

Kryzys związany z koronawirusem jeszcze się pogorszy, zanim sytuacja zacznie się poprawiać - ostrzegł rodaków premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w liście, który od przyszłego tygodnia będzie rozsyłany do wszystkich gospodarstw domowych w kraju.



13:53

Papież Franciszek, zwracając się w niedzielę do wiernych, zaapelował o natychmiastowy i globalny rozejm w związku z pandemią koronawirusa. Podkreślił też, że czas ten wymaga wzmocnienia braterskich relacji, przezwyciężenia antagonizmów oraz dialogu.





13:30

Według służb sanitarnych Hiszpanii 9-procentowy spadek liczby infekcji w ciągu minionej doby nie oznacza, że epidemia w tym kraju osiągnęła swój szczyt. Hiszpański resort zdrowia wskazał jednak, że od wtorku sukcesywnie obniża się dzienny przyrost zachorowań na koronawirusa. Rekordowy wzrost infekcji w ciągu jednej doby - o 25 proc. - zanotowano 19 marca.









13:25

Mistrzyni olimpijska w pływaniu Holenderka Sharon van Rouwendaal trenuje w przydomowym basenie ogrodowym. Nagranie z zajęć zamieściła w mediach społecznościowych. Na igrzyskach w Rio de Janeiro zwyciężyła na 10 km na otwartym akwenie.





13:21

W laboratoriach w Polsce przebadano dotąd 42,783 tys. próbek pod kątem wykrycia koronawirusa. 1717 z nich dało wynik pozytywny, a 41,066 tys. negatywny - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 4,1 tys. testów.







13:04

Policjanci stwierdzili ponad 700 uchybień dotyczących przymusowej izolacji. To zauważalny wzrost w porównaniu do ostatnich dni. Wzrosła też liczba kontrolowanych o 10 tys. i teraz wynosi 144 tysiące. Jak przekazali reporterowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie policjanci, większość tłumaczeń to wyjście do ogródka, wyrzucenie śmieci czy potrzeba zaczerpnięcia świeżego powietrza.







12:24

12:17

W województwie opolskim odnotowano 12 nowych zakażeń koronawirusem - podało w niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia. Władze gminy Pawłowiczki potwierdziły, że do zakażenia doszło w Domu Pomocy Społecznej w Jakubowicach.





12:16

Włoski minister sportu Vincenzo Spadafora zapowiedział w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica", że zaproponuje rozszerzenie zakazu dot. sportu na cały kwiecień, aby powstrzymać rozprzestrzeniającego się koronawirusa.





12:15

Od poniedziałku Polregio zawiesza kolejne połączenia kolejowe na terenie województwa opolskiego. W porównaniu z rozkładem jazdy obowiązującym na początku marca, na trasy wyjedzie ponad 50 pociągów mniej.





12:14

W niedzielę po godz. 11 rozpoczęło się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zrządzania kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, podczas którego omówione zostaną działania rządu w związku z epidemią koronawirusa - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.





12:02

Bezdomny nie mógł znaleźć miejsca na kwarantannę po powrocie do Polski. Rodzice nie chcieli go przyjąć.





12:00

Za nami konferencja wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. Polityk wypowiedział się na temat zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich. Mówił też o tym, że być może w jednym z warszawskich szpitali pojawi się duże ognisko epidemii.









11:39

Według hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła w ciągu doby o 838. Łącznie w tym kraju odnotowano 6528 zgonów. W Hiszpanii wykryto 78 tys. 797 przypadków zakażenia koronawirusem.





11:33

Nowe informacje napływają z Iranu: w tym kraju liczba zgonów spowodowanym koronawirusem wzrosła do 2640. Odnotowano tam 38309.





11:25

W stolicy Japonii Tokio potwierdzono w niedzielę 68 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podał japoński nadawca NHK. Jest to rekordowy dzienny wzrost zakażeń w tym mieście w sytuacji, gdy władze walczą, by zapobiec skokowi infekcji - pisze Reuters.







11:24

Były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Turcji Rustu Recber jest zarażony koronawirusem. Jak podała żona 46-letniego mężczyzny, w sobotę trafił on z tego powodu do szpitala.



"Mój mąż Rustu został przyjęty do szpitala, zdiagnozowano u niego zakażenie Covid-19. Wszystko było w porządku, a nagle pojawiły się objawy i bardzo szybko przybrały na sile. Wciąż jesteśmy w szoku" - napisała w mediach społecznościowych Isil Recber.





11:10

W Rosji wykryto w ciągu ostatniej doby 270 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w 26 regionach kraju, w tym 197 w Moskwie - poinformował w niedzielę specjalny sztab powołany w związku z pandemią. Łączna liczba zakażeń wynosi teraz w Rosji 1534.







10:56

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Ukrainy Andrij Szewczenko porównał pandemię koronawirusa do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku. Przyznał, że wszyscy zaangażowani w pomoc poszkodowanym są dla niego bohaterami.



Kiedy byłem dzieckiem, doświadczyłem czegoś podobnego podczas wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. To był trudny czas. Dlatego należy zaufać rządowi i przestrzegać jego wytycznych - przyznał były napastnik m.in. AC Milan i Chelsea Londyn, który z powodu tragicznych wydarzeń sprzed ponad 30 lat musiał na pewien czas wyprowadzić się z najbliższymi z domu rodzinnego.





10:38

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w sobotę skontrolowano 20,5 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 15,2 tys. na granicy wewnętrznej - z krajami UE - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzone zostały na dziesięć dni. Zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, obecnie mają potrwać do 13 kwietnia.





10:37

Właściciel New York Knicks Jim Dolan otrzymał pozytywny wynik testu na zakażenie koronawirusem - poinformował występujący w koszykarskiej lidze NBA klub.





10:35

Dotychczas wpłynęło 18,4 tys. wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Możliwość odroczenia oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.







10:17

Dziewięć z 16 klubów norweskiej ekstraklasy zwolniło tymczasowo wszystkich swoich piłkarzy. Zarejestrowali się oni jako bezrobotni, lecz będą musieli teraz przyjąć każdą zaoferowaną im pracę. Dla graczy Vikinga Stavanger właśnie nadeszła oferta od... plantatora pomidorów.









10:05

Przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk w Tokio Yoshiro Mori zasugerował, że przełożona z powodu koronawirusa na przyszły rok impreza powinna odbyć się latem. Ten sam wariant dominuje w mediach, z których część podała już nawet nową datę rozpoczęcia - 23 lipca.







09:49

Do 408 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem na Węgrzech. Zmarło 13 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2 - poinformowano w niedzielę na rządowej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi.









09:29

W niedzielę 29 marca odbędzie się 10 rejsów do Warszawy w ramach akcji "Lot do domu", w tym m.in. z Londynu, Chicago, Paryża czy Cancun - poinformował na Twitterze resort spraw zagranicznych.





09:28

W Niemczech liczba wykrytych przypadków wzrosła do 52 tys. 547. U naszych sąsiadów z powodu koronawirusa zmarło 389 osób.





09:26

W Korei Płd. potwierdzono w niedzielę 105 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zwiększając tym samym bilans zainfekowanych do 9538 - podały Koreańskie Centra ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC), zastrzegając że prawie połowa zakażonych Covid-19 została już wyleczona.





09:22

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 79 nowych przypadkach koronawirusa; łącznie choruje 1717 Polaków; zmarła kolejna osoba.





09:10







09:08

Na jedynym na Podkarpaciu przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej, w niedzielę rano ruch samochodów osobowych odbywa się na bieżąco. Z kolei na wyjazd z Polski kierowcy tirów czekają 11 godzin, a 17 na wjazd.







09:07

Kościoły są zamknięte, jedzenie jedynie na wynos, a turyści, głównie miastowi, nie mogą wynajmować domów - tak prowincjonalne hrabstwo Garrett w stanie Maryland ściśle przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasach epidemii. Nie chcemy tu Nowego Jorku - mówią niektórzy.







09:06

Gwiazdy hiszpańskiego sportu i artyści w ciągu kilku godzin zebrali ponad pół miliona euro na walkę z pandemią koronawirusa biorąc udział w charytatywnym wydarzeniu muzycznym zorganizowanym przez piłkarską ekstraklasę Hiszpanii. Transmisję przeprowadzono w internecie.







08:27

W Nowej Zelandii potwierdzono pierwszy przypadek śmiertelny zakażenia koronawirusem. Od początku epidemii Covid-19 odnotowano w tym kraju w sumie 514 infekcji - podała w niedzielę agencja Associated Press.







08:25

NFL - Liga futbolu amerykańskiego - przekazała 35 milionów dolarów na walkę z koronawirusem. Pieniądze pochodzą od graczy, właścicieli klubów, fundacji i sponsorów. Fundusze mają zostać przeznaczone nie tylko na sprzęt medyczny, ale przekazane także amerykańskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz na pomoc w dostawach żywności dla tych, którzy są objęci kwarantanną.



08:23

W Stanach Zjednoczonych zmarł pierwszy więzień, który odbywał karę w federalnej placówce. To 59-letni Patrick Jones, który odbywał karę za handlowanie narkotykami.







08:20

Do każdego brytyjskiego domostwa trafi list od Borisa Johnsona. Premier sugeruje w nim, że "im więcej osób będzie przestrzegało zasad izolacji, tym mniej ludzi umrze z powodu koronawirusa". Jak podaje "The Telegraph" Johnson wskazuje też w liście, że "musi być gorzej, żeby w przyszłości było lepiej".





08:18

Wszystko z powodu koronawirusa.











07:53

Rosyjscy aktywiści martwią się, że władze kraju wykorzystają koronawirusa do śledzenia obywateli i ich podsłuchiwania. Jednym z narzędzi, które może wykorzystać Władimir Putin jest funkcjonujący w Moskwie system rozpoznawania twarzy - sugeruje CNN.





07:47

143 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w niedzielę w Tajlandii, co oznacza, że od początku pandemii Covid-19 zaraziło się 1 388 osób - poinformował rzecznik rządowego centrum ds. sytuacji związanej z Covid-19 (CCSA).





07:44

Hiszpańscy policjanci oddali hołd zmarłemu koledze, Jesusowi Gayoso, który zmarł na COVID-19, chorobę wywołaną koronawirusem Hiszpańscy policjanci oddali hołd zmarłemu koledze, Jesusowi Gayoso, który zmarł na COVID-19, chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Funkcjonariusze utworzyli na ulicach miasta Logrono w północnej Hiszpanii straż honorową, zaledwie kilka godzin po jego śmierci. Zobaczcie!





07:36

Wczoraj do wybrzeży Los Angeles dotarł statek-szpital amerykańskiej marynarki wojennej. Zobaczcie, jak jest wyposażony.







06:53

We Włoszech w czasach pandemii koronawirusa do kościoła można chodzić tylko przy okazji wyjścia do pracy lub na zakupy czy do apteki - takie zalecenie wydało MSW. Wyjaśniło, że chodzi o to, by maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się.





06:50

Arabia Saudyjska po raz kolejny zaostrzyła ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. W sobotę na czas nieokreślony zawiesiła wszystkie międzynarodowe połączenia lotnicze i dotyczy to zarówno linii państwowych, jak i prywatnych.







06:45

Donald Trump oświadczył w sobotę, że Nowy Jork nie wymaga kwarantanny z powodu pandemii koronawirusa. Wcześniej prezydent USA mówił, że rozważa objęcie kwarantanną stanów Nowy Jork i New Jersey oraz części Connecticut.







06:43

Łącznie ponad 2 tys. osób zakażonych koronawirusem zmarło do tej pory w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych przedstawionych w sobotę w raporcie Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Oznacza to, że liczba zgonów podwoiła się w USA w niecałe trzy doby i obecnie wynosi 2010.





06:40

Żona kanadyjskiego premiera Justina Trudeau, Sophie Gregoire Trudeau, poinformowała w sobotę, że została wyleczona z choroby Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u niej 12 marca.







06:35



Gubernator stanu Illinois w USA J.B. Pritzker poinformował, że z powodu zakażenia koronawirusem zmarło w tym stanie niemowlę - podał w sobotę "The New York Times". To pierwszy na świecie przypadek śmierci tak małego dziecka z powodu choroby Covid-19.





06:28

Koronawirus rozprzestrzenił się w dziesiątkach z 47 krajów Regionu Afryki według podziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dotąd zanotowano tam 2650 zakażeń i 49 zgonów - napisał w sobotę na Twitterze szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.





06:25

W ciągu ostatniej doby na Ukrainie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła o 46, do 356 - poinformowało w sobotę wieczorem ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Dotąd dziewięć osób chorych na Covid-19 zmarło, a pięć wyzdrowiało.