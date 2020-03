W Polsce zanotowano 1389 przypadków koronawirusa. 16 osób zmarło. Rekordową liczbę ofiar śmiertelnych zakażonych koronawirusem odnotowano we Włoszech - w ciągu jednego dnia zmarło blisko tysiąc osób. Z kolei w Stanach Zjednoczonych liczba wykrytych zakażeń znacząco wzrosła i tym samym kraj ten ma największą liczbę przypadków na świecie. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson też ma koronawirusa, jednakże ma “lekkie objawy” i z izolacji będzie nadal kierował rządem. Natomiast w Hiszpanii w ciągu minionej doby z powodu pandemii zmarło ponad 700 osób.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce odnotowano dotąd 1389 przypadków zakażenia. 16 chorych zmarło.



20:59

Resort przekazał, że nowe przypadki koronawirusa w Polsce dotyczą 27 osób z woj. mazowieckiego, sześciu z woj. zachodniopomorskiego, czterech z woj. wielkopolskiego, czterech z woj. świętokrzyskiego, czterech osób z woj. dolnośląskiego, trzech osób z woj. podkarpackiego oraz jednej z woj. opolskiego.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd 1389, z których 16 zmarło.

20:42

49 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce; łącznie 1389 - podało Ministerstwo Zdrowia.





20:25 HISZPANIA:

Rząd Hiszpanii premiera Pedra Sancheza zatwierdził na swym posiedzeniu nowe przepisy zakazujące zwalniania pracowników z powodu epidemii koronawirusa.

20:15

Koronawirus ma wpływ na wiele stref naszego życia - również na gospodarkę. Jak będzie wyglądała po pandemii? Jakie kroki polecają podjąć eksperci? Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy na kolejną debatę z serii Przystanek IDEA, którą poprowadzi nasz dziennikarz ekonomiczny - Michał Zieliński. Początek w sobotę o 17. Transmisję na żywo możecie obejrzeć na stronie RMF24.pl.







20:01

Od 3 marca w Wielkopolsce wykonano 2112 badań na obecność koronawirusa.



W czwartek przeprowadzono 397 testów. Wojewódzki inspektor sanitarny poinformował, że od przyszłego tygodnia analizą próbek zajmie się kolejna placówka naukowa PAN w Poznaniu.





19:59

Dzięki akcji "Lot do domu" do kraju wróciło już 37 i pół tysiąca Polaków - poinformował na Twitterze resort spraw zagranicznych.



Operacja trwa od 15 marca. W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom oraz uprawnionym do tego cudzoziemcom.

19:44 FRANCJA:

299 osób zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia koronawirusem - poinformowały władze francuskiej służby zdrowia. W sumie we Francji na Covid-19 zmarło już 1995 osób.



19:37 PORTUGALIA:

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Portugalii wzrosła w ciągu ostatniej doby o 16 do 76 - poinformowała rządowa Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS). Pomiędzy czwartkiem a piątkiem nastąpił też wzrost liczby zachorowań: z 3500 do 4268 przypadków.



19:22 Wielka Brytania:

Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty poinformował, że będzie się izolował w domu przez następne siedem dni, gdyż minionej nocy wystąpiły u niego objawy typowe dla zakażenia koronawirusem.





19:06

Nadzwyczajne błogosławieństwo Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, zakończyło w piątek wieczorem specjalną modlitwę papieża Franciszka o ustanie pandemii koronawirusa. Błogosławieństwu towarzyszyło udzielenie odpustu zupełnego.





18:55 USA:

Prezydent USA Donald Trump wezwał w piątek koncerny samochodowe General Motors oraz Ford do jak najszybszej produkcji i dostarczenia respiratorów. Lokalne władze ostrzegają, iż z powodu epidemii koronawirusa wielu stanom grożą braki tych urządzeń medycznych.



We wpisie na Twitterze Trump wezwał General Motors do otwarcia zakładu w Lordstown w stanie Ohio lub w innym miejscu i "natychmiastowego rozpoczęcia produkcji respiratorów". Podobny apel skierował do Forda.





18:54 HISZPANIA:

Daniel Lopez-Acuna, były dyrektor departamentu działań medycznych w sytuacjach kryzysowych Światowej Orgaznizacji Zdrowia (WHO) ocenił w piątek, że “liczba zakażonych osób w kraju jest prawdopodobnie 10 razy wyższa od oficjalnych statystyk".



Lopez-Acuna powiedział na antenie hiszpańskiej rozgłośni RNE, że podawane przez rząd Hiszpanii dane dotyczące liczby przypadków koronawirusa są zaniżone.

18:53

W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie ok. 1,7 tys. osób, a ponad 94 tys. objętych jest kwarantanną - podało Ministerstwo Zdrowia.





18:33 HISZPANIA:

Ponad 1000 pensjonariuszy domów seniora zmarło w Hiszpanii od początku wybuchu epidemii koronawirusa - wynika z pierwszych danych rządowych na ten temat. Alberto Reyero z resortu ds. polityki socjalnej poinformował w piątek, że 750 starszych osób zmarło na miejscu, a 305 po przewiezieniu do szpitali.





18:06

We Włoszech zmarło w ciągu doby 969 osób zakażonych koronawirusem. To największy bilans dzienny ofiar śmiertelnych w tym kraju.



18:03 FRANCJA:

Premier Francji Edouard Philippe ogłosił podczas konferencji prasowej zorganizowanej po posiedzeniu rządu przedłużenie kwarantanny w kraju o kolejne dwa tygodnie, "przynajmniej do 15 kwietnia".



Philippe podziękował rodakom za wytrwałość, postawę obywatelską i solidarność w okresie walki z koronawirusem. Zasady kwarantanny są respektowane przez większość Francuzów - stwierdził, dodając, że należą one do najsurowszych w Europie.



17:40

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek po południu o kolejnych 51 potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi przypadkach zakażenia koroanwirusa w Polsce. Łączny bilans wzrósł do 1340.



Nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, dotyczą 18 osób z woj. małopolskiego, 15 z woj. dolnośląskiego, 10 z woj. śląskiego, pięciu z woj. wielkopolskiego oraz po jednej osobie z woj. lubelskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego.



W sumie zakażenie potwierdzono dotąd u 1340 osób, 16 z nich zmarło.

17:00 WŁOCHY:

Włoska minister oświaty Lucia Azzolina wyraziła przekonanie, że z powodu koronawirusa szkoły pozostaną zamknięte dłużej niż do 3 kwietnia. Do tego terminu nauka w szkołach została zawieszona na początku marca. Jej zdaniem zdalne nauczanie funkcjonuje.





16:50 HISZPANIA:

Hiszpańska gmina Herrera del Duque, na zachodzie kraju, ograniczyła liczbę wyjść swoich mieszkańców podczas kwarantanny, ustalając minimalną cenę zakupów w sklepie. Handlowcy nie mają prawa sprzedawać klientowi towarów, jeśli łączna wartość koszyka nie przekracza 30 euro.



16:40 RUMUNIA:

W Rumunii w ciągu ostatniej doby odnotowano 263 nowe infekcje koronawirusem, w sumie jest ich już 1292; od początku epidemii zmarło 24 chorych - poinformowały władze medyczne tego kraju.



To jak dotąd największy dobowy przyrost nowych przypadków; 32 chorych przebywa na oddziałach intensywnej terapii, 24 z nich w stanie ciężkim; 115 pacjentów uznano za wyleczonych; ponad 7 tys. osób objętych jest kwarantanną, a ponad 123 tys. przebywa w domach i jest poddanych nadzorowi epidemiologicznemu - czytamy na oficjalnej stronie rządowej.

16:23 SZWECJA:

Rząd Szwecji ogłosił w ramach walki z koronawirusem zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Dotychczas możliwa była organizacja imprez do 500 uczestników. Zaostrzenie restrykcji może świadczyć o próbie zmiany liberalnej strategii walki z epidemią.



16:05 BELGIA:

W ciągu ostatnich 24 godzin w Belgii potwierdzono 1049 nowych infekcji koronawirusem i 69 nowych zgonów - poinformowało federalne centrum kryzysowe.



Łączna liczba osób zakażonych do tej pory wynosi 7284. W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło 289 osób.





16:04

Nie ma doniesień naukowych wskazujących na zakażenie koronawirusem drogą pokarmową, ale jeśli obawiamy się kupionego luzem pieczywa, włóżmy je do nagrzanego piekarnika na dwie minuty - radzi GIS.



GIS wskazał, że nie ma żadnych doniesień naukowych wskazujących na zakażenie koronawirusem drogą pokarmową. Jednocześnie, inspektorat przypomniał o konieczności zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny polegających na używaniu w punkach sprzedaży pieczywa rękawiczek lub torebek jednorazowych.

15:44

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Prokuratura Krajowa podjęła wszystkie niezbędne działania służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy prokuratorów i pracowników prokuratury - przekazała prokuratura.



Jak podano, od 16 marca Prokurator Krajowy systematycznie wysyłał pisma do wszystkich szefów powszechnych jednostek prokuratury, polecające, aby zostały wdrożone podwyższone standardy sanitarne oraz zasady zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie prokuratur. Dotyczyły one m.in. ograniczenia liczby osób przebywających w budynkach, badania temperatury ciała osób wchodzących do budynków prokuratur, czy wprowadzenie pracy w systemie rotacyjnymi i pracy zdalnej.

15:38

Hiszpańskie i portugalskie media krytykują w piątek kondycję UE po teleszczycie liderów państw członkowskich. Twierdzą, że unijne władze za późno zareagowały na epidemię Covid-19 i nie przeciwdziałają pogłębiającym się podziałom między bogatą Północą i biednym Południem.



Większość czołowych hiszpańskich mediów zgodnie ocenia, że koronawirus jeszcze bardziej pogłębi narosłe latami różnice finansowe i społeczne pomiędzy obiema częściami UE. Wskazują, że brak konkretnej decyzji w sprawie pomocy dla ogarniętych chorobą Włoch i Hiszpanii rodzi nieufność oraz dowodzi braku solidarności unijnej.



"El Mundo" wskazuje, że niedzielna propozycja hiszpańskiego premiera Pedra Sancheza w sprawie uruchomienia zbliżonego do Planu Marshalla programu pomocy gospodarczej dla państw dotkniętych epidemią pozostała w czwartek bez odpowiedzi, a żadne istotne decyzje na teleszczycie nie zapadły.



"To dowodzi jak podzieleni są najbliżsi sojusznicy w tej tak bardzo delikatnej chwili" - oceniła madrycka gazeta.

15:14

Wprowadzenie postojowego, dopłaty do wynagrodzeń pracowników, ograniczenie biurokracji, zniesienie składek na ZUS - to według minister rozwoju Jadwigi Emilewicz konkretne i silne wsparcie dla firm, jakie proponuje w tarczy antykryzysowej rząd.



14:55

W szpitalu w Kaliszu zmarł 85-letni mężczyzna z powiatu krotoszyńskiego, zakażony koronawirusem. Jednakże bezpośrednią przyczyną zgonu nie był COVID-19, tylko choroby współistniejące - poinformował rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube.

14:48

W ciągu ostatniej doby w Holandii po raz kolejny stwierdzono ponad 1000 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. 112 kolejnych osób zmarło. Łączna liczba osób, u których stwierdzono do tej pory zakażenie koronawirusem, wynosi w Holandii 8603. W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło 546 osób.

14:47

Używanie aplikacji kwarantannowej ma być obowiązkowe dla wszystkich osób w izolacji i kwarantannie!! To jedno z nowych rozwiązań zapisanych w "zdrowotnej tarczy anty-epidemiologicznej", nad którą pracuje Sejm. Rząd chce też zmienić przepisy, by zwiększyć liczebność personelu w służbie zdrowia.

14:39

5 na 7 karetek w Gnieźnie i okolicach jest uziemionych. Jak ustalili reporterzy RMF FM, większość ratowników nie przyszła do pracy, jest na zwolnieniach lekarskich. Jak mówią ratownicy pogotowia, to dlatego, że nie zostali wyposażeni w artykuły ochrony osobistej, a bez nich w dobie epidemii koronawirusa do pacjentów jeździć się boją.

14:34

W ciągu ostatnich 24 godzin w Belgii potwierdzono 1049 nowych infekcji koronawirusem i 69 nowych zgonów. Łączna liczba osób, u których stwierdzono do tej pory zakażenie koronawirusem, wynosi 7284. W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło 289 osób.

14:27

Amerykańska Akademia Okulistyki i towarzystwa okulistyczne za oceanem rekomendują nieużywanie soczewek kontaktowych w czasie trwania pandemii koronawirusa. Wydały specjalne oświadczenie w tej sprawie. Do apeli o porzucenie soczewek dołączają polscy specjaliści.



14:19

Drugi przypadek koronawirusa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tym razem zakażona jest pielęgniarka. Informacje tę potwierdziła rzecznik Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Katarzyna Gardzińska.

14:18

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock również ma koronawirusa. Jego objawy są łagodne i poddaje się obecnie izolacji - podała w piątek stacja BBC. Wcześniej premier Boris Johnson poinformował, że ma łagodne objawy koronawirusa.

14:10

W ciągu ostatniej doby zakażenia koronawirusem wykryto u 1 447 nowych osób w Szwajcarii, a 36 osób zmarło. W całym kraju koronawirusem zakaziło się już ponad 12 tys. ludzi.

14:06

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 45 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Łącznie choruje 1289 osób. 16 pacjentów zmarło.

Nowe przypadki to: 10 osób z woj. łódzkiego, 9 osób z woj. dolnośląskiego, 8 osób z woj. wielkopolskiego, 6 osób z woj. małopolskiego, 5 osób z woj. podkarpackiego, 3 osób z woj. lubelskiego oraz po jednej osobie z pomorskiego, opolskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego.





14:00

Królowa Elżbieta II po raz ostatni raz widziała premiera Borisa Johnsona 11 marca. Dziś szef brytyjskiego rządu potwierdził, że ma łagodne objawy koronawirusa. W środę poinformowano, że koronawirusa ma również następca brytyjskiego tronu, najstarszy syn Elżbiety II, książę Karol.

13:57

W tym roku na placu Świętego Piotra, a nie w Koloseum odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej z papieżem Franciszkiem. Nie będzie w Wielki Czwartek mszy Krzyżma Świętego, a msza Wieczerzy Pańskiej, inaugurująca Triduum Paschalne, odprawiona będzie w Watykanie.

Wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia odbędą się w Watykanie bez udziału wiernych i będą transmitowane.

13:56

Wydaje się, że pandemia koronawirusa wciąż nie znalazła się w Europie pod kontrolą, a szanse na to, że do lata epidemia się skończy, są niewielkie - ocenił szef zespołu ekspertów ds. Covid-19 w Szanghaju Zhang Wenhong. "Zimą może nadejść druga fala" - ostrzega.

13:50

Premier Francji Edouard Philippe ostrzegł rodaków przed "wyjątkowo wysoką falą epidemiologiczną", która - jak powiedział - dotknie region paryski i inne regiony kraju w najbliższych dniach. "Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, która nie poprawi się szybko" - oświadczył.

13:47

Kreml potwierdził przypadek koronawirusa w administracji Putina. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił, że człowiek ten nie kontaktował się z prezydentem.

13:42

Covid-19 to wielki kryzys zdrowotny, który w wielu krajach świata przekształcił się już w głęboki kryzys gospodarczy - mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że Polska nie jest "samotną wyspą", tylko jest współzależna od reszty świata. "My na te kilka tygodni, może miesiąc, dwa, może trzy, mam nadzieję, że nie dłużej, jak patrzę na sygnały płynące z różnych stron świata, przygotowaliśmy najwłaściwsze rozwiązanie gospodarcze i to jest ta nasza tarcza antykryzysowa" - mówił.





13:40

Wójt Świerklańca (Śląskie) potwierdził, że jest zakażony koronawirusem. We wpisie na portalu społecznościowym zaapelował, by wszyscy, którzy mieli z nim kontakt w ostatnich trzech tygodniach, skontaktowali się z sanepidem w Bytomiu.

13:35

Służby miejskie wykorzystały pustki na ulicach w czasie pandemii koronawirusa, żeby pomalować pasy na ruchliwym zwykle przejściu na Abbey Road w Londynie - poinformował brytyjski dziennik "The Guardian" na swojej stronie internetowej.

Przejście stało się popularną atrakcją turystyczną dzięki okładce albumu The Beatles "Abbey Road" z 1969 roku, na której widać muzyków idących po pasach. Co roku tysiące miłośników zespołu i turystów próbują odtworzyć słynną okładkę, pozując do zdjęć na przejściu.

13:15

Musimy zjednoczyć się, by walczyć z koronawirusem, ale nie podejmować tego na zasadzie fałszywego wyboru: czy walczymy o zdrowie publiczne, czy o gospodarkę - mówił premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu w Sejmie. Szef rządu zabrał głos, prezentując założenia tzw. tarczy antykryzysowej.

Przyznał, że "to co dzieje się na naszych oczach jest największym wyzwaniem ostatnich dziesięcioleci". "Dane, które spływają z poszczególnych państw i agencji ratingowych i wskazujących na perspektywy gospodarcze są zatrważające" - mówił.





12:59

Wokalista zespołu rockowego Rammstein, Till Lindemann, z powodu zakażenia koronawirusem znajduje się na oddziale intensywnej terapii - poinformował dziennik "Bild". Obecnie muzyk czuję się już lepiej i nie występuje zagrożenie dla jego życia - dodają dziennikarze.





12:53

Prawie 103 lata ma najstarsza we Włoszech pacjentka wyleczona z koronawirusa - podał wydawany w Genui dziennik "Il Secolo XIX". Jej historia jest tchnieniem nadziei w burzy, jaką przeżywamy - powiedział doktor Raffaele De Palma z miejscowego szpitala.

Lina urodziła się w 1917 roku. W ostatnich latach mieszkała w domu spokojnej starości. Dwa tygodnie temu zaczęła źle się czuć. Okazało się, że ma koronawirusa.

Mieliśmy małe nadzieje, bo koronawirus ciężko atakuje ludzi starszych. Ale nie wzięliśmy pod uwagę tego, jak silna jest pani Lina - przyznała cytowana w gazecie lekarka Vera Sicbaldi, która się nią opiekowała.



Jak dodała, "pacjentka wyzdrowiała nie potrzebując nawet specjalnej terapii stosowanej przy Covid-19".

12:46

Chińska firma, która sprzedała do Hiszpanii szybkie testy na koronawirusa, uznane przez tamtejszy rząd za niezdatne do użytku, wyśle do tego kraju nowe zestawy - zapowiedziała firma biotechnologiczna Boeasy z Shenzhen na południu Chin.

Firma ogłosiła, że chce zagwarantować pacjentom "najlepszą diagnostykę" oraz "zapewnić dokładność i specyficzność zestawów testowych".

12:39

W ciągu ostatnich 24 godzin w Belgii potwierdzono 1049 nowych infekcji koronawirusem oraz 69 kolejnych zgonów - poinformowało federalne centrum kryzysowe.

Łączna liczba osób, u których stwierdzono do tej pory zakażenie koronawirusem, wynosi 7284. W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło w sumie 289 osób.

12:30

Brytyjski premier Boris Johnson ma koronawirusa - poinformowało jego biuro na Downing Street. Johnson czuje się jednak dobrze, poddaje się izolacji i nadal będzie kierował rządem.

Boris Johnson zakażony koronawirusem. "Rozwinęły się u mnie łagodne objawy" Storyful/x-news





12:25

Liczba potwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem na Białorusi zwiększyła się od środy o osiem, do 94 - poinformowało w piątek tamtejsze ministerstwo zdrowia.

32 osoby wyzdrowiały i już opuściły szpitale lub przygotowują się do tego.

12:10

W Iranie o 2 926 wzrosła liczba infekcji koronawirusem w ciągu ostatniej doby; przybyły też 144 ofiary śmiertelne - poinformował w piątek rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur. Od początku epidemii w kraju wykryto już 32 332 zakażenia, 2 378 osób zmarło.

Dżahanpur dodał, że 2 893 osób jest w stanie krytycznym, a 11 133 spośród hospitalizowanych pacjentów uznano za wyleczonych.

12:01

Liczba zgonów z powodu koronawirusa w Hiszpanii w ciągu doby urosła o 769 - informują służby ratunkowe. Tym samym od początku trwania pandemii w tym kraju zmarło 4858 osób. Łącznie ponad 60 tys. osób jest zakażonych.



11:44

Śląsko-dąbrowska Solidarność przekaże 100 tys. zł na wsparcie służby zdrowia w regionie, m.in. na zakup maseczek, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji.

Szef regionalnej "S" Dominik Kolorz zaapelował do członków związku o wsparcie pracowników ochrony zdrowia, pomoc seniorom i osobom w kwarantannie.

11:41

Wschodnie landy RFN zaoferowały 65 euro dziennego dodatku dla Polaków, którzy pracują po niemieckiej stronie. Ma to ich przekonać do kontynuowania pracy pomimo wprowadzonych przez Polskę obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Władze Saksonii, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego oferują pomoc finansową dla Polaków, którzy pracują na ich terenach. Jest to odpowiedź na decyzję polskich władz, które w środę nałożyły obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie także na osoby, które mieszkają w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym i codziennie przekraczają granicę, by pracować po niemieckiej stronie.

11:29

Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni będą zwolnieni z opłat w strefie płatnego parkowania w Warszawie - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

To ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu i muszą być traktowani w sposób wyjątkowy - podkreślił Trzaskowski.

11:25

W Indonezji odnotowano największy dotąd dzienny przyrost liczby zakażonych koronawirusem; w ciągu minionej doby przybyło 153 infekcji - podały władze. Liczba zakażonych w tym kraju sięgnęła 1046. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 9 zgonów, zwiększając tym samym liczbę ofiar śmiertelnych do 87. W sumie do tej pory wyleczono 46 osób.

Z kolei w Malezji odnotowano 130 nowych przypadków zakażenia, zwiększając w sumie liczbę zainfekowanych od początku epidemii do 2 161. To najwięcej w Azji Południowo-Wschodniej - podkreśla agencja Reutera. Z powodu koronawirusa w Malezji zmarło dotąd 26 osób - przekazało ministerstwo zdrowia tego kraju.

11:16

W laboratoriach w Polsce przebadano dotąd 34 067 próbek pod kątem wykrycia koronawirusa. 1 244 z nich dało wynik pozytywny, a 32 823 negatywny - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

W ciągu doby wykonano ponad 4,5 tys. testów.

11:12

Lekarze i pielęgniarki mają pracować tylko w jednym miejscu w czasie epidemii koronawirusa. Takie zalecenie do szpitali rozsyła Ministerstwo Zdrowia informując, że pracuje już nad zmianami w prawie, by ograniczyć prace personelu medycznego w kilku placówkach.





11:00

70 proc. ludności w Niemczech ulegnie zakażeniu, a dla ponad 80 proc. chorych zabraknie miejsc na oddziałach intensywnej terapii - przewiduje "najgorszy scenariusz" epidemii koronawirusa w raporcie przygotowanym przez ekspertów na zamówienie niemieckiego MSW.





10:36

Do 44 wzrosła liczba zmarłych we Włoszech lekarzy, którzy byli zakażeni koronawirusem - ten nowy bilans podała włoska federacja lekarska. Kolejny zgon zanotowano w Bergamo w Lombardii na północy kraju, czyli w ognisku epidemii.

Z wcześniej ogłoszonych danych wynika, że zakażonych koronawirusem jest ponad 6200 pracowników włoskiej służby zdrowia. To 9 procent całego personelu medycznego we Włoszech

10:32

9270 litrów alkoholu, pochodzącego z przemytu, pomorska Krajowa Administracja Skarbowa przekazała Szpitalowi Zakaźnemu w Kościerzynie (Pomorskie). Alkohol zostanie wykorzystany do dezynfekcji.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów poinformowało, że w transporcie niemal 9,3 tys. litrów płynu pomagała 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej.

10:23

"W siedzibie MON z udziałem ministra Mariusza Błaszczaka odbyła się odprawa robocza z kadrą dowódczą Sił Zbrojnych i kierownictwem resortu obrony. Tematem wideokonferencji był udział Wojska Polskiego w działaniach związanych ze zwalczaniem koronawirusa" - podało MON na Twitterze.

10:20

Francuskie władze "w dzień i w nocy" próbują sprowadzić do kraju 30 tys. obywateli, którzy utknęli za granicą z powodu koronawirusa - poinformował w radiu Europe 1 minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian.

Zapewnił, że wszystko zostało uczynione, aby grupa ta szybko powróciła do kraju.

10:15

W Hongkongu wykryto 65 nowych przypadków koronawirusa. Większość - 41 - to osoby, które wróciły zza granicy.

Liczba wszystkich zakażeń koronawirusem w Hongkongu wynosi 518.

10:08

Szyją maseczki, dostarczają za darmo posiłki - wielu Polaków w ostatnich dniach stara się wesprzeć personel medyczny. Aby usystematyzować i skoordynować tę oddolną pomoc naukowcy stworzyli darmową aplikację "Wsparcie dla szpitala". Korzysta z niej już ponad 100 placówek.

Twórcy platformy to grupa informatyków i ekonomistów pracujących w ramach Wirtualnego Instytutu Kryzysowego (WIK), powstałego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

09:50

Czeskie ministerstwo zdrowia podało, że w kraju wykryto dotąd 2062 zakażeń nowym koronawirusem, w tym 259 w ciągu ostatniej doby. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w kraju do dziewięciu, po śmierci w czwartek kolejnych trzech osób.

Jedna z ostatnich trzech ofiar śmiertelnych to 80-letni pacjent ze szpitala w Hradcu Kralove, u którego przed kilkoma dniami testy potwierdziły obecność koronawirusa. Kolejne dwie to kobiety z jednego domu dla seniorów w praskiej dzielnicy Michle.

09:11

Ostatniej doby policjanci sprawdzili ponad 126 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie. W 494 przypadkach, stwierdziliśmy uchybienia w naszej ocenie kwalifikujące się na wdrożenie czynności mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej w związku z niestosowaniem się do obostrzeń określonych w kwarantannie - poinformował PAP rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka.

Patrol policji z żołnierzami WOT sprawdza obecność osoby przebywającej na kwarantannie / Grzegorz Michałowski / PAP

08:57

W Tajlandii w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano koronawirusa u 91 kolejnych osób, zarejestrowano też jedną nową ofiarę śmiertelną. Tym samym nowy bilans epidemii podany w piątek przez tajlandzkie władze to 1136 zakażonych i pięć zmarłych osób.

Jak podaje Reuters, spośród nowo zdiagnozowanych osób 30 udało się powiązać z 19 wcześniej zidentyfikowanymi chorymi.

08:37

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 23 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce.



Potwierdzone przypadki dotyczą: 4 osób z woj. wielkopolskiego, 4 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 3 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. pomorskiego oraz 2 osób z woj. kujawsko-pomorskiego.



Liczba wszystkich wykrytych przypadków wzrosła do 1244.



08:35

Węgry ograniczą możliwość wychodzenia z domu od najbliższej soboty do 11 kwietnia w celu spowolnienia rozwoju epidemii koronawirusa - zapowiedział premier Viktor Orban w Radiu Kossuth.

07:54

Prezydent USA Donald Trump i przywódca ChRL Xi Jinping odbyli rozmowę telefoniczną, podczas której "bardzo szczegółowo przedyskutowali" sprawę pandemii koronawirusa - napisał Trump na Twitterze. O rozmowie informują też chińskie media państwowe.

Chiny wiele przeszły i wypracowały dużą wiedzę na temat tego wirusa. Blisko razem współpracujemy. Dużo szacunku! - napisał amerykański przywódca.

07:42

110 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w Meksyku - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Do 585 wzrosła tym samym liczba zainfekowanych.

Od początku epidemii w Meksyku zmarło osiem osób, w tym dwie w ciągu ostatnich 24 godzin.

07:24

Na budowach praca wre, nawet pandemii nie udało się zatrzymać sektora budowlanego; czołowi deweloperzy mieszkaniowi zapewniają, że ich projekty nie mają przestojów - pisze piątkowy "Puls Biznesu".

Prowadzimy obecnie kilkanaście inwestycji i na razie wszystkie realizowane są zgodnie z planem. Nie można jednak wykluczyć opóźnień w przyszłości, jeśli rząd podejmie decyzję o kolejnych ograniczeniach w zakresie przemieszczania się obywateli - mówi gazecie Waldemar Wasiluk, prezes Victorii Dom.

07:18

Koronawirus wygnał kierowców z salonów nowych aut i przerzedził ruch w serwisach, chociaż koncerny motoryzacyjne błyskawicznie zaczęły sprzedawać auta przez internet, a pracownicy dilerów samochodowych czasem zabierają od klienta auta do naprawy - pisze piątkowa "Gazeta Wyborcza".

07:13

Od północy w piątek osoby, które z powodu zatrudnienia na terenie innego kraju przekraczają granicę, po znalezieniu się w Polsce są obejmowane czternastodniową kwarantanną.

Obowiązek kwarantanny nałożony na wracających zza granicy wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia o stanie epidemii. Początkowo wyłączone z niego były m.in. osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i przekraczają granicę regularnie.

07:12

W okresie pandemii koronawirusa potrzebujący mogą liczyć na pomoc Caritas-Spes - misji Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Jak przekazała PAP organizacja, związane z Covid-19 programy pomocowe obejmują rozdawanie gorących posiłków, rozwożenie zakupów spożywczych, szycie maseczek.

Organizacja zaznaczyła, że wszystkie działania prowadzone są w taki sposób, by zminimalizować ryzyko zakażenia zarówno wśród pracowników misji, jak i osób korzystających z pomocy.

06:53

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarły do tej pory 253 osoby - przekazał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 55 w porównaniu z czwartkiem i największy dotychczas dobowy wzrost liczby zgonów.

Według danych RKI w ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 5 780 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łączna liczba zainfekowanych to 42 288.

06:45

Przewoźnicy pogrążają się w długach, branża zaczyna tracić płynność finansową. Wirus przykręca wpływy transportu publicznego nawet o 80 proc. - pisze piątkowa "Rzeczpospolita".

Polski transport tonie. Liczba kursów polskich przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym towarów, kontrolujących przed epidemią jedną czwartą unijnego rynku, zmalała o połowę z powodu spadku zleceń - czytamy w "Rzeczpospolitej".

06:38

Co najmniej 246 osób zakażonych koronawirusem zmarło w czwartek w USA - podała telewizja CNN. Tym samym od początku pandemii Covid-19 w tym kraju zmarło prawie 1200 osób. Obecnie to też USA wykryto najwięcej przypadków zarażeń na świecie - ponad 83 tys. Stany Zjednoczone wyprzedziły pod tym względem Chiny, gdzie epidemia pojawiła się w pierwszej kolejności w grudniu.

06:14

W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa ok. 80 proc, małych firm chce zwolnienia z płacenia składek ZUS, a ponad 64 proc. - zwolnienia z podatków - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów na temat oczekiwanego przez przedsiębiorców wsparcia ze strony rządu.

05:57

W Chinach kontynentalnych ponownie wykryto nowy przypadek zakażenia lokalnego. W sumie w kraju zanotowanych 55 nowych zarażeń, z czego 54 to osoby, które do Chin wróciły zza granicy. W Państwie Środka z powodu koronawirusa zmarło kolejnych pięć osób.

Łącznie w Chinach - według oficjalnych danych - wykryto 81 340 zakażeń, a zmarło 3 292 osób.

05:46

Setki tysięcy Brytyjczyków wyszło w czwartek wieczorem przed swoje domy bądź na balkony wzorem Włochów i Hiszpanów, by oklaskami oddać hołd i podziękować pracownikom służby zdrowia, którzy narażając swoje życie walczą z epidemią koronawirusa.

Wideo youtube

W akcji "Clap for Carers" uczestniczyli członkowie rodziny królewskiej, premier Boris Johnson i minister finansów Rishi Sunak, lider opozycji Jeremy Corbyn, celebryci, a także setki tysięcy zwykłych Brytyjczyków.

05:40

Unijni przywódcy nie byli w stanie zgodzić się na czwartkowym wideoszczycie ws. skali odpowiedzi na kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie finansowania funduszu ratunkowego. Niemcy i Holandia są przeciwne zadłużaniu się przy jego tworzeniu.



05:22

Szpitale w Nowym Jorku pękają w szwach - informuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Część hoteli będzie przekształcanych na szpitale. To w nich będą umieszczani pacjenci, którzy nie są w stanie krytycznym, ale wymagają leczenia szpitalnego.

Inny luksusowy hotel Four Seasons będzie służyć lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom medycznym, którzy mieszkają daleko od szpitali. Tam będą mogli się przespać, odpocząć i nie tracić czasu na dojazdy. Linie lotnicze Jet Blue oferują bezpłatne loty dla wolontariuszy przybywających do Nowego Jorku.

W stanie Nowy Jork jest najwięcej przypadków koronawirusa w całych USA. Prawie 40 tysięcy. Zmarły 454 osoby.

05:15

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa utworzyła specjalny fundusz dla wsparcia osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Unia przeznaczyła na ten cel 250 tys. dolarów i zadeklarowała, że w zależności od potrzeb, może tę kwotę zwiększyć.

Zarząd polonijnej Unii (PSFCU) podkreśla, że pragnie przyjść z pomocą osobom szczególnie dotkniętym kryzysem.

Z myślą o nich, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa podjęła decyzję o stworzeniu Specjalnego Funduszu Pomocy PSFCU (PSFCU Coronavirus Relief Fund). Środki z funduszu będą w całości przeznaczone na pomoc dla członków Unii oraz przedstawicieli społeczności polonijnej, szczególnie dotkniętych skutkami pandemii wirusa COVID-19 - deklaruje największa w Stanach Zjednoczonych polonijna instytucja finansowa.

05:10

Dziesięć osób zmarło w ciągu doby w Irlandii z powodu koronawirusa, podało w czwartek wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. To ponad dwa razy więcej niż wynosiła dotychczasowa liczba zgonów.

To także pierwszy przypadek, gdy w ciągu jednego dnia zmarły więcej niż dwie osoby. Liczba zgonów w Irlandii wynosi obecnie 19. Jak podało ministerstwo zdrowia, wśród zmarłych jest 13 mężczyzn i sześć kobiet, zaś ich średnia wieku to 79 lat.

05:03

Rząd brytyjski pomoże osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, które wskutek epidemii koronawirusa musiały ją zawiesić lub straciły znaczącą część dochodów- ogłosił w czwartek minister finansów Rushi Sunak. Dotacje będą sięgały 80 proc. ich średnich dochodów.

W ubiegłym tygodniu Sunak ogłosił, że brytyjski rząd pokryje 80 proc. wynagrodzeń pracowników, jeśli firmy, których przychody spadną z powodu epidemii, nie będą ich zwalniać. Rząd Borisa Johnsona był jednak krytykowany, że nie zaoferował żadnego wsparcia dla ponad 5 milionów osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

05:00

Parlament Europejski w czwartkowych głosowaniach poparł propozycję przekazania 37 mld euro z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na wsparcie obywateli, regionów i krajów walczących z pandemią. Środki te zostaną skierowane do systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich firm, rynków pracy i innych wrażliwych części gospodarek państw członkowskich UE.