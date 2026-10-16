Co się wydarzy, gdy Słońce umrze? Naukowcy mają pewną teorię

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Najnowsze symulacje naukowców rzucają zupełnie nowe światło na przyszłość Układu Słonecznego. Okazuje się, że śmierć Słońca nie będzie spokojnym procesem, a gazowe olbrzymy, takie jak Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, nie mają szans na przetrwanie przez biliony lat. Zamiast tego czeka je chaos, destabilizacja i wyrzucenie w międzygwiezdną pustkę. Co dokładnie stanie się z naszym kosmicznym sąsiedztwem, gdy Słońce wyczerpie paliwo?

Od lat astrofizycy zakładali, że po wyczerpaniu paliwa jądrowego Słońce przejdzie w fazę czerwonego olbrzyma, pochłaniając wewnętrzne planety, w tym Ziemię. Jednak gazowe olbrzymy miały według starych teorii przetrwać ten proces i przez biliony lat spokojnie okrążać pozostałość po naszej gwieździe – białego karła. Najnowsze badania całkowicie podważają te założenia.

Zespół teoretyków z California Institute of Technology oraz Uniwersytetu Michigan przeprowadził zaawansowane symulacje komputerowe, które wykazały, że rzeczywistość będzie znacznie bardziej dramatyczna. Kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki Słońce pozbędzie się swoich zewnętrznych warstw podczas agonii.

Eksplozje i impulsy – jak naprawdę umrze Słońce?

Dotychczasowe modele przewidywały, że Słońce będzie tracić masę powoli i jednostajnie, co pozwoli gazowym olbrzymom na stopniowe oddalanie się od centrum Układu Słonecznego. Jednak nowe symulacje wskazują, że proces ten będzie przypominał serię gwałtownych eksplozji i nieregularnych wyrzutów materii w przestrzeń kosmiczną.

Każdy taki impuls oznacza nagłą utratę ogromnej ilości masy przez Słońce, co prowadzi do drastycznych zmian w jego polu grawitacyjnym. W efekcie planety nie będą już poruszać się po stabilnych orbitach – zamiast tego doświadczą gwałtownych szarpnięć, które mogą całkowicie zaburzyć ich ruch.

Symulacje nie pozostawiają złudzeń: chaos i rozpad

Naukowcy przeanalizowali 672 różne scenariusze, manipulując siłą i czasem wyrzutów słonecznej materii. Wyniki są jednoznaczne: w zdecydowanej większości przypadków Układ Słoneczny czeka totalny chaos. Aż 96 proc. symulowanych systemów planetarnych traciło stabilność w ciągu zaledwie 3 miliardów lat od powstania białego karła.

W najbardziej dramatycznych scenariuszach destabilizacja następowała jeszcze zanim Słońce całkowicie pozbyło się swojej powłoki. Orbity gazowych olbrzymów, takich jak Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, zaczynały się krzyżować, a nawet zamieniać miejscami. W skrajnych przypadkach planety te były dosłownie wyrzucane poza granice Układu Słonecznego, stając się samotnymi wędrowcami w międzygwiezdnej pustce.

Choć większość scenariuszy prowadzi do destrukcji, naukowcy zauważyli również kilka wyjątków. W przypadkach, gdy wyrzuty materii były łagodniejsze, zaburzenia grawitacyjne czasami prowadziły do ustabilizowania orbit planet. W takich sytuacjach gazowe olbrzymy mogły przetrwać nawet przez trzy miliardy lat, zachowując względną stabilność.

To jednak rzadkość. Dominującym efektem śmierci Słońca będzie nieuchronny rozpad układu planetarnego i wyrzucenie jego największych członków w otchłań kosmosu.