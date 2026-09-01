Przełom w sprawie zabójstwa Tupaca Shakura. Po 30 latach zapadł werdykt

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Po niemal trzech dekadach od jednej z najsłynniejszych zbrodni w historii amerykańskiego hip-hopu ława przysięgłych w Las Vegas uznała Duane’a „Keffe D” Davisa za winnego zabójstwa Tupaca Shakura. Byłemu przywódcy gangu z Compton grozi dożywotnie więzienie, ale jego obrońca zapowiedział apelację.

Tupac Shakur na zdjęciu z marca 1992 roku; fot. Loupy D/Splash News

Tupac Shakur na zdjęciu z marca 1992 roku; fot. Loupy D/Splash News / East News

Zemsta po bójce w Las Vegas

Prokuratura twierdzi, że Duane „Keffe D” Davis, jeden z przywódców gangu Southside Crips, miał zorganizować atak w odwecie za wydarzenia z dnia zabójstwa rapera. Kilka godzin przed strzelaniną Shakur i towarzyszące mu osoby mieli pobić Orlando Andersona - siostrzeńca Davisa - oraz członków konkurencyjnej grupy Mob Piru.

Prokurator Binu Palal przekonywał, że oskarżony zdobył broń, zebrał członków gangu i rozpoczął poszukiwania Shakura lub jego bliskiego współpracownika, Mariona „Suge’a” Knighta. Gdy napastnicy zauważyli BMW, którym jechali raper i Knight, otworzyli ogień. Shakur został ciężko ranny i zmarł kilka dni później, Knight natomiast przeżył zamach.

Oskarżenie powołało się na słowa Davisa

Prokuratura podkreślała, że zgodnie z prawem stanu Nevada za morderstwo może zostać skazany również uczestnik spisku, nawet jeśli nie oddał strzałów.

Śledczy i prokuratorzy przywoływali wypowiedzi Davisa z przesłuchań, filmu dokumentalnego oraz jego wspomnień opublikowanych w 2019 roku. Oskarżony miał opisywać, kto znajdował się w cadillacu użytym przez napastników, a także twierdzić, że przekazał broń innym członkom gangu.

Duane Davis na sali rozpraw; fot. STEVE MARCUS / AFP/East News

Obrońca Davisa Anthony Sanft wskazywał z kolei na brak dowodów kryminalistycznych, naocznych świadków oraz materialnych dowodów potwierdzających obecność jego klienta w samochodzie napastników.

Twierdził, że Davis zmyślił część historii podczas przesłuchania w 2008 roku, chcąc uniknąć dożywotniego więzienia w sprawie narkotykowej. Według obrony później powtarzał tę wersję, aby wesprzeć sprzedaż swoich wspomnień. Czytacie książkę, która jest fikcją, a nie faktem - mówił do przysięgłych.

Proces Davisa trwał dwa tygodnie, przy czym przed wydaniem werdyktu ława przysięgłych obradowała zaledwie kilka godzin. Wyrok ma zostać ogłoszony 13 października.

Tupac Shakur - ikona hip-hopu lat 90. XX wieku

Tupac Shakur, występujący także jako 2Pac, był jednym z najważniejszych raperów w historii muzyki hip-hopowej. Urodził się 16 czerwca 1971 roku w Nowym Jorku, a zginął 13 września 1996 roku w Las Vegas, mając 25 lat.

Jego twórczość łączyła osobiste doświadczenia z tematami społecznymi: ubóstwem, rasizmem, przemocą, życiem w miejskich dzielnicach i nierównościami. Do jego najbardziej znanych utworów należą m.in. „California Love”, „Changes”, „Dear Mama” i „Hit ’Em Up”.

Shakur był również aktorem - wystąpił między innymi w filmach Juice, Poetic Justice oraz Above the Rim. Artysta sprzedał na świecie ponad 75 milionów płyt, przy czym po śmierci jego popularność jeszcze wzrosła. Album All Eyez on Me z 1996 roku uznawany jest za jedno z przełomowych wydawnictw rapowych lat 90.

Tupac Shakur został pośmiertnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 2017 roku.