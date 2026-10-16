Nie żyje Barbara Gawryluk. Pisarka miała 69 lat

RMF24

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Nie żyje Barbara Gawryluk. Pisarka, tłumaczka, dziennikarka. Jest autorką m.in. takich książek jak „Dżok. Legenda o psiej wierności”, „Zuzanka z pistacjowego domu” oraz „Mali bohaterowie”.

„Dziś rano, w spokoju i w otoczeniu najbliższych, po długiej i ciężkiej chorobie odeszła Barbara Gawryluk” – poinformowała rodzina pisarki w oświadczeniu na Facebooku.

Kim była Barbara Gawryluk?

Barbara Gawryluk urodziła się w 1957 roku w Krakowie. Od 1992 roku pracowała w Radiu Kraków, gdzie prowadziła autorską audycję Alfabet skierowaną do dzieci i młodzieży.

Była także autorką ponad 20 książek dla dzieci oraz tłumaczką książek dla dzieci. Przełożyła z języka szwedzkiego na polski blisko 50 książek szwedzkich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Jako dziennikarka od lat promowała szwedzką kulturę i literaturę, a poprzez audycje radiowe i wywiady przybliża polskiemu odbiorcy sylwetki szwedzkich pisarzy oraz przedstawicieli kultury.

Była laureatką nagrody IBBY za upowszechnianie czytelnictwa.