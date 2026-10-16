Co dalej z „Batmanem 2”? Do akcji wkracza nowy reżyser

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Dobra wiadomość dla widzów czekających na kolejną odsłonę przygód Batmana z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Wstrzymane niedawno ze względu na problemy rodzinne reżysera zdjęcia zostaną wznowione dzięki wsparciu innego utytułowanego filmowca.

Pierwszy „Batman” w reżyserii Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem w głównej roli miał premierę w 2022 roku. Kolejna część początkowo miała trafić do kin w tym roku, ale ostatecznie mamy ją zobaczyć dopiero w lutym 2028 roku.

Na początku października ogłoszono, że zdjęcia do filmu zostają wstrzymane, bo reżyser musi się skupić na sprawach rodzinnych. Nie ujawniono, o jakie konkretnie problemy chodzi.

Teraz poinformowano, że główne zdjęcia do filmu zostaną ukończone przy udziale Stevena Soderbergha - reżysera takich obrazów jak „Erin Brockovich”, „Sex, kłamstwa i kasety wideo” czy „Ocean’s Eleven”.

Zdjęcie z planu filmu „Batman 2” (fot. IMAGO/Arne Amberg/Imago Stock and People) / East News

„Ponieważ Matt Reeves nadal zajmuje się bieżącą sytuacją rodzinną, Steven Soderbergh – jako wielbiciel twórczości Matta – zwrócił się do niego i, przy pełnym wsparciu DC Studios, przejmie stery, aby pomóc scenarzyście i reżyserowi w ukończeniu ostatnich tygodni głównych zdjęć do filmu” – czytamy w oświadczeniu producentów filmu, cytowanym przez „Variety”.

„Matt i Steven będą ściśle współpracować z aktorami i ekipą filmową, aby zrealizować wizję filmu, jaką ma Matt” - podkreślono.

Zegarek Wokulskiego i kapelusz Izabeli. Kostiumy i rekwizyty z "Lalki" trafią na aukcję Gratka dla fanów filmowej „Lalki”. Część kostiumów i rekwizytów z adaptacji powieści Bolesława Prusa trafi za kilka dni na aukcję. Wcześniej można je obejrzeć na bezpłatnej wystawie w Desa Unicum w Warszawie.

Soderbergh przyznał, że jest zachwycony efektami pracy Reevesa nad pierwszą częścią przygód Batmana.

Naszym celem jest współpraca z Mattem i jego zespołem nad stworzeniem materiału filmowego, który płynnie wkomponuje się w to, co zostało już nakręcone, tak aby Matt mógł odpowiednio dokończyć swój film - wyjaśnił reżyser.

W krótkim wpisie na portalu X Matt Reeves zapewnił, że nie wycofuje się z pracy nad nową częścią przygód Batmana.

Jestem niezmiernie wdzięczny Stevenowi za to, że w tym trudnym okresie przyszedł mi z pomocą, umożliwiając mi zakończenie zdjęć do filmu. Dziękuję wszystkim za troskę i życzenia powodzenia - napisał reżyser.

W nowym filmie o Batmanie oprócz Roberta Pattinsona zobaczymy m.in. Colina Farrella, Andy'ego Serkisa, Sebastiana Stana i Scarlett Johansson.