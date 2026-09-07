Zastraszające ceny paliw, rząd nie pomoże kierowcom. „Nie ma możliwości”

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Zaproponowaliśmy podatek od nadzwyczajnych zysków, który miał sfinansować pakiet CPN do końca roku, ale został zablokowany przez prezydenta – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. „Dzisiaj możliwości budżetowej nie ma” – zaznaczył.

Pakiet CPN? Motyka: Nie ma możliwości budżetowej

Ceny paliw w Polsce rosną z dnia na dzień. Za benzynę 95 trzeba zapłacić już ok 8 zł, a za diesla ok. 8,7 zł. Podstawowym powodem, jedynym, dla którego możemy mówić o tak wysokich cenach, jest to, że wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie i nie wolno o tym zapominać – mówił Miłosz Motyka.

Podatek od nadzwyczajnych zysków (koncernów energetycznych – red.), który miał sfinansować pakiet do końca roku, został zablokowany przez pana prezydenta – powiedział minister energii.

Ze względu na decyzję prezydenta niestety, takiej dzisiaj możliwości budżetowej nie ma – odpowiedział, pytany o ewentualność przywrócenia pakietu CPN. Jako resort energii pracujemy nad założeniami podatku od nadzwyczajnych zysków - ustawy, która mogłaby takie zyski ściągnąć i w kolejnym kroku przekazać do budżetu – dodał gość RMF FM. Na jesieni, tak jak założyliśmy, będziemy rozmawiali na temat założeń tego pakietu - powiedział.

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