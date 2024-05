Sejm przyjął w czwartek poprawki Senatu do ustawy ws. osłon dla odbiorców energii. Jedną z nich jest poprawka o czasowym zwolnieniu gospodarstw domowych z opłaty mocowej. Nowe przepisy wprowadzają m.in. bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach, a także na II półrocze cenę maksymalną za energię elektryczną. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

Najważniejszą poprawką Senatu jest czasowe zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej. Będzie obowiązywało od 1 lipca do 31 grudnia br.

Rozwiązanie ma pomóc w ograniczeniu prognozowanego od 1 lipca wzrostu rachunków za energię elektryczną.

Ile wynosi opłata mocowa dla gospodarstw na rok 2024?

W zależności od zużycia energii jest to od 2,66 do 14,90 zł miesięcznie netto. Dzięki poprawce spadek rachunków na całe drugie półrocze wyniósłby od 15,96 do 89,4 zł.

Senator Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gawłowski przekonywał w trakcie prac nad ustawą, że zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej ograniczy prognozowany od 1 lipca wzrost rachunków za energię elektryczną "o jedną czwartą, a nawet jedną trzecią".

Reszta zaakceptowanych poprawek senackich miała głównie charakter techniczny.

Zgodnie z ustawą bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, wypłacanym w drugiej połowie 2024 r.

O kwotach wsparcia i szczegółach bonu pisaliśmy TUTAJ.

Zgodnie z ustawą wniosek o wypłatę bonu energetycznego trzeba będzie złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski trzeba będzie też złożyć w terminie od 1 sierpnia do dnia 30 września br.