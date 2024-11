"Jak się nie udaje dotrzeć na Księżyc, to i tak jest się wśród gwiazd" - mówi Radiu RMF FM Oliwia Myczkowska z firmy Bee Healthy Honey, laureatka 1. nagrody w 13. edycji Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie zorganizowanym przez marketingowy magazyn Brief. Uroczysta gala i rozdanie nagród odbyły się w Warszawie w siedzibie Startup for Google.

Wnuczka pszczelarza Oliwia wraz z dziadkiem Marianem Surowcem, biofizykiem i pszczelarzem opracowali ultradźwiękowe urządzenie VARROA STOPPER, służące do ekologicznego zwalczania pasożyta Varroa destructor. To innowacyjne i etyczne rozwiązanie eliminuje szkodnika bez użycia chemii, poprawiając zdrowie pszczół, jakość miodu i chroniąc środowisko. Dziadek pszczelarz wymyślił urządzenie, a kreatywna wnuczka zrobiła z tego biznes. Kapituła nagrody bezdyskusyjnie wybrała ten projekt jako najbardziej kreatywny. Oliwia Myczkowska / Krzysztof Nepelski / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oliwia Myczkowska "Mądre" opakowanie Firma Inuru rewolucjonizuje oświetlenie, zastępując tradycyjne LED-y bardziej ekologicznymi OLED-ami. Te cienkie jak papier źródła światła zużywają 99 proc., mniej materiału niż LED-y. Choć OLED-y istnieją od dawna, ich produkcja była skomplikowana. Inuru uprościło ten proces, stosując druk kolorowy, co pozwala dosłownie drukować światło. Dzięki takim "mądrym" opakowaniom wielokrotnego użytku jesteśmy w stanie obniżyć ilość odpadów. Dzięki takim opakowaniom dowiemy się jakie trzeba wziąć leki i czy produkty żywnościowe nie są już przeterminowane - mówi Marcin Ratajczak, zdobywca 2.miejsca w Rankingu Briefu. Marcin Ratajczak / Krzysztof Nepelski / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Ratajczak Użyteczne Apki Na 3. miejscu Kapituła postanowiła wyróżnić aplikację Vivid Mind PSA służącą do wczesnego wykrywania chorób otępiennych, która może uratować życie. Zaś w pierwszej dziesiątce znalazła się także aplikacja NaviWay, która umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym swobodne poruszanie się po przestrzeni, w której są nawet po raz pierwszy. Idźcie z tym rozwiązaniem w świat - życzył twórcom aplikacji Prezes Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, które pomagało w testowaniu aplikacji. Agnieszka Białecka i Tomasz Szleter / Krzysztof Nepelski / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agnieszka Białecka i Tomasz Szleter "When U Buy" to kolejna nagrodzona aplikacja, która pomaga opanować chaos związany z zakupami w Sieci. O jej funkcjonalności mówi nagrodzona założycielka serwisu Ewa Kraińska: Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Kraińska Ewa Kraińska / Krzysztof Nepelski / RMF FM Członkowie Kapituły docenili także twórców urządzenia, które przydają się wszędzie tam, gdzie istnieje bariera językowa - podczas podróży, pracy za granicą czy do komunikacji z obcojęzycznymi członkami rodziny. Z tłumaczy Vasco korzystają także instytucje obsługujące obcokrajowców, szpitale, szkoły, służby mundurowe. O urządzeniu mówi jego twórca Maciej Góralski z firmy Vasco Electronics: Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Góralski Kolorowanie życia "Chcę żeby życie było pełne pasji, a nie smutku" - mówi Paulina Braun wyróżniona za projekt Dancing Międzypokoleniowy, którego ideą jest przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem starości. Społeczność łączy pokolenia, angażując młodych i osoby starsze do wspólnych kreatywnych działań. Uczy akceptacji odmienności i odwagi życiowej, pozwala rozwijać pasje w każdym wieku. Ma wpływ na podejście do tematu starości. O projekcie mówi jego założycielka Paulina Braun: Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paulina Braun / Krzysztof Nepelski / RMF FM Taniec to jest dla nas życie, to jest radość, to gimnastyka i zdrowie" - mówią zgodnie Wiesława Lech i Agnieszka Drezińska, seniorki - uczestniczki projektu. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiesława Lech i Agnieszka Drezińska Ranking 50 Kreatywnych od 13 lat wyłania nazwiska, za którymi kryją się inspirujące projekty biznesowe. Historycznie wśród takich nazwisk znalazły się: Martyna Zastawna, Stefan Batory, Wojtek Sokół, Rafał Brzoska, dr Irena Eris, Mateusz Kusznierewicz, Jurek Owsiak czy Michał Sadowski. / Materiały prasowe "Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych ludzi i projektów biznesowych w Polsce. Podstawowym kryterium wyboru laureatów nie są obroty firmy, wielkość firmy czy liczba zatrudnionych, ale to coś, ten pomysł, ten błysk" - mówi Grzegorz Kiszluk., redaktor naczelny magazynu Brief, organizator wydarzenia. Zobacz relację z 13. edycja konkursu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie: Wideo youtube Patronem medialnym była Grupa RMF. Więcej o laureatach można przeczytać na stronie magazynu Brief . Zobacz również: Dziecko nie chciało czekać na ratowników. Przyszło na świat w taksówce

Mocne uderzenie w grupę przestępczą. 43 mln zł w grze

Medycyna estetyczna na zimę - jak zadbać o siebie w okresie zimowym?

Terapia Wisceralna: Klucz do Równowagi Wewnętrznej