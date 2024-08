Będzie powrót do takich zasad rozliczania składki zdrowotnej, jak przed reformą PiS-u, a więc do stałej zryczałtowanej składki, którą przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podatku. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, podczas wczorajszego spotkania zdecydowali o tym liderzy koalicji rządzącej. To kompromisowy wariant forsowany przez PSL.

Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia, Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz / Paweł Supernak / PAP Koalicjanci zdecydowali. Będzie powrót do stałej, zryczałtowanej składki zdrowotnej Jak ustalili dziennikarze RMF FM, wkrótce powrócą takie zasady rozliczania składki zdrowotnej, jak przed reformą Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o stałą, zryczałtowaną składkę, którą przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podatku. "Stare" zasady mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Mieli ustalić to w czwartek liderzy koalicji rządzącej. Żaden z nowych pomysłów dotyczących składki zdrowotnej nie zyskał poparcia większości, dlatego liderzy koalicji wybrali powrót do tego, co było. Według nich to gwarancja lepszego finansowania służby zdrowia. Ustalenia Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego zostały przekazane do Ministerstwa Finansów. Resort ma teraz wszystko przeliczyć i skomponować projekt z przyszłorocznym budżetem. Czy kompromis ustalony przez koalicjantów będzie korzystny dla przedsiębiorców? Takie rozwiązanie będzie przede wszystkim korzystne dla przedsiębiorców i mniej radykalne niż pomysł na przykład Polski 2050. Partia Szymona Hołowni chciała wprowadzić bowiem trzy różne składki zdrowotne. Dziennikarz ekonomiczny RMF FM Krzysztof Berenda informuje, że wybrany wariant rozliczania składki zdrowotnej będzie też mniej skomplikowany niż ten forsowany przez Lewicę. Opracowanie: Magdalena Olejnik