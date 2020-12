To będzie tydzień zakupowego szaleństwa, głównie w internecie, nawet jeśli zdecydowana większość Polaków planuje wydać na święta mniej niż w zeszłym roku. Rządzący będą chwalić się pieniędzmi z Unii Europejskiej, a firma CD Projekt RED spieszyć się z poprawianiem błędów w nowej grze Cyberpunk 2077. W USA ruszy w poniedziałek program szczepień, a jeśli nic się nie zmieni, w kolejnych dniach będziemy nadal słyszeć z Londynu, że warunki umowy handlowej z Unią są nie do przyjęcia, mimo że negocjacje muszą się skończyć do końca roku.

