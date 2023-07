Odpowiadające za ponad 40 proc. światowego handlu i mające drugie co do wielkości w świecie zbiory ryżu Indie wprowadziły zakaz eksportu najpopularniejszych odmian tego zboża. Decyzja ma "złagodzić wzrost cen na rynku krajowym", ale z całą pewnością doprowadzi do wywindowania cen ryżu na rynkach światowych – o sprawie pisze serwis stacji CNBC, zwracając uwagę na związek wprowadzonego zakazu z zerwaniem przez Rosję umowy umożliwiającej wywóz ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Wprowadzona przez indyjskie Ministerstwo Spraw Konsumenckich blokada wywozu dotyczy najpopularniejszych rodzajów białego ryż (z wyłączeniem odmiany basmati) weszła w życie ze skutkiem natychmiastowym i obowiązuje od czwartkowego wieczora. Jak podaje CNBC, zakaz pomoże zapewnić "odpowiednią dostępność" ryżu dla mieszkańców najludniejszego kraju świata. Indie ustępują jedynie Chinom w poziomie zbiorów ryżu, ale są największym na świecie eksporterem tego zboża. Cytowana przez CNBC specjalistka ds. handlu żywnością Eve Barre prognozuje, że wprowadzony przez Indie zakaz eksportu spowodować może znaczny wzrost i tak już wysokich cen ryżu na rynkach międzynarodowych. Globalne dostawy ryżu drastycznie się zmniejszą - ostrzegła ekonomistka, a najbardziej ucierpią Bangladesz i Nepal oraz kraje afrykańskie, które są głównymi odbiorcami tego towaru. Eve Barre przewiduje, że w konsekwencji wprowadzenia zakazu eksportu i zmniejszenia podaży ryżu na świecie, może dojść do panicznych reakcji i spekulacyjnego windowania cen przez pośredników. Ceny ryżu na świecie już teraz osiągnęły najwyższych od dekady poziom - podkreśla CNBC. Jest to spowodowane - jak wyjaśnia stacja na swojej stronie internetowej - wojną na Ukrainie. Z powodu agresji Rosji i znacznego ograniczenia lub wręcz zablokowania eksportu ukraińskiego zboża, ryż stał się atrakcyjną alternatywą dla odbiorców z Afryki i krajów Bliskiego Wschodu. "Ceny pszenicy podskoczyły w tym tygodniu po tym, jak Rosja wycofała się z umowy zbożowej dotyczącej Morza Czarnego. Umowa ta miała na celu zapobieżenie globalnemu kryzysowi żywnościowemu poprzez umożliwienie Ukrainie dalszego eksportu" - podkreśla CNBC. Cena ryżu na giełdach zbożowych wzrosła w czerwcu o 12 proc. rdr. Wynosi obecnie 15,8 dolarów za cetnar (100 kg), a wedle prognoz niebawem dojdzie do 18 dolarów. CNBC wskazuje na znaczny wzrost cen żywności, z jakim borykają się Indie - co jest wymieniane jako powód wprowadzenia zakazu eksportu ryżu. Ceny pomidorów wzrosły o ponad 300 proc. od początku roku - z niespełna 25 rupii za kg do prawie 109 rupii za kg, co jest też efektem powodzi, jakie nawiedziły kraj. A pomidory - zwraca uwagę CNBC - są istotnym składnikiem indyjski potraw, np. masali. Niektóre restauracje sieci McDonald w Indiach wycofały pomidory ze swojego menu - dodaje CNBC. Zobacz również: Orlen połączył spółki Orlen Oil i Lotos Oil

​14. emerytura zostaje. Prezydent podpisał ustawę

Eksperci o gospodarce: W II połowie roku czeka nas powolne ożywienie

Upadłość Getin Noble Banku. Kłopoty frankowiczów RMF 24