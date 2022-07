Od dziś można składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy. Od rana na adres fakty@rmf.fm dostajemy jednak sygnały o problemach przy składaniu wniosków o wakacje kredytowe.

Słuchacze RMF FM skarżą się m.in. na kłopoty z przeciążonymi serwerami. Osoby, które zdecydowały się złożyć wniosek przez internet, mają problemy z błędami, które wyskakują po wejściu w zakładkę "Wnioski". Niektórym znika sam wniosek, niektórym nawet cała zakładka - informuje dziennikarka RMF FM Anna Zakrzewska.

U innych pokazują się komunikaty: "Nie udało się pobrać danych". Do tego kontakt z infolinią niektórych banków czy przez czat jest praktycznie niemożliwy.

Dostajemy sygnały, że w niektórych bankach klienci słyszą ostrzeżenie, że mogą stracić prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. Będziemy dziś dopytywać o te kwestie.

Premier: Takie zachowanie banków jest niedopuszczalne

Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany o przypadki, w których banki utrudniają składanie wniosków o wakacje kredytowe.

Już jest interwencja prezesa UOKiK, ponieważ takie zachowanie banków jest absolutnie niedopuszczalne. Będziemy szukać tego typu zachowań i je piętnować, ponieważ banki muszą się stosować do regulacji, które zostały przyjęte przez rząd PiS i przez polski Sejm - powiedział Morawiecki.

Słyszałem o takich zachowaniach, że banki próbują zniechęcać. Szanowni rodacy, zgłaszajcie takie przypadki do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiem, że on już stara się przekierować znaczne siły kadrowe, eksperckie i analityczne, by wyłapywać tego typu przypadki. Na pewno będą stosowane surowe kary w przypadku łamania prawa - mówił.

O tym warto pamiętać składając wniosek o wakacje kredytowe

Rzecznik Finansowy radzi, by zachować potwierdzenie nadania lub osobistego złożenia wniosku o wakacje kredytowe w oddziale banku. "Gdyby doszło do ewentualnych nieprawidłowości z procedowaniem wniosku, potwierdzenie nadania będzie dowodem na to, że wniosek trafił do kredytodawcy w określonym dniu" - wskazał Rzecznik Finansowy.

Wczoraj RF uruchomił infolinię poświęconą mechanizmowi wakacji kredytowej, za pomocą której będzie można zadać pytanie ekspertowi lub zgłosić problem. Numer infolinii to 22 333 73 35. Poradę eksperta można uzyskać również drogą mailową pisząc pod adres: wakacjekredytowe@rf.gov.pl.



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że zbada, jak banki informują o wakacjach kredytowych i w jaki sposób ich udzielają. Pod lupą UOKiK znalazło się 16 banków, które obsługują złotowe kredyty hipoteczne: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS), BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Pekao Bank Hipoteczny, PKO Bank Hipoteczny, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, SG Bank.

Jak działają wakacje kredytowe?

Zgodnie z ustawą ws. wsparcia kredytobiorców, wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Wakacje kredytowe przysługują każdemu, niezależnie od dochodu. Jedynym warunkiem jest poprawne wypełnienie wniosku, czyli wpisanie wszystkich potrzebnych informacji.

Co ważne - wakacje kredytowe możemy wziąć tylko wtedy, kiedy kredyt dotyczy nieruchomości, w której sami mieszkamy. Trzeba wypełnić takie oświadczenie. Jeśli więc mamy kredyt na mieszkanie, które komuś wynajmujemy, urlopu od spłaty nie będzie.

Rady ekspertów

Wczoraj w Faktach RMF FM i na naszej stronie prawnicy i eksperci z kancelarii Prosperitas odpowiadali na pytania słuchaczy RMF FM ws. wakacji kredytowych.

Wątpliwości było wiele - m.in. co w sytuacji, gdy w mieszkaniu ma się także zarejestrowaną działalność gospodarczą; czy wakacje kredytowe obniżają naszą zdolność kredytową; co jeśli podczas wakacji kredytowych sprzedamy mieszkanie; jak udowodnić, że mieszkanie przeznaczone jest na cele mieszkaniowe.

Odpowiedzi ekspertów na te i wiele innych pytań znajdziecie >>>TUTAJ<<< .

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to "urlop" od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat. To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia - 30 września 2022 r.;

maksymalnie 2 raty w okresie 1 października - 31 grudnia 2022 r.;

maksymalnie 4 raty w 2023 roku - po jednej racie w każdym z kwartałów.

Kto może wystąpić o wakacje kredytowe?

Warunek 1 - Kredyt w PLN

Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN.

Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach.

Warunek 2 - Własny cel mieszkaniowy

Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to by w niej zamieszkać.

Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt - właśnie ten zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.

Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Warunek 3 - Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jak zawnioskować o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego - w zależności od tego jakie funkcjonalności udostępni bank.

Ministerstwo Finansów nie wydaje rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku.

Wnioski można składać od 29 lipca br., bo tego dnia przepisy wchodzą w życie.

Żeby skorzystać z wakacji kredytowych w danym miesiącu trzeba złożyć wniosek przed dniem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej za ten miesiąc (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej). Niektóre banki deklarują, że możliwe będzie złożenie wniosku również w dniu spłaty raty.

Kredytobiorca sam decyduje, przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych. Przy czym może złożyć wniosek jednorazowo - za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.

Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Środki "zaoszczędzone" w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego.