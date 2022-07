Od piątku 29 lipca można składać wnioski o wakacje kredytowe. Z możliwości zawieszenia spłaty w sumie 8 rat mogą skorzystać wszyscy, którzy zaciągnęli kredyt w złotych na cele mieszkaniowe. Jak to zrobić i co zrobić z bankiem, który nam to utrudnia? Na Wasze pytania odpowiedzieli prawnicy i eksperci z kancelarii Prosperitas.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych? (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wakacje kredytowe to "urlop" od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty.

Zgodnie z ustawą ws. wsparcia kredytobiorców, wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Wakacje kredytowe przysługują każdemu, niezależnie od dochodu. Jedynym warunkiem jest poprawne wypełnienie wniosku, czyli wpisanie wszystkich potrzebnych informacji.

Co ważne - wakacje kredytowe możemy wziąć tylko wtedy, kiedy kredyt dotyczy nieruchomości, w której sami mieszkamy. Trzeba wypełnić takie oświadczenie. Jeśli więc mamy kredyt na mieszkanie, które komuś wynajmujemy, urlopu od spłaty nie będzie.

Pytania słuchaczy RMF FM ws. wakacji kredytowych i odpowiedzi ekspertów

W czwartek 28 lipca na Wasze pytania odpowiadali prawnicy i eksperci z kancelarii Prosperitas:

Jeśli zdecyduję się na wakacje kredytowe, to bank prześle takie informacje do BIK. Czy w związku z tym obniży się moja zdolność kredytowa? Zamierzam wziąć drugi kredyt hipoteczny w tym samym banku.

Cytat Zgodnie z informacjami podawanymi przez banki na ich stronach internetowych skorzystanie z wakacji kredytowych nie powinno wpłynąć na Pana zdolność kredytową. ekspert kancelarii Prosperitas

Raty, których nie będę teraz spłacał, zostaną przesunięte na koniec spłaty kredytu. Jakie to będą raty? Kapitałowe a odsetki umorzone? Czy całe kapitałowo-odsetkowe? Wg jakiego oprocentowania będą liczone?

Cytat Najprawdopodobniej będą to raty kapitałowo-odsetkowe, liczone wg oprocentowania aktualnego na dzień spłaty (wg ówczesnej stopy procentowej i marży z umowy). ekspert z kancelarii Prosperitas

Mam kredyt hipoteczny zaciągnięty w październiku 2021 r. na kwotę 300 tys. zł. Odbiór nieruchomości dopiero w maju 2023, teraz spłacam same odsetki, które niestety cały czas się mnożą. Kredyt jest zaciągnięty na mnie, z mężem mamy rozdzielność majątkową. Mieszkanie zakupione na własne potrzeby mieszkaniowe. Aktualnie mieszkamy u rodziców, a mamy inne mieszkanie, kupione za gotówkę, które wynajmujemy i pieniądze z wynajmu wpływają na konto, z którego pobierane są raty kredytu. Czy bank przyzna mi wakacje kredytowe? Czy lepiej wskazać wynajmującym, aby wpłacali pieniądze na inne konto bankowe? Chciałabym się jednak pozbyć mieszkania z kredytem, mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach uda mi się je sprzedać. Jak to wygląda, jeśli sprzedałabym mieszkanie podczas wakacji kredytowych? Czy można to zrobić?

Cytat Bank powinien przyznać Pani wakacje kredytowego. Nie ma znaczenia kwestia wynajmowania mieszkania kupionego za gotówkę, stąd nie ma potrzeby, aby wynajmujący wpłacali pieniądze na inne konto bankowe. Sprzedaż wynajmowanego mieszkania podczas wakacji kredytowych nie powinna mieć znaczenia. Sprzedaż kredytowej nieruchomości również nie powinna mieć znaczenia dla skorzystania z wakacji kredytowych. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Chcę wziąć wakacje kredytowe. Do całkowitego spłacenia kredytu zostało mi - załóżmy - 10 tys. zł. Jeśli wezmę wakacje kredytowe i będę chciała spłacić cały kredyt, to czy bank odmówi mi wakacji kredytowych?

Cytat To zależy, kiedy upływa Pani okres kredytowania. Zgodnie z ustawą może Pani zawiesić spłatę tylko takiego kredytu, który został zaciągnięty przed dniem 1 lipca 2022 r. i który kończy się później niż po upływie 6 miesięcy od dnia 1 lipca 2022 r. (tj. 2 stycznia 2023 r.). ekspert z kancelarii Prosperitas.

Mam zaciągnięty kredyt na 3 osoby: dwoje rodziców i dziecko. Rodzice maja swój dom w żaden sposób nie obciążony kredytami, natomiast dziecko rzeczywiście mieszka w mieszkaniu, na który jest wzięty kredyt. Czy w takiej sytuacji (gdzie dwoje z trzech kredytobiorców nie mieszka w tym mieszkaniu) można skorzystać z tego prawa? Drugie pytanie: na jakiej podstawie mam "udowodnić" że mieszkanie jest przeznaczone na cele mieszkalne?

Cytat Tak, w takiej sytuacji można skorzystać z wakacji kredytowych. Nie musi Pan udowadniać własnego celu mieszkaniowego - konieczne jest jedynie złożenie oświadczenia o tym (warto jednak pamiętać, że złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia podlegać będzie odpowiedzialności karnej). ekspert z kancelarii Prosperitas.

Posiadam kredyt hipoteczny zaciągnięty na początku 2021 r. na zakup mieszkania z rynku pierwotnego przeznaczony na własne cele mieszkalne. Na obecną chwilę budynek jest w trakcie budowy, więc została jeszcze do uruchomienia ostatnia transza, która zostanie wypłacona po notarialnym przeniesieniu własności, prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Czy należy mi się prawo do wakacji kredytowych w takiej sytuacji?

Cytat Tak, należy się w takim przypadku Panu skorzystanie z wakacji kredytowych. Można z nich skorzystać w okresie karencji. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Kredyt wzięty w 2021 roku. Do listopada płacę tylko cześć odsetkową raty (tak wynika z umowy kredytowej), w ogóle nie spłacam kapitału. Co w takim przypadku przesunie mi się na koniec okresu kredytowania, skoro wartość spłacanego kapitału obecnie wynosi 0 zł? Nie mam wypłaconej ostatniej transzy kredytu, czy jest to jakiś problem?

Cytat Okres karencji nie wpływa na możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. W takim wypadku będzie Pani mieć "zawieszony" obowiązek spłaty, czyli nie płacić rat przez okres maksymalnie 8 miesięcy. Nie polega to na "przesunięciu" niczego na koniec okresu kredytowania. Zacznie Pani trochę później spłacać kapitał kredytu. Natomiast jeśli ma Pani kredyt na np. 240 miesięcy, to skorzystanie z wakacji sprawi, że będzie Pani miała 248 miesięcy kredytu. Niewypłacenie ostatniej transzy kredytu nie jest problemem. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy wniosek składamy co miesiąc? Czy składamy go na wszystkie miesiące z góry, czy tylko na wybrane? Musimy brać na wszystkie miesiące?

Cytat To, jak często musi Pan składać wniosek kredytowy, zależy od banku. Na razie większość banków wymaga składania wniosku na każdy okres zawieszenia (na każdy kwartał) lub na każdą ratę. Proszę zapoznać się wymogami Pana banku. Natomiast praktyce tej przygląda się UOKIK, wskazując, że powinien być składany tylko jeden wniosek. Regulacje banków mogą się więc zmienić. Nie muszą Państwo brać wakacji kredytowych na wszystkie miesiące (można od 1 miesiąca do maksymalnie 8 miesięcy). ekspert z kancelarii Prosperitas.

Co w przypadku gdy skorzystam z wakacji kredytowych a mimo wszystko wpłacę ratę w normalnej wysokości? Czy bank nie będzie miał z tym problemu, że to obniży/nadpłaci mój kapitał?

Cytat Nie, bank nie będzie miał z tym problemu. Zgodnie z art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym konsument ma w każdym czasie prawo nadpłacić kredyt. Proszę sprawdzić jednak wcześniej w umowie, czy nie zapłaci Pan/Pani za to prowizji (do 3 lat od zawarcia umowy niektóre banki pobierają prowizję od wcześniejszej spłaty). ekspert z kancelarii Prosperitas.

Mamy kredyt na budowę domu składający się z dwóch transzach. Jeszcze nie uruchomiliśmy całego kredytu i płacimy ratę tylko odsetkową. Czy w tym przypadku również jest szansa na wakacje kredytowe?

Cytat Okres karencji nie wpływa na możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Niewypłacenie ostatniej transzy kredytu nie jest problemem. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Mam kredyt na mieszkanie, w którym mieszkam, ale jednocześnie też wynajmuję 2 pokoje i nie jestem tam zameldowany. Czy w takim przypadku mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat Ustawa jest trochę niejednoznaczna w tym zakresie. Na pewno fakt, że nie jest Pan zameldowany w mieszkaniu, nie ma znaczenia z uwagi na brak obowiązku meldunkowego. Natomiast proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja "własne potrzeby mieszkaniowe". Są wątpliwości, jak to dokładnie rozumieć. Natomiast to, że mieszka Pan w nieruchomości sugeruje własny cel mieszkaniowy. ekspert z kancelarii Prosperitas.

W 2021 roku kupiliśmy nowo wybudowany dom na własne potrzeby mieszkaniowe, w którym dopiero zamierzamy zamieszkać. Aktualnie dom jest w trakcie wykończania - planowane zakończenie prac jesienią tego roku. Na chwilę obecną mieszkamy z rodzina w domu należącym do mojej mamy. Czy w związku z tym, że w nowym domu jeszcze nie mieszkamy, wakacje kredytowe nas również obejmują?

Cytat Fakt, iż w momencie składania wniosku o wakacje kredytowe, nie zamieszkują Państwo w kredytowanej nieruchomości z uwagi na to, że obecnie jest ona jeszcze w remoncie, nie będzie stanowił negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej skorzystanie z wakacji kredytowych. ekspert z kancelarii Prosperitas

Chciałabym się dowiedzieć, czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego w PLN na zakup mieszkania, w którym obecnie mieszka teściowa?

Czy wakacje kredytowe w przyszłości będą obniżać zdolność kredytowa?

Cytat Kwestia ta jest dyskusyjna - w ustawie mowa jest o umowie “zawartej”, a nie wykonywanej. Istotny wydaje się zatem cel, jaki przyświecał kredytobiorcy w chwili zawarcia umowy. Jeśli w momencie zawarcia umowy kredytowana nieruchomość nabywana była na własne cele mieszkaniowe, to fakt, że obecnie przez jakiś okres w nieruchomości zamieszkuje osoba trzecia, np. teściowa, nie powinno mieć wpływu na udzielenie wakacji. ekspert z kancelarii Prosperitas

Cytat Na ten moment wydaje się, że skorzystanie z wakacji kredytowych nie będzie miało wpływu na obniżenie zdolności kredytowej w przyszłości. Niemniej jednak, nie jest pewne jak zachowa się Bank w sytuacji, gdyby w trakcie zawieszenia spłat w ramach wakacji kredytowych, próbowali Państwo zaciągnąć kolejne zobowiązanie kredytowe. ekspert z kancelarii Prosperitas

Jestem w trakcie (w lipcu złożyłem odpowiednie wnioski i dokumenty) aneksowania umowy kredytu hipotecznego, chce zmniejszyć okres kredytowania z 25 na 15 lat. Czy skorzystanie z wakacji kredytowych może wpłynąć na decyzję banku (wpłynąć na zdolność kredytową) i w efekcie skończyć się odmową skrócenia okresu kredytowania? Dotarła do mnie informacja, że BIK zarzekał się, że nie wpływa, ale czy i tak bank może wziąć to pod uwagę i odmówić skrócenia?

Cytat Na ten moment wydaje się, że skorzystanie z wakacji kredytowych nie będzie miało wpływu na obniżenie zdolności kredytowej w przyszłości. Jednak w opisanej sytuacji z ostrożności sugerujemy najpierw aneksować umowę w celu skrócenia okresu kredytowania, a następnie skorzystać z wakacji kredytowych. Wynika to z faktu, że nie wiadomo, jak banki będą badały zdolność w sytuacji, gdy kredytobiorca będzie chciał dokonać jakichkolwiek czynności związanych z umową (np. skrócenie okresu). Wprowadzona ustawa nic na ten temat nie mówi. ekspert z kancelarii Prosperitas

Bank daje możliwość złożenia wniosku na jeden miesiąc. Ustawa określa, że wnioskodawca wskazuje ratę lub raty, jakie chce zawiesić. Jeżeli sporządza własny wniosek wskazując raty a nie jedna ratę, jak chce tego bank, to mogę się spodziewać że wniosek będzie nie uznany? Co w takim wypadku?

Cytat Takie działanie Banku zostało negatywnie ocenione przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako niezgodne wprowadzoną ustawą. Zgodnie z brzmieniem przepisów, w takim przypadku Bank powinien przyjąć wniosek i zawiesić spłatę na wskazany okres. Natomiast sugerujemy trzymać się póki co wskazań banku - chodzi przecież o to, aby szybko i bezproblemowo uzyskać zawieszenie spłaty kredytu. ekspert z kancelarii Prosperitas

Kredyt zaciągnięty w marcu b.r. Stałe oprocentowanie. Spełniamy kryteria przyznania wakacji kredytowych. Czy w naszej sytuacji opłaca się składać wniosek i nadpłacić tymi zaoszczędzonymi pieniędzmi kredyt?

Cytat Jest to pytanie bardziej dla ekonomistów i doradców kredytowych, aczkolwiek wydaje się, że warto skorzystać z wakacji i nadpłacić kapitał nawet pomimo zaciągnięcia kredytu ze stałym oprocentowaniem. ekspert z kancelarii Prosperitas

Mam zaciągnięty kredyt hipoteczny. Kredyt spłacam od stycznia 2022.r. Udzielonego kredytu mam 546 tys. zł, z czego do tej pory mam uruchomione 388 tys. W sierpniu muszę uruchomić około 60 tys. (kolejna transza do dewelopera plus swoje środki) i ostatnie 95,7 tys. zł wypłacone zostanie przez bank przy odbiorze kluczy. Kredyt, który mam, jest naprzemienny. Część środków pochodzi ze sprzedaży mieszkania, którego sprzedaż finalizuję 12 sierpnia. Część pieniędzy ze sprzedaży przeznaczam na wpłatę transzy do dewelopera, a cześć pieniędzy chcę przeznaczyć na spłatę kapitału. Jeżeli skorzystam z wakacji kredytowych w sierpniu i we wrześniu, to czy w tym okresie będę mógł wykonać poniższe czynności:

- wcześniejsza spłata kapitału lub złożenie wniosku, że rezygnuję z pozostałej kwoty udzielonego kredytu (będę miał po 12 sierpnia pieniądze ze sprzedaży mieszkania)

- uruchomienie w sierpniu kolejnej kwoty - wpłata kolejnej transzy za mieszkanie.

Jeszcze podstawowe pytanie - czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych, gdy mieszkanie jest jeszcze w budowie? Odbiór kluczy przewidziany jest na listopad/grudzień.

Cytat Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych uzależniona jest od tego, czy kredyt spełnia warunki tzw. kredytu hipotecznego i zaciągnięty jest w złotych polskich. Z opisu wynika, że przedmiotowy kredyt powinien spełniać te przesłanki. Kredytobiorcy mogą korzystać z wcześniejszej spłaty kapitału, jednak kwestia możliwości sposobu wcześniejszej spłaty kapitału jest uzależniona od warunków konkretnej umowy. Ponadto należy pamiętać, że przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową bank może pobierać rekompensatę wyłącznie, gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Instytucja tzw. "wakacji kredytowych" nie ma związku z rezygnacją lub z wypłatą kolejnych transz kredytu. Sam fakt, że mieszkanie jest nadal w budowie nie jest przeszkodą dla korzystania z wakacji kredytowych. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Skorzystam z ustawowych wakacji kredytowych. Mam pytanie odnośnie nadpłaty kredytu. Jeżeli 14. każdego miesiąca przypada płatność raty kredytu hipotecznego, to czy w miesiącu, gdzie nie została pobrana rata, mogę zapłacić kapitał kredytu? Czy też muszę poczekać z nadpłatą do dnia ściągalności zgodnie z harmonogramem rat i wówczas nadpłacić kapitał kredytu?

Cytat Konsument ma prawo dokonać wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu hipotecznego, jednak nie wyklucza to konieczności poddania się procedurze przewidzianej w danym banku wskazanej w umowie, np. złożenie dyspozycji do banku. Precyzyjna odpowiedź na to pytanie wymaga zapoznania się z treścią tej umowy. Natomiast generalnie - zgodnie z art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym - bank powinien umożliwić przedterminową częściową lub całkowitą spłatę w każdym czasie. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty za odroczenie raty kredytu? Ja rozumiem to tak, że kwota kapitału, który mam do spłaty w danym miesiącu, jest przenoszona na koniec plus doliczane będą odsetki wg aktualnej stopy procentowej w chwili spłaty tych odroczonych rat. Zgadza się?

Cytat Nie, złożenie wniosku o wakacje i skorzystanie z nich jest darmowe. W okresie zawieszenie spłaca Pani jednak składki na ubezpieczenia (nie płaci Pani jedynie rat kapitałowo-odsetkowych). Dobrze Pani rozumie istotę zawieszenia spłaty. Wydaje się, że właśnie tak to powinno wyglądać. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy skorzystanie z wakacji kredytowych teraz, będzie miało wpływ na ewentualną wcześniejszą spłatę kredytu? Czy mając kredyt hipoteczny z dotacją programu MDM również można skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat Skorzystanie z wakacji kredytowych nie ma wpływu na ewentualną wcześniejszą spłatę kredytu. Same przepisy ustawy nie uzależniają skorzystania z wakacji kredytowych z korzystaniem z MDM. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Nasza sytuacja, to kredyt na budowę domu w banku (II z III transz wzięte). Wraz z żoną (plus dwójka dzieci) nie mieliśmy zdolności, więc zaproponowano nam kredyt z rodzicami. Kredyt jest więc rozpisany po 1/4.

Pierwsze pytanie: czy to nie eliminuje nas z korzystania z wakacji kredytowych? Drugie pytanie: jesteśmy na okresie karencyjnym/odsetkowym, gdzie odsetki wynoszą już więcej niż docelowa rata kapitałowo-odsetkowa. Czy jeżeli skorzystamy z wakacji, to odsetki też nam się przesuną o dany okres?

Trzecie pytanie: jeżeli odsetki nam się przesuną, a później nadpłacimy te 6 rat, to czy okres podwójnie nie powinien nam się skrócić?

Cytat Dla skorzystania z instytucji "wakacji kredytowych" nie ma znaczenia, że wzięli Państwo kredyt razem z rodzicami. W okresie zawieszenia będą mogli Państwo nie dokonywać płatności wynikających z umowy z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczenia. Okresu zawieszenia nie wlicza się do okresu kredytowania, a okres kredytowania ulega stosownemu przedłużeniu. W okresie zawieszenia bank nie może naliczać żadnych odsetek ani naliczać żadnych opłat poza ubezpieczeniem. Nadpłata kredytu nie powoduje automatycznie skróceniu okresu kredytowania, więc okres kredytowania się Państwu nie skróci przez samą nadpłatę. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Kredyt na mieszkanie wzięliśmy z mężem w 2009 roku. W 2019 roku przeprowadziliśmy się do domu, w mieszkaniu mieszkała teściowa. Obecnie mieszkanie od roku jest wynajmowane, bo nie stać nas na ratę. Czy możemy zakończyć najem i skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat Istnieją spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja "własne potrzeby mieszkaniowe", które to oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wydaje się, że wynajmowanie mieszkania w momencie składanie wniosku może wskazywać na to, że nie jest własny cel mieszkaniowy. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Kredyt zaciągnięty w maju 2021. Termin uruchomienia spłat kapitału i oddania budynku do użytkowania to maj 2023. Aktualnie spłacam same odsetki (w tej kwocie są ewentualne ubezpieczenia) Czy w tym wypadku wakacje mi przysługują?

Cytat Okres karencji nie wpływa negatywnie na możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy wniosek o wakacje kredytowe może zgłosić jeden z kredytobiorców? Mój partner jest 10 lat po rozwodzie i nie ma żadnego kontaktu z byłą żoną. On spłaca kredyt hipoteczny na dom, który lata temu oboje zaciągnęli. Chce wystąpić o możliwość odroczenia spłaty za pomocą wakacji kredytowych. Czy może zrobić to bez udziału byłej żony, drugiego kredytobiorcy?

Cytat Z ustawy nie wynika, czy wszyscy kredytobiorcy powinni złożyć wniosek - przepisy są tutaj niejednoznaczne. Proszę sprawdzić, jakie wymogu przyjmuje konkretny bank. Jeżeli bank nie podaje jasnej informacji, to radzimy, żeby złożyli taki wniosek wszyscy współkredytobiorcy. ekspert z kancelarii Prosperitas.

W domu jednorodzinnym, w którym mieszkam, mam w jednym pokoju biuro, w którym pracuję. Mam również zarejestrowaną działalność gospodarczą i zgłoszony ten jeden pokój do Urzędu Skarbowego jako powierzchnia do prowadzenia działalności. Czy w takim przypadku bank może odmówić skorzystania z wakacji kredytowych?

Cytat Wakacje kredytowe przysługują konsumentom, którzy zaciągnęli kredyt na własne cele mieszkaniowe. W przeważającej części korzysta Pan z domu w taki sposób, że mieszka Pan w nim, więc wydaje się, że przesłanki te są spełnione. Natomiast istnieją spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja "własne potrzeby mieszkaniowe", które to oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wydaje się, że to, że w jednym pomieszczeniu ma Pan biuro nie powinno stanowić problemu, niemniej pozostaje to bardzo niejednoznaczne. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Planuję wziąć wakacje kredytowe i pieniądze zaoszczędzone w tym i przyszłym roku przeznaczyć na nadpłatę kredytu, spłacę wtedy sam kapitał bez odsetek. W związku z powyższym mam pytanie: czy w przyszłości moje "wakacje kredytowe" wpłyną na moją zdolność kredytową? Bank może uznać, że jeżeli z nich korzystałem, to nie jestem wiarygodnym partnerem.

Cytat Zgodnie z informacjami podawanymi przez banki na ich stronach internetowych skorzystanie z wakacji kredytowych nie powinno wpłynąć na Pana zdolność kredytową. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy mogę wnioskować o wakacje kredytowe, jeżeli spłacam kredyt hipoteczny na dom, w który nie mieszkam i go wynajmuję?

Cytat Istnieją spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja "własne potrzeby mieszkaniowe", które to oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wynajmowanie domu w momencie składanie wniosku wskazuje na to, że nie jest własny cel mieszkaniowy. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Posiadam kredyt hipoteczny. Skorzystałem już w tym roku z wakacji kredytowych oferowanych raz w roku przez mój bank. Czy będę mógł w związku z tym w pełni skorzystać z wakacji kredytowych ustawowych?

Cytat Może Pan skorzystać w ustawowych wakacji kredytowych, także jeśli korzysta już Pan z innych wakacji kredytowych - na przykład wakacji regulaminowych lub związanych z Covid-19. W takim przypadku jednak ustawowe wakacje kredytowe rozwiązują te poprzednie (o ile te poprzednie cały czas trwają). ekspert z kancelarii Prosperitas.

Moje mieszkanie jest na ukończeniu budowy, ale jeszcze nie zostało oddane. Kredyt mam uruchomiony w 88 proc., tzn. wypłacone 7 transz z 8, ale rata kredytu już teraz wynosi 3 tys. zł Czy w takim przypadku również mogę skorzystać z wakacji kredytowych, czy dopiero jak mieszkanie zostanie oddane do użytku lub jak zostanie uruchomiony cały kredyt? Drugie pytanie, czy mieszkanie musi być wyremontowane, żeby móc skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat Okres karencji nie wpływa negatywnie na możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Mieszkanie nie musi być wyremontowane. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy w sytuacji gdy posiadam kredyt hipoteczny za budowę własnego domu jednorodzinnego, w którym mieszkam ze swoją rodziną, wniosek o wakacje kredytowe muszę składać - jeśli 8 razy będę chciał skorzystać - 8 razy? Informacja ze strony mojego banku: "Pamiętaj, że w każdym okresie musisz złożyć oddzielny wniosek. Kolejny wniosek możesz złożyć po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia".

Cytat Ustawa niestety dość lakonicznie podchodzi do tego, jak powinno zostać zorganizowane składanie wniosku o wakacje kredytowe. Obserwujemy sporo rozbieżności w tym, jak poszczególne banki regulują składanie wniosku. Wiele banków na ten moment wymaga składania wniosku na każdy okres zawieszenia (na każdy kwartał) lub na każdy miesiąc. Generalnie przygląda się temu UOKIK, więc praktyka banków może się zmienić. Niemniej na ten moment sugerujemy przestrzeganie wymogów banków - chodzi w końcu o jak najszybsze uzyskanie wakacji kredytowych. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Jeśli na budowę domu brałem kredyt i później dobierałem drugi na dokończenie budowy w tym samym banku, to czy wakacje kredytowe przysługują na całość, czy tylko na jeden z nich?

Cytat Zgodnie z ustawą wakacje przysługują na jeden kredyt, więc nie może Pan ich wziąć na oba kredyty. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Kupiłam mieszkanie w marcu 2020 r, od lipca 2020 r. jest ono wynajmowane (najem okazjonalny). Zakup był podyktowany chęcią zamieszkania tam za kilka lat i wg mnie zaspokojeniem własnych celów mieszkaniowych. Obecnie mieszkam z rodzicami, nie mam żadnej działki ani innej nieruchomości. Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat W chwili obecnej ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Teoretycznie w ustawie mowa o celu w jakim zawarty był kredyt, a nie o wykonywaniu umowy. Nie można jednak wykluczyć, że brane będzie pod uwagę, jak w chwili obecnej wykorzystywany jest kredyt. Istnieją bowiem spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja “własne potrzeby mieszkaniowe", które to oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wynajmowanie domu w momencie składanie wniosku może wskazywać na to, że nie jest własny cel mieszkaniowy. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych, jeśli wynajmuję nieruchomość? Nieruchomości była kupiona ponad 2 lata temu, do marca bieżącego roku w niej mieszkaliśmy wraz z żoną i dziećmi, niestety z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową (mąż stracił pracę) zmuszeni byliśmy wynająć dom i przeprowadzić się do rodziców. Rata z 1560 zł wzrosła do 2920 zł i niestety nie byliśmy w stanie jej spłacać. Teraz również jest bardzo ciężko, mąż w małym mieście nie może znaleźć pracy, mi udało się znaleźć, ale moja wypłata jest o wiele mniejsza niż rata kredytu. Pieniądze z wynajmu idą na spłatę kredytu i niewiele zostaję nam na życie. Mamy dwójkę małych dzieci i dodatkowo moja mama ma nowotwór i wymaga stałej, całodobowej opieki. Czy istnieją jakieś odstępstwa, aby móc skorzystać z wakacji kredytowych mimo wynajmu nieruchomości, która była kupowana z myślą, aby w niej mieszkać na stałe, a nie aby uczynić z niej źródło dochodu?

Cytat W chwili obecnej ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Teoretycznie w ustawie mowa o celu w jakim zawarty był kredyt, a nie o wykonywaniu umowy. Nie można jednak wykluczyć, że brane będzie pod uwagę, jak w chwili obecnej wykorzystywany jest kredyt. Istnieją bowiem spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja “własne potrzeby mieszkaniowe", które to oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wynajmowanie domu w momencie składanie wniosku może wskazywać na to, że nie jest własny cel mieszkaniowy. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy bank nie naliczy dodatkowych odsetek, jak już zaczniemy spłacać raty hipoteczne po tych wakacjach kredytowych? Zamierzam skorzystać z wakacji kredytowych i zawiesić raty kredytu, otrzymałem informację, że bank z tego tytułu poda moją osobę do BIK-u na okres 2 lat. Czy to jest zgodne z przepisami?

Cytat Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom nie reguluje kwestii wpisania wakacji kredytowych do BIK. Zgodnie z informacjami podawanymi przez banki na ich stronach internetowych skorzystanie z wakacji kredytowych nie powinno wpłynąć na Pana zdolność kredytową, niemniej będą te dane wpisywać do BIK-u. Bank nie naliczy “dodatkowych" odsetek. Wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Wakacje kredytowe. Słuchacze RMF FM pytają - odpowiada Kacper Rożek z kancelarii Prosperitas Jacek Skóra / RMF FM

Wakacje kredytowe. Słuchacze RMF FM pytają - odpowiada Andrzej Zarzecki członek zarządu kancelarii Prosperitas Jacek Skóra / RMF FM

Wynajmuję jeden pokój znajomemu, ale nie całe mieszkanie. Czy w takim przypadku mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat W chwili obecnej trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Teoretycznie w ustawie mowa o celu, w jakim zawarty był kredyt, a nie o wykonywaniu umowy. Nie można jednak wykluczyć, że brane będzie pod uwagę, jak w chwili obecnej wykorzystywany jest kredyt. Istnieją bowiem spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja “własne potrzeby mieszkaniowe", które to oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wynajmowanie jednego pokoju podczas mieszkania nadal w kredytowanej nieruchomości nie powinno mieć negatywnego wpływu na wakacje kredytowe. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Skoro bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni, ja mogę złożyć wniosek najwcześniej 29 lipca, a ratę w sierpniu płacę 10., to czy mam ją płacić, skoro nie będę miał jeszcze wiadomości od banku o przyznaniu wakacji kredytowych? Nadmieniam, że bank sam nie ściąga mi raty kredytu, tylko ja przelewam ratę na konto techniczne w banku z konta osobistego w innym banku (nie mam konta osobistego w banku w którym mam kredyt hipoteczny).

Cytat Jeśli złoży Pan wniosek przed datą wymagalności raty i wskaże Pan sierpień jako miesiąc, w którym chce Pan korzystać z wakacji kredytowych, to nie musi Pan spłacać już sierpniowej raty. Kredyt zostaje zawieszony w momencie doręczenia wniosku do Banku na okres w nim wskazany. Potwierdzenie banku ma charakter tylko deklaratoryjny (nie wpływa na możliwość skorzystania z wakacji). ekspert z kancelarii Prosperitas.

W sierpniu mam przeliczenie raty po podwyżce czerwcowej oraz lipcowej (WIBOR 3M). Przeliczenie raty będzie ok. 8 sierpnia, a rata płatna na 15 sierpnia. Czy lepiej z wnioskiem o zawieszenie kredytu zgodnie z ustawą poczekać do momentu przeliczenia raty, czy może składać wniosek od razu na początku miesiąca, a rata tak czy inaczej zostanie przeliczona i zawieszona wyższa kwota?

Cytat Ustawa milczy na temat sposobu ustalania oprocentowania w okresie zawieszenia. W związku z tym wydaje się, że skorzystanie z wakacji kredytowych nie zmieni daty zmiany harmonogramu (oprocentowania). ekspert z kancelarii Prosperitas.

W marcu 2022 przewalutowałem kredyt z CHF na PLN - czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat Ustawa wskazuje wprost, że bank zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska. Wydaje się, że w takim wypadku należy badać moment zawierania umowy, a nie późniejsze aneksy. Proszę jednak zadzwonić do Pana banku i dopytać, jak on to interpretuje. Na ten moment wiele kwestii pozostaje niejasnych. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy korzystając z wakacji kredytowych trafiam na listę negatywnych klientów w BIK? Taką informację uzyskałem w oddziale stacjonarnym banku jeszcze przed zatwierdzeniem ustawy przez Sejm.

Cytat Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom nie reguluje kwestii wpisania wakacji kredytowych do BIK. Zgodnie z informacjami podawanymi przez banki na ich stronach internetowych skorzystanie z wakacji kredytowych nie powinno wpłynąć na Pana zdolność kredytową, niemniej dane te znajdą się w BIK-u. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy jeżeli korzystam z wsparcia FWK, mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat Korzystanie ze wsparcia FWK nie powinno wpłynąć na możliwość skorzystania z wakacji kredytowych ekspert kancelarii Prosperitas

Czy jak kupiłem działkę budowlaną (jeszcze nie rozpocząłem budowy) to mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat Tak, może Pan skorzystać z wakacji kredytowych, o ile umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r. i spełnia Pan pozostałe wymogi określone w ustawie (kredyt hipoteczny, na własne cele mieszkaniowe). ekspert kancelarii Prosperitas

Jeśli kredytobiorca nie spłacał terminowo zobowiązania hipotecznego, może ubiegać się o rządowe wakacje kredytowe? Czy też Bank odrzuci taki wniosek?

Cytat Ustawa nie przewiduje ograniczenia możliwości skorzystania z wakacji kredytowych wynikającego z terminowości spłat kredytu. ekspert kancelarii Prosperitas

Kredyt mieszkaniowy brałem z moją ówczesną narzeczoną (obecnie żoną), w związku z tym każde z nas ma osobny dostęp (osobny login) do powiązanego z kredytem konta internetowego w PKO BP. Rozważamy złożenie wniosku o wakacje kredytowe przez bankowość elektroniczną - czy skuteczne będzie złożenie takiego wniosku przez jedno z nas, z poziomu tylko jego profilu?

Cytat Z ustawy nie wynika, czy wszyscy kredytobiorcy powinni złożyć wniosek - przepisy są tutaj niejednoznaczne. W przypadku banku PKO BP wystarczyć powinien wniosek jednego kredytobiorcy. Takie informacje wynikają z informacji opublikowanych na stronie banku. Wniosek można złożyć przez iPKO ekspert kancelarii Prosperitas

Moja rata kredytu pobierana jest pierwszego każdego miesiąca, czyli 1.08.2022. Jak najsprawniej i najlepiej złożyć wniosek, abym już od sierpnia mogła mieć "wakacje kredytowe"?

Cytat Jeśli złoży Pani wniosek przed datą wymagalności raty i wskaże Pani sierpień jako miesiąc, w którym chce Pani skorzystać z wakacji kredytowych, to nie musi Pani spłacać już sierpniowej raty. Kredyt zostaje zawieszony w momencie doręczenia wniosku do Banku na okres w nim wskazany. Dla bezpieczeństwa sugerujemy złożyć wniosek już jutro. ekspert kancelarii Prosperitas

Jeśli skorzystam z wakacji kredytowych, to czy nie będzie to kolidować z późniejszym wnioskiem o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? W tym roku chciałbym skorzystać z wakacji kredytowych, natomiast w połowie grudnia planuje skorzystać z FWK. Czy jest to ze sobą powiązane? Czy korzystając z wakacji kredytowych będę mógł skorzystać z FWK pod koniec roku, czy lepiej złożyć wniosek do FWK już w nowym roku?

Cytat Wakacje kredytowe nie powinny wpłynąć na zdolność kredytową w przyszłości, niemniej jednak nie można tego kategorycznie wykluczyć, jak banki będą reagować w przyszłości i czy wakacje kredytowe nie będą jednym z kryteriów branych pod uwagę przez banki w przypadku badania zdolności kredytowej. Wakacje kredytowe nie mają wpływu na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy wakacje kredytowe wpłyną na zdolność kredytową przyszłych kredytów? Czy w jakikolwiek sposób mogą utrudnić otrzymanie nowego kredytu w przyszłości?

Cytat Wakacje kredytowe nie powinny wpłynąć na zdolność kredytową w przyszłości, niemniej jednak nie można tego kategorycznie wykluczyć, jak banki będą reagować w przyszłości i czy wakacje kredytowe nie będą jednym z kryteriów branych pod uwagę przez banki w przypadku badania zdolności kredytowej. ekspert z kancelarii Prosperitas.

W lipcu złożyłam wniosek o wakacje kredytowe na 1 miesiąc, bo taki przysługiwał okres . Moje pytanie, czy mogę teraz także skorzystać z wakacji kredytowych czteromiesięcznych?

Cytat Może Pan/Pani skorzystać w ustawowych wakacji kredytowych, także jeśli korzysta już Pan/Pani z innych wakacji kredytowych - na przykład wakacji regulaminowych lub związanych z Covid-19. W takim przypadku jednak ustawowe wakacje kredytowe rozwiązują te poprzednie (o ile te poprzednie cały czas trwają). ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy jeżeli skorzystam z wakacji kredytowych, to mogę jednocześnie nadpłacić kredyt? A jeżeli tak, to czy nadpłaty mogę dokonać w tym samym miesiącu, w którym zawieszono spłatę kredytu?

Cytat Konsument ma prawo dokonać wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu hipotecznego, jednak nie wyklucza to konieczności poddania się procedurze przewidzianej w danym banku, wskazanej w umowie, np. złożenie dyspozycji do banku. Precyzyjna odpowiedź na to pytanie wymaga zapoznania się z treścią tej umowy. Natomiast generalnie - zgodnie z art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym - bank powinien umożliwić przedterminową częściową lub całkowitą spłatę w każdym czasie, więc może Pan/Pani spłacać w tym czasie “sam kapitał" - będzie to traktowane jako częściowa nadpłata kredytu. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Mam dom i jestem jego jedynym właścicielem. Jednak kredyt był wzięty z mężem ( jest współkredytobiorcą). Czy mogę sama złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Czy potrzebuje podpisu/zgody męża? Konto bankowe też jest tylko na mnie.

Cytat Co do kwestii składania wniosku przez jednego lub wszystkich kredytobiorców, nie zostało to wprost uregulowane w ustawie. Banki przyjmują w tym zakresie różne możliwości. Dla przykładu wskazać należy, że np. PKO BP pozwala na złożenie takiego wniosku przez tylko jednego z kredytobiorców, podczas gdy np. Bank ING wymaga złożenia wniosku przez wszystkich kredytobiorców. W takiej sytuacji powinni Państwo sprawdzić na stronie internetowej swojego Banku, jakie wymogi posiada konkretny Bank. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy jeśli jestem spadkobiercą kredytu i go spłacam, ale formalnie nie jestem kredytobiorcą, to również przysługują mi wakacje kredytowe? Bank został powiadomiony o tym, że dziedziczę zobowiązania po zmarłym mężu (jedynym kredytobiorcy) i będę regulowała płatności, jednak kredyt nie został przepisany na mnie.

Cytat W takim przypadku musi Pani dochować wszelkich formalności związanych z dziedziczeniem. W tym celu najlepiej skontaktować się z właściwym oddziałem banku i dopytać, jak, w tym konkretnym stanie faktycznym, będzie wyglądać cała procedura. Niemniej jednak sama kwestia spadku nie powinna blokować możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Odroczone raty kredytu spłacam na sam koniec ? Czyli wydłuża to spłatę kredytu o liczbę zawieszonych miesięcy?

Cytat Skorzystanie z wakacji kredytowych powoduje zawieszenie spłaty rat i wydłuża to spłatę kredytu o okres, w którym raty były zawieszone. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Na jakich zasadach będę spłacać odroczone raty? Czy na sam koniec liczony jest wyłącznie odroczony kapitał + nowe zasady w roku spłaty, czyli np. 2030 roku? Czy na sam koniec spłacam dokładnie taką sumę, jaką zawiesiłam? Czyli kapitał + odsetki w wysokości z sierpnia 2022 roku?

Cytat Wydaje się, że na sam koniec liczony powinien być wyłącznie sam kapitał + nowe zasady spłaty. Przepisy o wakacjach kredytowych nie wskazują jedynie na zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. W związku z tym nie wpływają na pozostałe postanowienia umowne, jak np. data zmiany harmonogramu, określony WIBOR etc. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Jakie czekają mnie konsekwencje ze strony banku, jeśli skorzystam z wakacji kredytowych?

Cytat Wakacje kredytowe są darmowe. Bank nie powinien wyciągać żadnych negatywnych konsekwencji za skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych. Należy spodziewać się, że w BIK-u pojawi się informacja o skorzystaniu przez Państwo z wakacji kredytowych, niemniej, z informacji publikowanych na stronach banków wynika, że nie będzie to wpływało na Państwa zdolność kredytową. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Co jeżeli posiadam kredyt hipoteczny i mam wypłaconą pierwszą transzę, a dwie kolejne jeszcze nie? Czy też mogę skorzystać? Jeżeli tak, to co w przypadku, jeżeli chciałbym np. za dwa miesiące wybrać kolejną transzę?

Cytat Jeśli umowa kredytu została zawarta przed 1 lipca 2022 r. może Pan skorzystać z wakacji kredytowych. Okres karencji nie wpływa negatywnie na możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy biorąc wakacje kredytowe mogę mieć problem w przyszłości z wzięciem czegoś na raty lub z wzięciem innego kredytu gotówkowego? Mam zamiar skorzystać z wakacji kredytowych, ale później chciałabym nadpłacić kredyt w większej w kwocie. Czy, jeżeli skorzystam z wakacji kredytowych, zostanę wpisana do BIK-u?

Cytat Wakacje kredytowe nie powinny mieć wpływu na zdolność kredytową w przyszłości. Skorzystanie z wakacji kredytowych wiąże się jednak z wpisem do BIK-u. Wakacje kredytowe nie wykluczają nadpłaty lub wcześniejszej spłaty kredytu. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Razem z partnerem mamy dwa kredyty hipoteczne. W obydwóch jesteśmy współkredytobiorcami. Wakacje kredytowe można wziąć na jeden kredyt, czy to oznacza, że ja mogę wziąć wakacje na jeden, a partner na drugi kredyt?

Cytat Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie mogą zatem Państwo zawiesić dwóch kredytów ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy jeżeli w umowie mam możliwość wcześniejszej spłaty kredytu to czy korzystając z wakacji kredytowych bank nie przyblokuje mi później takiej możliwości? Podobno niektóre banki będą wymagały do wniosku oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej. Czy znana jest treść tego oświadczenia?

Cytat Konsument ma prawo dokonać wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu hipotecznego jednak nie wyklucza to konieczności poddania się procedurze przewidzianej w danym banku wskazanej w umowie, np. złożenie dyspozycji do banku. Precyzyjna odpowiedź na to pytanie wymaga zapoznania się z treścią tej umowy. Natomiast generalnie - zgodnie z art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym - bank powinien umożliwić przedterminową częściową lub całkowitą spłatę w każdym czasie, więc może Pan spłacać w tym czasie “sam kapitał” - będzie to traktowane jako częściowa nadpłata kredytu. Do skorzystania z wakacji kredytowych nie jest konieczne złożenie oświadczenia o sytuacji materialnej. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Mieszkanie jest na mnie i żonę, ale współkredytobiorcami są teściowie, bo my nie mieliśmy samodzielnie zdolności. Czy wakacje kredytowe obniżą zdolność kredytową, będzie wpis do BIK itp, jak bank PKO BP. będzie do tego podchodził? Jeśli tak to czy tyczy się to wszystkich osób?

Cytat Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom nie reguluje kwestii wpisania wakacji kredytowych do BIK. Zgodnie z informacjami podawanymi przez banki na ich stronach internetowych skorzystanie z wakacji kredytowych nie powinno wpłynąć na Pana zdolność kredytową, niemniej dane te znajdą się w BIK-u. Informacja w BIKu dotyczyć będzie wszystkich kredytobiorców. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Zakupiłem mieszkanie na własne potrzeby mieszkaniowe, między czasie straciłem pracę i z tego powodu przeprowadziłem się tymczasowo do innego większego miasta, gdzie musiałem wynająć mieszkanie i żeby nie być stratny wynająłem swoje mieszkanie. Czy w takim przypadku jest szansa na skorzystanie z wakacji kredytowych jeżeli wynajmuję?

Cytat W chwili obecnej trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Teoretycznie w ustawie mowa o celu, w jakim zawarty był kredyt, a nie o wykonywaniu umowy. Nie można jednak wykluczyć, że brane będzie pod uwagę jak w chwili obecnej wykorzystywany jest kredyt. Istnieją bowiem spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja “własne potrzeby mieszkaniowe”, które to oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Mam dwa kredyty hipoteczne zaciągnięte na budowę jednego domu mieszkalnego (w trakcie budowy okazało się, że kwota z pierwszego jest niewystarczająca). Czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych na obydwa kredyty?

Cytat Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie może więc Pan/Pani skorzystać z wakacji kredytowych na obydwa kredyty. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Mowa jest o kredytach hipotecznych, co w sytuacji, jeśli ktoś zamiast kredytu hipotecznego ma pożyczkę hipoteczną wziętą na remont domu, a nie jego zakup?

Cytat Pożyczka hipoteczna, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, o ile wzięta została na własny cel mieszkaniowy, kwalifikuje się pod pojęcie “kredytu hipotecznego". Można więc wnioskować o udzielenie wakacji kredytowych. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy jeśli skorzystam z wakacji kredytowych, to w późniejszym czasie, gdybym chciał nadpłacić lub spłacić kredyt, czy będę miał taka możliwość?

Cytat Ustawa wprowadzająca wakacje kredytowe milczy na temat tego, co kredytobiorca chce uczynić z zaoszczędzonymi środkami w ramach skorzystania z tego dobrodziejstwa. Można jak najbardziej pieniądze te wykorzystać celem wcześniejszej częściowej spłaty kredytu w zakresie kapitału. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy decydując się na wakacje kredytowe, po okresie 4 miesięcy, jeszcze w 2022 roku będę mógł następnie spłacić w całości kredyt, bez żadnego okresu przejściowego ? Czy decydując się na wakacje kredytowe nie spowoduję, że spłata kredytu w całości - od razu po tym okresie - nie będzie możliwa?

Cytat Można nadpłacać kapitał kredytu w każdym momencie, zgodnie z postanowieniami Pana umowy. Trzeba zweryfikować umowę i jakie są warunki oraz sposoby dokonania wcześniejszej spłaty kredytu. To kredytobiorca jest dysponentem zaoszczędzonych w ramach wakacji kredytowych pieniędzy i jeżeli ma możliwość - standardowo z umowy - może dokonać nadpłaty kredytu w zakresie kapitału. ekspert z kancelarii Prosperitas.

W Banku BS twierdzą, że po wzięciu wakacji kredytowych na koniec kredytu zostaną przesunięte tylko raty kapitału, czyli w moim przypadku po 70 zł.

Cytat Zgodnie z wprowadzaną ustawą - zawieszeniu podlegają raty kapitałowo-odsetkowe, tj. nie spłaca się w danym miesiącu niczego. Siłą rzeczy zostaną przesunięte spłaty rat kapitałowych, albowiem odsetki oblicza się od pożyczonego kapitału. W danym miesiącu wakacji kredytowych mamy do czynienia tak jakby z całkowitym zaprzestaniem spłaty kredytu (uzasadnionym oczywiście ustawowo). Potem spłacamy kredyt dalej od aktualnego kapitału. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy można skorzystać z wakacji kredytowych i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Cytat Ustawa wprowadzająca wakacje kredytowe nie uzależnia skorzystania z wakacji kredytowych od Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w związku z czym można skorzystać z jednego, jak i drugiego dobrodziejstwa. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Mam dwa kredyty hipoteczne, wzięłam na kupno mieszkań dla dzieci, bo nie miały zdolności kredytowej, fizycznie dzieci spłacają ten kredyt.

Cytat W chwili obecnej trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Teoretycznie w ustawie mowa jest o celu, w jakim zawarty był kredyt, a nie o wykonywaniu umowy. Nie można jednak wykluczyć, że brane będzie pod uwagę to, jak w chwili obecnej wykorzystywana jest nieruchomość. Istnieją też spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja “własne potrzeby mieszkaniowe". Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy jeżeli w nieruchomości, na którą został przeznaczony kredyt hipoteczny, mieszkają dzieci to mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat W chwili obecnej trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Teoretycznie w ustawie mowa jest o celu, w jakim zawarty był kredyt, a nie o wykonywaniu umowy. Nie można jednak wykluczyć, że brane będzie pod uwagę to, jak w chwili obecnej wykorzystywana jest nieruchomość. Istnieją też spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja “własne potrzeby mieszkaniowe". Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Wiem, że można skorzystać z wakacji kredytowych tylko do jednej umowy, czy mogę podzielić 8 miesięcy wakacji np. 4 do jednej umowy i 4 do drugiej umowy?

Cytat Ustawa tego nie precyzuje, ale przesłankę “jednej umowy" należy w razie wątpliwości raczej interpretować zawężająco, co oznacza, że można z nich skorzystać w pełni albo w całości, ale w odniesieniu tylko do jednego kredytu. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Jestem zainteresowany wakacjami kredytowymi, ale u mnie sytuacja wygląda tak: Ja ma mieszkanie (kawalerski) i w dokumentach tylko ja jestem kredytobiorcą (ale miałem już brane wakacje kredytowe na czas covidu). I posiadam drugi kredyt wraz z żoną. Zastanawiam się, czy ja mogę wziąć wakacje na swój kredyt, a żona na nasze wspólne mieszkanie czy tylko przysługuje nam na jeden kredyt.

Cytat Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie mogą zatem Państwo zawiesić dwóch kredytów. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy można nadpłacić kapitał biorąc wakacje kredytowe?

Cytat Można nadpłacać kapitał kredytu w każdym momencie, zgodnie z postanowieniami Pana umowy. Trzeba zweryfikować umowę i jakie są warunki oraz sposoby dokonania wcześniejszej spłaty kredytu. To kredytobiorca jest dysponentem zaoszczędzonych w ramach wakacji kredytowych pieniędzy i jeżeli ma możliwość - standardowo z umowy - może dokonać nadpłaty kredytu w zakresie kapitału. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Mam kredyt w Alior banku razem z mężem, bratem i bratową, od ponad 11 lat, płacimy raty regularnie, kredyt jest w złotówkach, ale był brany nie na zakup nieruchomości a na spłatę innych zobowiązań, ale ja z mężem i moją mamą (właścicielem mieszkania jest moja mama) zamieszkujemy w tym mieszkaniu. Moja mama dodatkowo też jest ujęta w tym kredycie jako osoba udostępniająca hipotekę do kredytu. I moje pytanie brzmi: czy skoro kredyt jest hipoteczny, przed lipcem 2022r,. w złotówkach, regularnie spłacany, mieszkamy w tej nieruchomości - to czy my lub moja mama jako właściciel, możemy złożyć wniosek o wakacje kredytowe?? Bo o takich przypadkach i kredytobiorcach nikt nie pomyślał ani nikt nie mówi, a raty wzrastają nam tak jak innym kredytobiorcom kredytów hipotecznych i jest nam co raz trudniej to spłacać, bo pensje nie wzrastają.

Cytat Jednym z wymogów ustawowych skorzystania z wakacji kredytowych jest to, aby kredyt był przeznaczony na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. Jeżeli Pana kredyt jest kredytem konsolidacyjnym, to możliwość skorzystania z wakacji kredytowych zależy od tego, czy skonsolidowane zobowiązania przeznaczone były na własny cel mieszkaniowy. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Chciałbym zapytać o dość ciekawy przypadek. Czy jeśli kupiłem jedno mieszkanie dwu pokojowe (44m2) na własne cele mieszkaniowe, mam jeden kredyt hipoteczny ale od 2 miesięcy wynajmuje jeden pokój (15m2) na działalność gospodarczą (fotograficzna) czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych?

Cytat Jednym z wymogów ustawowych skorzystania z wakacji kredytowych jest to, aby kredyt był przeznaczony na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. Jeżeli w umowie kredytu cel kredytu zgadza się z tym wymogiem, a ponadto nadal Pan zamieszkuje w nieruchomości, to nadal powinien Pan mieć możliwość skorzystania z wakacji. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Jeśli na budowę domu brałem kredyt i później dobierałem drugi na dokończenie budowy w tym samym banku to czy wakacje kredytowe przysługują na całość czy tylko na jeden z nich?

Cytat Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie może zatem Pan/Pani zawiesić dwóch kredytów. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Chciałabym zapytać, czy mogę skorzystać z wakacji kredytowych, jeżeli nie mieszkam w kredytowanym mieszkaniu na stałe? Ze względu na sytuację rodzinną, mieszkam częściowo u rodziców (tam jestem zameldowana i stamtąd najczęściej pracuję), a częściowo w moim mieszkaniu, na które wzięłam kredyt (spędzam w nim weekendy; nocuję też, kiedy jeżdżę do biura lub wykonuję inne zlecenia). Nie wynajmuję mieszkania i dokonuję w nim wszystkich opłat, włącznie z opłatą za śmieci, którą uiszczam zarówno w moim mieszkaniu, jak i w mieszkaniu rodziców. Kredyt jest w PLN, spłacam go od kilku lat.

Cytat W chwili obecnej trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Teoretycznie w ustawie mowa jest o celu, w jakim zawarty był kredyt, a nie o wykonywaniu umowy. Istnieją spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydaje się jednak, że Pani przypadek kwalifikuje się do skorzystania z wakacji kredytowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja “własne potrzeby mieszkaniowe”. Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy bank może robić problemy przy wakacjach kredytowych, jeśli mam kredyt hipoteczny konsolidacyjny. Kredyt był zaciągany aby skonsolidować kredyt hipoteczny (który był zaciągany na zakup nieruchomości, w której mieszkam) z kredytem gotówkowym. Był on zaciągany rok temu.

Cytat Wydaje się, że w Pana/Pani przypadku nie jest możliwe skorzystanie z wakacji kredytowych, ponieważ jednym z konsolidowanych zobowiązań nie był kredyt przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Uczestniczyłem w ostatnim rzucie dofinansowania do mieszkania dla młodych (MDM). Zgodnie z tym projektem jeśli dostałem dofinansowanie, to przez okres 5 lat nie mogę wynajmować mieszkania, sprzedać mieszkania, spłacić kredytu. Okres 5 lat kończy mi się w czerwcu 2023 roku. W związku z tym, moje pytanie jest takie, jeśli skorzystam z wakacji kredytowych np. 2 miesiące w 2022 roku, to czy okres 5 lat, w których nie mogę nic zrobić z kredytem wydłuża się o te 2 miesiące (czyli z czerwca 2023 roku na sierpień 2023 roku), czy nie?

Cytat Ustawa milczy na ten temat i nie wskazuje ograniczeń w możliwości skorzystania z wakacji kredytowych w przypadku, gdy kredytobiorca korzysta jednocześnie z dofinansowania do mieszkania dla młodych. Wydaje się, że na termin zakończenia terminu 5-letni ograniczenia co do sposobu korzystania z mieszkania nie zmieni się przez skorzystanie z wakacji kredytowych. Precyzyjna odpowiedź na to pytanie wymaga jednak zapoznania się z treścią umowy MDM. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Kredyt mamy od 9 lat. 3 lata mieszkaliśmy w zakupionym domu. Od 6 lat wynajmujemy. Czy możemy skorzystać z wakacji kredytowych? We wniosku Santander widnieje zapis: "celem umowy o kredyt hipoteczny było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych". Naszym celem przy podpisywaniu umowy kredytowej było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jednakże obecnie mieszkanie, z uwagi na fakt, że jest wynajmowane - zaspokaja potrzeby mieszkaniowe naszych najemców.

Cytat W chwili obecnej trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Teoretycznie w ustawie mowa jest o celu, w jakim zawarty był kredyt, a nie o wykonywaniu umowy. Nie można jednak wykluczyć, że brane będzie pod uwagę to, jak w chwili obecnej wykorzystywana jest nieruchomość. Istnieją też spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja “własne potrzeby mieszkaniowe". Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Czy mogę składać wniosek o wakacje kredytowe na dom, w którym mieszkam z rodziną, a równocześnie część domu wynajmuje, ze względu na wysokie koszty utrzymania?

Cytat W chwili obecnej trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Teoretycznie w ustawie mowa jest o celu, w jakim zawarty był kredyt, a nie o wykonywaniu umowy. Nie można jednak wykluczyć, że brane będzie pod uwagę to, jak w chwili obecnej wykorzystywana jest nieruchomość. Istnieją też spore wątpliwości, jak należy rozumieć pojęcie własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie wydaje się, aby wynajem części domu był problemem. Proszę pamiętać, że ustawa wymaga złożenia oświadczenia o tym, że kredyt jest przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja “własne potrzeby mieszkaniowe". Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. ekspert z kancelarii Prosperitas.

Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat. To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia - 30 września 2022 r.;

maksymalnie 2 raty w okresie 1 października - 31 grudnia 2022 r.;

maksymalnie 4 raty w 2023 roku - po jednej racie w każdym z kwartałów.

Kto może wystąpić o wakacje kredytowe?

Warunek 1 - Kredyt w PLN

Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN.

Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach.

Warunek 2 - Własny cel mieszkaniowy

Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to by w niej zamieszkać.

Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt - właśnie ten zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.

Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Warunek 3 - Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jak zawnioskować o wakacje kredytowe?