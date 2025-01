Już od pierwszych dni prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej możesz zdecydować się na leasing samochodu. To dobry sposób, aby nabyć nowe lub poleasingowe auto na potrzeby swojego biznesu. Sprawdź, jakie są warunki otrzymania leasingu dla JDG i co zyskasz na umowie z rzetelnym leasingodawcą.

Czy można podpisać umowę na leasing dla jednoosobowej działalności gospodarczej? Jakie są warunki?

Pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu osobowego lub innego pojazdu na potrzeby firmowe jest możliwe np. w ramach umowy leasingu operacyjnego. To rozwiązanie, które jest dostępne dla jednoosobowych działalności gospodarczych już od pierwszego dnia funkcjonowania.

Warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu leasingu samochodowego dla JDG jest pozytywna ocena zdolności finansowej przedsiębiorstwa. W przypadku pojazdów o wartości do 100 zł netto leasingodawca może wykorzystać uproszczone procedury weryfikacyjne.

To powoduje, że na etapie składania wniosku nie musisz dostarczać dokumentów dochodowych. Sam proces weryfikacji odbywa się ekspresowo - nawet w kwadrans od przesłania wniosku, a ostateczna decyzja zostanie wydana maksymalnie w 48 godzin.



Dlaczego warto zdecydować się na leasing samochodowy w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Pokrycie do 100% kosztów zakupu firmowego samochodu w ramach umowy leasingu to wyjątkowo korzystne rozwiązanie dla małych przedsiębiorców. Jeśli dopiero rozwijasz swoją firmę i jednocześnie potrzebujesz ekonomicznego samochodu do wykonywania codziennych działań, koniecznie postaw na leasing operacyjny.

Decydując się na finansowanie w ramach leasingu, zyskujesz:

możliwość podpisania umowy z zerową wpłatą początkową,

wysoki wykup resztkowy sięgający do 45% wartości leasingowanego pojazdu,

wygodne raty z możliwością rozłożenia płatności nawet na 60 miesięcy,

wiele usług dodatkowych dostępnych od ręki np. ubezpieczenie OC, AC i NNW wliczone w miesięczne koszty leasingowe.

Dodatkowo jako przedsiębiorca masz możliwość skorzystania z karty paliwowej, która zapewnia pełną kontrolę nad wydatkami eksploatacyjnymi samochodu. W ramach leasingu operacyjnego możesz też odliczać od podstawy opodatkowania pełną miesięczną ratę, czynsz inicjalny oraz ubezpieczenia opłacane w ramach umowy finansowania auta.



Nowy czy używany? Jaki samochód na firmę kupić w ramach leasingu?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej leasingiem możesz pokryć koszty zakupu zarówno nowego, jak i poleasingowego pojazdu. Kiedy liczą się oszczędności, wtedy lepiej wybierać tańsze auta z drugiej ręki. Natomiast jeśli szukasz fabrycznie nowego auta, wtedy również pokryjesz do 100% kosztów leasingiem operacyjnym w ramach oferty mLeasing. Możesz dokonać takiego zakupu nawet przy 0% opłaty wstępnej.

Pamiętaj, że kiedy przedmiotem umowy jest poleasingowe auto, jego wiek nie może przekraczać 12 lat. To oznacza, że w momencie podpisywania umowy np. w 2024 roku, leasingowany pojazd nie może być wyprodukowany później niż w 2012 roku.



Jakie są warunki otrzymania leasingu na jednoosobowej działalności gospodarczej?

Aby skorzystać z oferty mLeasing na finansowanie fabrycznie nowych i używanych pojazdów, musisz spełnić określone warunki. Leasingodawca może przede wszystkim wymagać uzupełnienia wniosku leasingowego z podaniem średnich dochodów przedsiębiorstwa.

Warunkiem podpisania umowy leasingowej jest dostarczenie potwierdzenia zawarcia pełnego ubezpieczenia OC, AC i NNW. Można to zrobić na własną rękę lub skorzystać z atrakcyjnej oferty mLeasing, gdzie koszty polisy samochodowej zostaną włączone do miesięcznej raty leasingowej.

Pamiętaj, że w przypadku umów leasingowych zawartych po 2022 roku wykup pojazdu na koniec umowy na cele prywatne odbywa się na nowych warunkach. To oznacza, że w celu bezkosztowej odsprzedaży leasingowanego wcześniej auta musisz odczekać 6 miesięcy od daty wykupu.