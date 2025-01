"Wzrost średniej ceny za metr kwadratowy nie oznacza podwyżki cen mieszkań" - powiedział Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl. Jak dodał, "to oznacza, że zmienia się struktura cenowa mieszkań". Zaznaczył, że "średnia cena zależy od tego, jakiego rodzaju mieszkania wprowadzają deweloperzy na rynek". Ekspert był gościem Piotra Salaka w Radiu RMF24. Mówił on również o tym, co może czekać rynek kredytów hipotecznych w 2025 roku.

Więcej tańszych mieszkań na rynku Marek Wielgo wyjaśnił, że wzrost średniej ceny za metr kwadratowy nie oznacza podwyżki cen mieszkań. To oznacza, że zmienia się struktura cenowa mieszkań. Średnia cena zależy od tego, jakiego rodzaju mieszkania wprowadzają deweloperzy na rynek. Z punktu widzenia kupujących najlepsze są mieszkania w segmencie popularnym, czyli na kieszeń przeciętnego kredytobiorcy - powiedział. Podał przykład: Średnia cena (za metr kwadratowy - przyp. red.) rośnie również wtedy, kiedy deweloperzy wprowadzają na rynek dużą pulę bardzo drogich mieszkań. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Trójmieście w listopadzie. Średnia cena wzrosła o 4 proc. tylko dlatego, że w tym konkretnym miesiącu na rynku pojawiły się mieszkania ze średnią ceną 22 tys. złotych. Ekspert dodał, że w drugiej połowie 2024 roku deweloperzy zaczęli wprowadzać na rynek więcej mieszkań w segmencie popularnym, co ustabilizowało średnią cenę metra kwadratowego. Liczba ofert mieszkań w cenie poniżej 15 tysięcy (złotych za metr kwadratowy - przyp. red.), w ciągu ubiegłego roku wzrosła z około 3 tys. do ponad 4,6 tysięcy. Jest poprawa - zaznaczył. Kredyty hipoteczne w 2025 roku W 2025 roku prawdopodobnie zostaną obniżone stopy procentowe, które mają wpływ na wysokość raty kredytu hipotecznego. Czy dzięki temu zwiększy się dostępność takich kredytów? Spadek stóp procentowych będzie bardzo powolny, a na pewno dużo wolniejszy niż wzrost w 2022 roku, więc ożywienie kredytowe może nastąpi za rok - w 2026, może nawet w 2027 - stwierdził Marek Wielgo. Zwrócił jednak uwagę na wpływ wzrostu kosztów utrzymania na zdolność kredytową. Rosnące ceny energii, żywności powodują, że przeciętnemu Kowalskiemu coraz mniej wystarcza w budżecie domowym na chociażby spłatę kredytu - zauważył. Opracowanie: Bernadetta Skoś

