Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start", czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. Dokumenty można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną - przypomina prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

1 lipca rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu "Dobry start". To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.



Od roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie z programu "Dobry Start", czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych - podkreśla w wypowiedzi dla PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Kto dostanie pieniądze?

Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.



Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września - wskazuje prof. Uścińska.



Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia oraz aplikacji mZUS.



Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z "Dobrego Startu" poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. Można w ten sposób uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku - oprócz innych danych - należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu - czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.



Również zawiadomienia dotyczące świadczeń "300 plus" będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.



Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).



Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy.