Najwięcej w Polsce - średnio 12,800 złotych brutto - zarabia się teraz w górnictwie. Branżą, która uplasowała się na drugim miejscu, jest komunikacja; na trzecim z kolei znalazły się finanse - podaje Główny Urząd Statystyczny.

/ Marcin Bielecki / PAP

Najlepiej wynagradzane branże w Polsce w 2023 roku

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego przeanalizował dziennikarz ekonomiczny RMF FM, Krzysztof Berenda.

W branży informacji i komunikacji zarobki wynoszą średnio 12,400 zł brutto. W energetyce i ciepłownictwie - średnio 11,000 zł. Kolejno na liście "przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia" znalazły się zawody techniczne ze średnią pensją na poziomie 9,000 zł brutto.

Dobrymi zarobkami mogą poszczycić się pracownicy opieki zdrowotnej - także prywatnej - którzy średnio dostają 7,500 zł, natomiast pracujący w sektorze edukacji oraz w transporcie - 6,700 zł brutto.

/ GUS / Materiały prasowe

/ GUS / Materiały prasowe

Minimalne wynagrodzenie. O ile wzrosło?

"W 2023 roku minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2022 roku o 480,00 zł w okresie od stycznia do czerwca i o 590,00 zł w okresie od lipca do grudnia - wyniosło odpowiednio 3490,00 i 3600,00 zł" - poinformował GUS.

Według danych wstępnych w grudniu 2023 roku wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 412,3 tys. zatrudnionych osób na 11 mln etatów.