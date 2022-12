Firma zapowiedziała, że nadal korzystać będzie z sugestii i propozycji wypracowanych przez radę, choć bez gwarancji, że zamierza je wdrażać.

Trust and Safety Council została powołana w 2016 r. , aby wspomóc Twittera w zmaganiach z hejtem i nasileniem się zagrożeń dotyczących użytkowników platformy. Rada składała się ze specjalistów, przedstawicieli organizacji społecznych i grup aktywistów. W założeniu miała być zróżnicowanym i reprezentującym odmienne punkty widzenia gremium doradczym, skupiającym się m.in. na tematach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz eliminowaniu mowy nienawiści.

Jak uzupełnia "WSJ" mail do członków Trust and Safety Council został wysłany na około godzinę przed tym, jak z radą miała się spotkać Ella Irwin, nowa szefowa ds. bezpieczeństwa w Twitterze. Wątpliwości co do przyszłości rady pojawiały się od czasu, gdy w październiku br. za 44 mld dolarów firmę przejął Elon Musk i wprowadził w niej swoje porządki - uzupełnia gazeta.

Kilka dni temu trzech członków rady zgłosiło rezygnację z udziału w jej pracach. Jak stwierdzili, Elon Musk ignorował wskazania rady, chociaż publiczne zapewniał o tym, jak bardzo zależy mu na bezpieczeństwie użytkowników platformy.