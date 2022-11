Połowa z 7500 zatrudnionych w Twitterze straci dziś pracę – podaje "New York Times". Zwolnienia zapowiedział nowy szef, Elon Musk. Ci, którzy zostaną w koncernie, dostaną maila.

Elon Musk zwalnia pracowników Twittera / Shutterstock

Już w czwartek pracownicy Twittera dostali instrukcje, by dziś nie przychodzić do pracy. Zamiast tego mają oczekiwać maila, zatytułowanego: Twoja rola w Twitterze.

Dostaną go jednak tylko ci, którzy swoją posadę zachowają.

Osoby, które zostaną zwolnione, dostaną z kolei maila na swoją skrzynkę prywatną. Ma być zatytułowany: Opuść stado.

Według "New York Times" pracę straci połowa z 7500 zatrudnionych w Twitterze.

27 października Elon Musk kupił platformę Twitter za 44 miliony dolarów. Jednym z jego pierwszych posunięć było zwolnienie czołowych menedżerów, których oskarżył o wprowadzenie go w błąd co do liczby kont spamowych na platformie.

Musk uważany za najbogatszego człowieka świata oświadczył, że chce "pokonać" spam boty na Twitterze, uczynić algorytmy, które określają, jak treść jest prezentowana do użytkowników, publicznie dostępne, i uniemożliwić platformie, by była echem dla nienawiści i podziału. Zapewnia, że nie kupił Twittera, aby zarobić więcej pieniędzy, ale "aby spróbować pomóc ludzkości, którą kocham".

Musk nie zaoferował jednak szczegółów, jak zamierza to wszystko osiągnąć i kto będzie kierował firmą.