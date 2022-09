Duże kolejki ustawiają się w całej Polsce nie tylko przed biurami sprzedaży węgla, ale także i składami drewna. W niektórych miejscach za ten surowiec na opał zapłacić trzeba ponad 100 procent więcej niż przed rokiem. "Niewiele mamy drewna i jest bardzo ciężko go kupić" – mówi RMF FM Jacek Krzyżanowski, współwłaściciel składu opału w Lublinie. "Chyba taniej porąbać meble na kawałki i spalić, niż znaleźć tanie drewno na opał"- potwierdza słuchacz Marcin, który zadzwonił do nas z Podkarpacia.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Drewno opałowe jest masowo wykupowane. Niektóre nadleśnictwa musiały wprowadzić limity, wprowadzone zostały zapisy dla zainteresowanych.

"Drogo to było rok, dwa lata temu. Teraz jest kosmos" - to treść maila, jaki do naszej redakcji przysłał Irek z Międzyrzeca Podlaskiego w woj. lubelskim.

W samym Lublinie w skupach opałowych na tabliczkach wiszą horrendalnie wysokie ceny, o ile w ogóle jest tam coś do kupienia.

"Niewiele mamy drewna i bardzo ciężko jest go kupić" - mówił nam Jacek Krzyżanowski, współwłaściciel składu opału w tym mieście.

Na terenie składu reporter RMF FM Krzysztof Kot widział stosy drewna, na których widniała kartka z napisem "rezerwacja". W tym składzie za metr sześcienny grabu trzeba zapłacić około 700 zł, za dąb 680 zł. Właściciel składu wspomina, że przed rokiem te ceny dochodziły góra do 400 zł.

Samowyrób, czyli z siekierą do lasu

W Olsztynie w Lasach Państwowych za metr sześcienny drewna liściastego trzeba zapłacić 133 zł, za iglaste 105 zł za metr sześcienny. Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie przyznaje, że drewno można kupić taniej. Jest jednak warunek - trzeba samemu iść po nie do lasu. Chodzi o tak zwany samowyrób.

"Leśniczy wskaże powierzchnię, na której można przygotować sobie stosy. Następnie leśniczy dokonuje odbioru. Wtedy cena wynosi czterdzieści kilka złotych za metr sześcienny" - mówi Pietrzak, zauważając, że nie każdy umie, ma czas i sprzęt, by to drewno samemu zebrać.

Nie wszędzie to drewno w nadleśnictwach jest dostępne.

"W wielkopolskim Wągrowcu w lasach drewna nie ma i nie będzie do końca roku, a tak zwany samowyrób nie funkcjonuje od początku tego półrocza" - napisał do nas słuchacz Marcin.

Z kolei w nadleśnictwie w Puszczy Niepołomickiej pod Krakowem drewno opałowe można kupić. To efekt uboczny wycinki drzew na potrzeby gospodarcze - informuje reporter RMF FM Marek Wiosło. Trzeba jednak do nadleśnictwa zadzwonić i ustawić się w kolejce, bo nie zawsze drewno dostępne jest od ręki, a pierwszeństwo w kupnie drewna opałowego mają lokalni mieszkańcy.

Michał Wieciech z Nadleśnictwa w Niepołomicach przyznaje, że zainteresowanie jest duże, większe niż przed rokiem. "Częściej są telefony, częściej są pytania" - mówi i szacuje, że zainteresowanie wzrosło o 20-30 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W Nadleśnictwie Niepołomice za metr sześcienny drewna liściastego opałowego trzeba zapłacić ok. 150 zł. Nadleśnictwo planuje sprzedać w tym roku ponad 2 tysiące metrów sześciennych drewna opałowego każdego rodzaju.

Drewno na opał w lasach Nadleśnictwa Niepołomice / Foto : nadleśnictwo Niepołomice /

Lasy Państwowe: Więcej drewna nie będzie

Już wiemy, że Lasy Państwowe nie zwiększą limitu pozyskania drewna opałowego, bo ten - jak tłumaczy rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski - jest dostosowany do warunków przyrodniczych, a nie do zapotrzebowania przemysłu czy państwa. Drewno opałowe jest produktem ubocznym, niespełniającym standardów do innego wykorzystania.

To nie oznacza, że Lasy Państwowe nie mogą nic zrobić, bo w tym roku, ze względu na kryzys energetyczny, polecono leśnikom, by ci pozyskiwali jak najwięcej odciętych gałęzi. To drewno nie jest w planie wycinki, jest dodatkowym opałem - usłyszał nasz reporter Maciej Sztykiel.

W efekcie do końca sierpnia Lasy Państwowe sprzedały o 46 proc. więcej gałęzi opałowych niż przed rokiem.

Średnia cena gałęzi, jak podały nam Lasy Państwowe, jest wyższa o 2 złote niż przed rokiem i wynosi dokładnie 31 zł za metr sześcienny, ale to w przypadku, gdy nabywca samodzielnie przygotuje drewno do pomiaru.