Stopy procentowe nie uległy zmianie. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i zgodnie z przewidywaniami utrzymała oprocentowanie kredytów na niezmienionym poziomie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna, główna stopa Narodowego Banku Polskiego, nadal wynosi 5,75 proc.

Jak twierdzi Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM, RPP nie obniżyła stóp procentowych, bo istnieje realna obawa, że spadek inflacji jest chwilowy.

Ryzyko wzrostu inflacji zwiększa niedawna decyzja rządu, który z początkiem kwietnia podniósł podatek VAT na żywność z zera do 5 proc. Ponadto wkrótce premier z ministrami odmrożą, czyli podniosą, rachunki za energię.

Z szacunków wynika, że te wszystkie ruchy mogą podnieść w tym roku inflację z obecnych 1,9 proc. do 6-8 proc., czyli do poziomów nieakceptowalnych.

My musimy być na to przygotowani, dlatego utrzymujemy takie stopy procentowe - informował niedawno prezes NBP Adam Glapiński. Te same słowa powtórzy zapewne w piątek podczas swojego wystąpienia.

Decyzja niezmienieniu stóp procentowych oznacza, że kredyty w polskich bankach na razie nie będą tańsze.