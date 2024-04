Jak zmieniły się ceny?

Jak podał GUS, w kwietniu 2024 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2023 r. o 1,9 proc. (wskaźnik cen 101,9), a w stosunku do marca 2024 r. wzrosły o 2,1 proc. (wskaźnik cen 102,1).

Ceny nośników energii wg szybkiego szacunku spadły w porównaniu do kwietnia 2023 r. o 2,3 proc. (wskaźnik cen 97,7), a w stosunku do marca 2024 r. obniżyły się o 0,2 proc. (wskaźnik cen 99,8).

Ceny paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku spadły w porównaniu do kwietnia 2023 r. o 1,2 proc. (wskaźnik cen 98,8), a w stosunku do marca 2024 r. wzrosły o 2,1 proc. (wskaźnik cen 102,1).