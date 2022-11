Stawki podatku VAT pójdą w górę. Decyzja w tej sprawie ma zapaść już podczas jutrzejszego posiedzenia rządu - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak zapowiedział wicepremier Jacek Sasin od nowego roku powrócą dawne, wysokie stawki podatku VAT na prąd - 23 proc., benzynę - 23 proc. i nawozy - 8 proc. Zerowy VAT ma zostać natomiast utrzymany na żywność.

Rząd obiecuje, że równocześnie z przywróceniem dawnych stawek podatku VAT wprowadzi inne mechanizmy kompensujące ceny, na przykład urzędowo wyznaczaną maksymalną cenę gazu dla domów i firm.

Komisja Europejska przeciwna

Premier Mateusz Morawiecki już zapowiedział w lipcu, że tarcza antyinflacyjna pozostanie, choć przyjmie nową formę - ze względu na brak zgody na nią ze strony Komisji Europejskiej.

Przeciwnie, ze strony KE nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatkowych VAT - mówił szef rządu.

Chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją, aby rzeczywiście to zamrożenie ceny dla gospodarstw domowych (...) i małych i średnich firm, dla gospodarstw, szpitali, szkół, utrzymać - deklarował premier.

Morawiecki zapewnił jednocześnie, że "tak długo, jak się da, i nie będzie gwałtownego sprzeciwu KE, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność".

Kilka dni temu wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk informował z kolei, że Polska skorzysta z możliwości utrzymania zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów spożywczych, a prawdopodobnie będziemy musieli dostosować się do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie przywrócenia wyższej stawki VAT m.in. na paliwa.

Tarcza antyinflacyjna tylko do końca roku

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.