Każdy przełomowy projekt zaczyna się od prostej idei. Nasza historia rozpoczęła się od rozmów o problemach, które zauważyliśmy na rynku motoryzacyjnym. Pracując w branży leasingowej, wspólnie z Jakubem Kirzyńskim pomagaliśmy klientom finansować samochody. Szybko dostrzegliśmy, że większość z nich boryka się z tym samym problemem – brakowało jednego, zintegrowanego miejsca, w którym można znaleźć najlepsze oferty na rynku. Oferty były rozproszone – dealerzy, firmy leasingowe i inni pośrednicy publikowali je na różnych platformach, co sprawiało, że klient musiał samodzielnie przeszukiwać portale, porównywać warunki i podejmować decyzje. Proces ten był nie tylko skomplikowany, ale też frustrujący. Zrozumieliśmy, że rynek potrzebuje zmian – narodził się pomysł na stworzenie samochodowy.pl – platformy, która w prosty i przejrzysty sposób łączy wszystkie najlepsze oferty samochodowe w jednym miejscu.

Pomysł, który zmienił rynek

Zrealizowanie naszej wizji nie było łatwe. Decyzja o stworzeniu platformy, która zrewolucjonizuje rynek, wymagała odwagi, determinacji i pracy pod presją czasu. Postawiliśmy sobie za cel dostarczanie klientom nie tylko konkurencyjnych ofert, ale też kompleksowej obsługi na każdym etapie - od wyboru samochodu, przez finansowanie, aż po dodatkowe usługi, takie jak ubezpieczenie i zakup opon.

Dziś możemy z dumą powiedzieć, że nasz plan się powiódł. samochodowy.pl to już nie tylko pomysł, ale dynamicznie rozwijająca się firma, która zmienia sposób, w jaki Polacy kupują i finansują samochody. Ten kierunek, czyli zakup auta przez internet, staje się coraz popularniejszy. Klienci cenią sobie wygodę możliwości zakupu auta w najlepszej cenie, nie wychodząc z domu.

Jak działamy? Kompleksowo i z pasją

samochodowy.pl to miejsce, gdzie klient otrzymuje kompleksową obsługę od początku do końca. Nasza misja to ułatwienie klientom drogi do wymarzonego auta. Proces zaczyna się od wyboru samochodu - pomagamy znaleźć pojazd idealnie dopasowany do oczekiwań klienta. Dzięki współpracy z największymi dealerami mamy dostęp do ofert, które trudno znaleźć w standardowych kanałach sprzedaży, w tym limitowanych egzemplarzy dostępnych "od ręki" oraz na zamówienie.

Kolejnym krokiem jest negocjowanie cen. Jako kluczowy partner autoryzowanych dealerów realizujemy zamówienia w większych paczkach, co pozwala nam uzyskać korzystne rabaty, niedostępne dla klientów indywidualnych. Dzięki temu nasi klienci mogą zaoszczędzić, wybierając najwyższe rabaty na rynku.

Nasza oferta obejmuje również finansowanie - współpracujemy z czołowymi firmami leasingowymi i instytucjami finansowymi, by dobrać najkorzystniejsze rozwiązania dla każdego. Bez względu na to, czy klient wybiera leasing operacyjny, wynajem długoterminowy czy kredyt, zawsze dopasowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb.

Nie zapominamy też o dodatkowych usługach, takich jak ubezpieczenia w atrakcyjnych cenach czy zakup opon i akcesoriów. Wszystko po to, by klient mógł załatwić wszystkie formalności w jednym miejscu.

Ludzie, którzy tworzą sukces samochodowy.pl

Naszą największą siłą jest zespół. Tworzą go ludzie pełni pasji, zaangażowani w swoją pracę i gotowi wspierać klientów na każdym kroku. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu możemy zapewnić najwyższą jakość usług. Klienci wiedzą, że mogą na nas liczyć - niezależnie od wyzwań, jakie stawia przed nimi zakup i finansowanie samochodu.

Technologie, które oszczędzają czas

Nieustannie inwestujemy w technologie, które ułatwiają życie naszym klientom. samochodowy.pl to nie tylko ludzie - to także nowoczesne rozwiązania, które usprawniają sposób, w jaki kupuje się samochody. U nas większość formalności można załatwić online.

Już wkrótce planujemy uruchomić aplikację mobilną, która przeniesie zakupy samochodowe na jeszcze wyższy poziom. Przeglądanie ofert, wybór idealnego auta, załatwianie formalności - wszystko to będzie możliwe w kilku kliknięciach, bez wychodzenia z domu.

Dlaczego warto wybrać samochodowy.pl?

Nasza firma to coś więcej niż tylko miejsce, gdzie można znaleźć samochód. To kompleksowe rozwiązanie dla każdego, kto chce oszczędzać czas, pieniądze i energię. Oto nasze mocne strony:

kompleksowa obsługa - pomagamy na każdym etapie: od wyboru auta, przez finansowanie, po ubezpieczenie i zakup akcesoriów,

najlepsze ceny na rynku - negocjujemy rabaty, które są niedostępne dla klientów indywidualnych,

profesjonalny zespół - ludzie, którzy zawsze stawiają klienta na pierwszym miejscu,

nowoczesne technologie - obsługa online i aplikacja mobilna, które ułatwiają cały proces,

wsparcie dla każdego - pomagamy również klientom z trudnościami finansowymi, uzyskując pozytywne decyzje dla aż 90% naszych klientów.

samochodowy.pl - Twój partner w zakupie pojazdów

samochodowy.pl to firma, która powstała z pasji i chęci rozwiązania problemów, z jakimi mierzą się klienci rynku motoryzacyjnego. Dziś jesteśmy dumni, że możemy oferować rozwiązania, które naprawdę ułatwiają życie - od kompleksowej obsługi, przez atrakcyjne ceny, aż po nowoczesne technologie. Jeśli szukasz samochodu, który spełni Twoje oczekiwania i chcesz skorzystać z usług, które zaoszczędzą Twój czas i pieniądze, zapraszamy do odwiedzenia samochodowy.pl.

Pozwól nam pomóc Ci znaleźć idealny samochód - taniej, szybciej i wygodniej niż gdziekolwiek indziej.