Przyszły tydzień upłynie w gospodarce pod znakiem wprowadzania nowych obostrzeń koronawirusowych. Pod tym względem będzie to bardzo trudny czas.

Lokale gastronomiczne zachęcają do korzystania z usług "na wynos" / Archiwum Kalbar / PAP

Po pierwsze, od jutra wprowadzone zostaną nowe obostrzenia w województwach mazowieckim i lubuskim.

Zamknięta zostanie większość sklepów w galeriach handlowych, a także hotele, kina, teatry, wystawy oraz baseny, korty tenisowe i boiska piłkarskie. Będą oczywiście od tych zakazów działalności drobne wyjątki, jednak niewielkie.



Co ważne - to zapewne nie koniec wprowadzania nowych ograniczeń. Jeśli w przyszłym tygodniu liczba zakażeń wyraźnie wzrośnie, to rząd wprowadzi nowe, ogólnopolskie restrykcje.



Mamy więc kolejne zakazy, a co za tym idzie kolejne zamykane firmy. Czy będzie jakaś pomoc dla przedsiębiorców? Rząd twierdzi, że coś szykuje. Może w przyszłym tygodniu pojawią się konkrety.

Lista restrykcji, które będą obowiązywały w woj. mazowieckim i lubuskim

Poniżej lista koronawirusowych restrykcji, które będą obowiązywały w województwie mazowieckim i lubuskim od najbliższego poniedziałku:



Zamknięte muszą być baseny - z wyjątkiem tych funkcjonujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej - sauny, solaria, łaźnie tureckie i salony odchudzające, a także stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie i inne obiekty sportowe.

- z wyjątkiem tych funkcjonujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej - Działalność zawiesić muszą hotele - z wyjątkiem hoteli robotniczych i tych, które świadczą usługi dla klientów w podróżach służbowych.

- z wyjątkiem hoteli robotniczych i tych, które świadczą usługi dla klientów w podróżach służbowych. Zamknięte zostają galerie handlowe - z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i budowlanych oraz salonów usługowych - a także teatry i kina, muzea i galerie sztuki oraz kasyna.

- z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i budowlanych oraz salonów usługowych - a także oraz kasyna. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczyć się będą w trybie hybrydowym: część uczniów będzie więc mogła uczyć się w szkole - tak jak dzieje się to w innych regionach kraju, nieobjętych dodatkowymi restrykcjami - ale część będzie miała lekcje online.