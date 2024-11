Provident jest znany przede wszystkim z pożyczek ratalnych. Przez długie lata to właśnie takie produkty stanowiły główny punkt oferty pożyczkodawcy. Niedawno pojawił się nowy produkt. Pożyczka „naChwile” z RRSO 0% uzupełnia ofertę Providenta i wpisuje się w potrzeby klientów, którzy potrzebują środków na krótszy okres.

Kojarzysz dotychczasową ofertę Providenta?

Dotychczasowa oferta Providenta obejmowała pożyczki ratalne. To produkty umożliwiające pożyczenie wyższych kwot i spłatę zobowiązania w ratach.

Na przykład Pożyczka Samoobsługowa "Prima Plus" z RRSO 29% daje szansę na pożyczenie od 1 000 złotych. Można ją spłacić w 12, 18, 24, 36, 44 albo 48 ratach miesięcznych. Warunkiem udzielenia pożyczki jest m.in. pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta - tłumaczy ekspert Dominik Kłodawski Kierownik ds. Strategii Rozwoju Produktów Pożyczkowych z Providenta.

Pożyczka Samoobsługowa "Prima Plus" jest dostępna przez internet w 4 prostych krokach. Potencjalny klient wybiera w kalkulatorze kwotę pożyczki i preferowany okres spłaty. Następnie składa wniosek online, podając dane osobowe i finansowe. Jeśli zostanie wydana pozytywna decyzja kredytowa, wystarczy, że zapozna się z warunkami umowy i zaakceptuje ofertę pożyczki. Pieniądze ma szansę otrzymać nawet w ciągu 15 minut od chwili pozytywnego rozpatrzenia wniosku - dodaje Dominik Kłodawski.

Alternatywą dla pożyczki ratalnej online w Providencie jest pożyczka z obsługą Doradcy Klienta. To produkt kierowany do osób, które preferują kontakt z pracownikiem firmy pożyczkowej lub nie korzystają z internetu. Na przykład oferta produktowa "Prima Plus" z RRSO 29% dotyczy pożyczki zawieranej w obecności Doradcy Klienta o całkowitej kwocie od 1 000 do 20 000 złotych. W zależności od zdolności kredytowej i całkowitej kwoty kredytu można ją spłacić w 60, 75, 90, 104 bądź 130 ratach tygodniowych albo w 12, 14, 18, 24 czy 30 ratach miesięcznych.



Nowa pożyczka "naChwile" z RRSO 0% w Providencie

Dotychczasowe produkty z oferty Providenta obejmowały także wysokie kwoty i zakładały spłatę pożyczonej kwoty w ratach. Nowa pożyczka "naChwile" z RRSO 0% dla nowych klientów w Providencie daje szansę pożyczenia od 500 do 4 000 złotych na 61 dni i jednorazowej spłaty.

Dlaczego warto skorzystać z oferty? Pożyczka "naChwile":

obejmuje 0% RRSO - czyli oddajesz tylko pożyczoną kwotę, bez żadnych kosztów,

jest dostępna przez internet,

ma jasne warunki,

pieniądze masz szansę otrzymać nawet tego samego dnia,

spłacisz ją jednorazowo.

Czym różni się pożyczka ratalna od pożyczki krótkoterminowej?

Pożyczki ratalne i krótkoterminowe różnią się przede wszystkim kwotą, o którą możesz wnioskować oraz zasadami spłaty.

Podczas gdy pożyczkę online ratalną w Providencie możesz zaciągnąć w kwocie nawet 30 tysięcy złotych, to pożyczka krótkoterminowa umożliwia pożyczenie maksymalnie 4 000 złotych. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej i pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Różnica obejmuje też zasady spłaty zobowiązania. Pożyczkę ratalną spłacisz w ratach miesięcznych lub tygodniowych, których dostępna liczba zależy od warunków konkretnej oferty. Chwilówki trzeba z kolei zwrócić jednorazowo. Okres spłaty pożyczki krótkoterminowej w Providencie wynosi 61 dni, podczas gdy pożyczki ratalne są udzielane na minimum kilka miesięcy (przykładowo pożyczkę Samoobsługową "Prima Plus" spłacisz w 12, 18, 24, 36, 44 albo 48 ratach miesięcznych).

Kiedy przyda się pożyczka ratalna, a kiedy chwilówka?

Ze względu na różnice między pożyczką ratalną i pożyczką krótkoterminową każdy z produktów sprawdzi się w innych sytuacjach.

Chwilówka będzie dobrym rozwiązaniem w obliczu nagłych wydatków, gdy potrzebujesz niższej kwoty. Krótszy okres spłaty sprawia, że nie wiążesz się zobowiązaniem na dłużej, pożyczone środki planujesz pokryć z następnej pensji. Taki produkt może się okazać wsparciem np. w obliczu awarii samochodu, konieczności odbycia pilnej wizyty u dentysty, czy gdy pojawi się atrakcyjna okazja cenowa.

Pożyczka ratalna sprawdzi się z kolei w sytuacji, gdy potrzebujesz wyższej kwoty. Jeśli planujesz np.: remont mieszkania, zakup samochodu czy wyjazd na wakacje, taki produkt może zapewnić potrzebne środki. Spłatę rozłożysz na wygodne raty. W ten sposób przy wyższym zobowiązaniu nie obciążysz nadmiernie domowego budżetu.

Jakie koszty w praktyce oznacza RRSO 0%?

Nowa oferta pożyczki "naChwile" w Providencie obejmuje RRSO 0% dla nowych klientów. Co to oznacza w praktyce?

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to parametr, który obrazuje całkowity koszt pożyczki. Uwzględnia nie tylko odsetki, ale również koszty pozaodsetkowe, w tym np. prowizję - wyjaśnia Dominik Kłodawski Kierownik ds. Strategii Rozwoju Produktów Pożyczkowych z Providenta. - RRSO 0% oznacza, że koszt całkowity pożyczki wynosi 0 złotych. Firma pożyczkowa nie pobiera z tytułu udostępnienia środków ani odsetek, ani opłat dodatkowych. Klient zwraca dokładnie tyle, ile pożyczył. Pożyczka jest więc darmowa - dodaje Dominik Kłodawski.

Kto może skorzystać z nowej oferty pożyczki "naChwile" z RRSO 0% w Providencie?

Oferta pożyczki "naChwile" z RRSO 0% w Providencie jest dostępna dla nowych klientów, którzy są pełnoletni i mają odpowiednią zdolność kredytową. Aby złożyć wniosek o pożyczkę, musisz mieć ważny dowód osobisty, numer telefonu, adres e-mail i konto w banku oraz przejść pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

Jak wygląda proces weryfikacji klienta - czy Provident sprawdza BIK w ofercie chwilówki?

Pożyczki ratalne i krótkoterminowe to w praktyce ten sam rodzaj produktu, który różni się warunkami umowy. Takie same są w szczególności zasady weryfikacji wnioskodawców.

Provident zarówno w przypadku pożyczek ratalnych, jak i krótkoterminowych, wszechstronnie weryfikuje potencjalnych klientów. Sprawdza m.in. poprawność danych osobowych podanych we wniosku i zdolność kredytową wnioskodawców.

Weryfikacja danych osobowych odbywa się na podstawie przelewu weryfikacyjnego na symboliczną kwotę. We wniosku klient podaje najważniejsze informacje umożliwiające jego identyfikację, takie jak np. imię, nazwisko, numer PESEL czy numer dowodu osobistego. Tożsamość jest potwierdzana na podstawie informacji z banku. Po zaksięgowaniu przelewu pożyczkodawca jest w stanie sprawdzić, czy dane wnioskodawcy zgadzają się z danymi nadawcy przelewu. Jeśli podane informacje będą odmienne, weryfikacja zakończy się negatywnie. W ten sposób firma pożyczkowa jest w stanie wyeliminować sytuacje, gdy pożyczkę na cudze dane uzyskuje osoba, która w sposób nieuprawniony weszła w posiadanie cudzego dokumentu tożsamości.

Aby otrzymać pozytywną decyzję w sprawie pożyczki, trzeba mieć odpowiednią zdolność kredytową. W praktyce oznacza to, że miesięczne dochody muszą wystarczać na pokrycie wydatków stałych i zmiennych, dotychczasowych zobowiązań i nowej pożyczki. Provident sprawdza też historię kredytową wnioskodawców. W tym celu weryfikuje informacje w BIK czy bazach dłużników. Z tego powodu nie udzieli pożyczki osobie zadłużonej.

Oferta produktowa "Prima Plus" pożyczka jest dostępna od 24.04.2024 r. dla nowych Klientów i dotyczy pożyczki zawieranej w obecności Doradcy Klienta o całkowitej kwocie pożyczki od 1 000 zł do 20 000 zł spłacanej w 60, 75, 90, 104, 130 ratach tygodniowych lub w 12, 14, 18, 24, 30 ratach miesięcznych. Liczba możliwych rat jest zależna od wybranej całkowitej kwoty pożyczki. Warunkiem skorzystania z pożyczki "Prima Plus" jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 29,00%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 7 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 8 511,57 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt kredytu 1 511,57 zł (w tym: prowizja 264,98 zł, opłata przygotowawcza 40 zł, opłata za elastyczny plan spłat 618,31 zł, odsetki 588,28 zł), 17 równych rat miesięcznych w wysokości 472,87 zł i ostatnia 18 rata w wysokości 472,78 zł. Kalkulacja z dnia 24.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie pożyczki "Prima Plus".

Oferta produktowa pożyczka Samoobsługowa "Prima Plus" jest dostępna od 24.04.2024 r. i dotyczy pożyczki przez Internet o całkowitej kwocie pożyczki od 1 000 zł do 30 000 zł spłacanej w 12, 18, 24, 36, 44 i 48 ratach miesięcznych. Liczba możliwych rat jest zależna od wybranej całkowitej kwoty pożyczki. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 29%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 7 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 8 511,57 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt kredytu 1 511,57 zł (w tym: prowizja 264,98 zł, opłata przygotowawcza 40 zł, opłata za elastyczny plan spłat 618,31 zł, odsetki 588,28 zł), 17 równych rat miesięcznych w wysokości 472,87 zł i ostatnia 18 rata w wysokości 472,78 zł. Kalkulacja z dnia 24.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie pożyczki Samoobsługowej "Prima Plus".

Oferta produktowa pożyczka "naChwile" jest dostępna od 19.09.2024 r. dla nowych Klientów i dotyczy pożyczki przez Internet o całkowitej kwocie pożyczki od 500 zł do 4 000 zł spłacanej w jednej racie. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0,00%, całkowita kwota kredytu 1 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł. Jedna rata w wysokości 1 000 zł, umowa zawierana jest na 61 dni. Kalkulacja z dnia 19.09.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie pożyczki "naChwile".