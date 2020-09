Ponieważ na lokatach bankowych zysk teraz jest niemal zerowy, to inwestorzy wracają na warszawską giełdą - tak podczas kongresu gospodarczego Impact'20 mówi prezes stołecznego parkietu Marek Dietl. ​Wielu z nich przyciągają debiuty takie jak Allegro i Canal+. Widać także modę na spółki zajmujące się grami komputerowymi. Czy to będzie nowa bańka? Na co trzeba uważać? O tym z prezesem GPW rozmawiał Krzysztof Berenda.

