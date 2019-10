​Politycy rozważają interwencję ustawową w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Po wczorajszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości osobne rozmowy w tej sprawie odbyły się w Kancelarii Premiera i w Pałacu Prezydenckim - ustalili dziennikarze RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Olkuśnik / PAP

Najbardziej prawdopodobna jest kolejna inicjatywa ustawodawcza Kancelarii Prezydenta. Jak ustaliłem doradcy bardzo mocno namawiają Andrzeja Dudę do tego by raz jeszcze spróbował okiełznać kredyty frankowe ustawą.

Po tym jak TSUE orzekł, że niektóre umowy kredytowe zawierają niedozwolone zapisy i że należałoby je przewalutować albo unieważnić, prezydent może wystąpić z inicjatywą dającą sądom jasną wykładnię. Jak działać. Bo skala problemu jest ogromna.

Osobne analizy prowadzi Kancelaria Premiera. Jak usłyszałem, jeżeli liczba wniosków do sądu o unieważnienie kredytów będzie teraz ogromna, to możliwa jest próba ustawowego zmuszenia banków do tego by pozasądowo dogadywały się z klientami. To akurat jednak zadanie na kolejną kadencję, a do rozstrzygnięcia wyborów nie wiadomo kto będzie rządził.