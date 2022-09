Polscy pracownicy czują się biedniejsi niż na początku roku. Aż sześciu na dziesięciu Polaków dostrzega pogorszenie swej sytuacji finansowej w średnich i dużych firmach, a nieco więcej (62 proc.) w małych firmach ocenia, że sytuacja finansowa ich rodziny w tym czasie się pogorszyła. Prawie co piąty mówi zaś o znacznym pogorszeniu - informuje "Rzeczpospolita".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Takie są wyniki najnowszego badania firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, które "Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza.



Chociaż monitorowane przez GUS płace w sektorze przedsiębiorstw rosną w dwucyfrowym tempie, a w lipcu przegoniły nawet lekko inflację, to jedynie co dziesiąty z ponad 1,2 tys. badanych ocenia, że sytuacja jego rodziny jest lepsza niż na starcie roku.



Szefowa firmy doradczej Kincentric Magdalena Warzybok zwraca uwagę, że wysoka inflacja, brak zaufania, co do przyszłości i widoczne oznaki słabnącej koniunktury na rynku pracy pogarszają nastroje. Wpływają też na zachowania pracowników i ich oczekiwania wobec pracodawców.



Tylko co dziesiąty wskazał, że nie musi szukać oszczędności w domowym budżecie. Dużo więcej, bo 91 proc. badanych pracowników mówi już o zmianie struktury wydatków, co najczęściej oznacza ograniczenie wydatków na przyjemności, na odzież, obuwie czy sprzęt.

Oczekujemy wsparcia od pracodawców

Prawie trzech na czterech ankietowanych uważa też, że pracodawca powinien wesprzeć pracowników w trudnym czasie.



Oczekują przede wszystkim odciążenia ich domowego budżetu. Takim wsparciem mogą być świadczenia pozapłacowe - uważa dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Arkadiusz Rochala.



Pożądane są pakiety medyczne (też dla rodziny), ubezpieczenia na życie i dofinansowanie posiłków w pracy, tym bardziej że daje się we znaki wzrost cen żywności. Dziewięciu na dziesięciu pracowników szuka promocyjnych ofert przy zakupach spożywczych, a prawie 60 proc. wybiera teraz tańsze produkty.

Ponad dwie trzecie szuka też lepiej płatnej pracy, tym bardziej że prawie połowa pracowników liczy się z brakiem premii czy podwyżki, a co siódmy obawia się utraty pracy lub obniżki pensji.



Nie bez podstaw. Jak zaznacza Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wrześniowe badanie przedsiębiorstw w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury potwierdza, że spowolnienie widać wyraźnie, a wśród przedsiębiorców przeważają negatywne nastroje.