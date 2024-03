Czy to koniec z ogrzewaniem domów za pomocą pieców na gaz? Parlament Europejski w Strasburgu przyjął nowelizację przepisów w tej sprawie. Zgodnie z zapisami dyrektywy do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne, a od przyszłego roku nie będzie można ich dotować.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie zmian w dyrektywie dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Nowelizację przyjęto przy 370 głosach "za" i 199 "przeciw". 46 europarlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Proponowana zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma sprawić, że do 2050 roku sektor budownictwa ma stać się neutralny dla klimatu. Ma ona również doprowadzić do renowacji większej liczby budynków o najgorszych parametrach.

Dyrektywę musi zatwierdzić Rada Europejska, aby stała się ona obowiązującym prawem. Nowelizacja została wcześniej uzgodniona z Radą.

Zeroemisyjność, najgorsza charakterystyka i panele słoneczne

Nowe budynki zajmowane przez władze publiczne lub będące ich własnością powinny być zeroemisyjne od 2028 roku. W przypadku budynków mieszkalnych państwa członkowskie będą musiały wprowadzić środki, które mają doprowadzić do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 16 proc. do 2030 roku i co najmniej 20-22 proc. do 2035 roku.

Zgodnie z nową dyrektywą państwa członkowskie będą musiały do 2030 roku wyremontować 16 proc. budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej, a do 2033 roku - 26 proc. takich budynków.

Jeśli będzie to wykonalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, to do 2030 roku państwa członkowskie będą musiały stopniowo montować instalacje słoneczne na budynkach publicznych i niemieszkalnych - zależnie od ich wielkości - oraz na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Dwie ważne daty: 2025 i 2040 rok

Państwa członkowskie muszą przyjąć środki, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów grzewczych i wycofywania paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu. Do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne. Do paliw kopalnych zaliczamy węgiel, ropę i gaz ziemny.

Od 2025 roku nie będzie można dotować niezależnych kotłów na paliwa kopalne. Nadal będzie można stosować zachęty finansowe w odniesieniu do hybrydowych systemów grzewczych, na przykład łączących kocioł z instalacją cieplną, wykorzystującą energię słoneczną lub pompą ciepła.

Kogo nie dotyczą nowe przepisy?

Nowych przepisów będzie można nie stosować do budynków rolniczych i zabytkowych.

Kraje Unii Europejskiej mogą również zdecydować, że nie będą stosować tych przepisów do budynków chronionych ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne, budynków tymczasowych oraz kościołów i miejsc kultu.