"Trwają rozmowy o wyrzuceniu nieracjonalnych zapisów, o których rolnicy mówią, że nie są w stanie ich spełnić" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski, pytany o Zielony Ład, przeciwko któremu protestują rolnicy z Polski i innych krajów Unii Europejskiej. "Rozmawiamy z przedstawicielami Komisji Europejskiej i ministrami rządów państw członkowskich" - dodał.

Stefan Krajewski / Karolina Bereza / RMF FM

Gdyby więcej krajów członkowskich zdecydowało się na to, że wyrzucamy Zielony Ład, to takie decyzje mogłyby zapaść - tłumaczył w Radiu RMF24 wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego zastrzegł, że gdyby Polska chciała jednostronnie wycofać się z tych regulacji, oznaczałoby to utratę dopłat dla rolników.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak naprawić Zielony Ład? Krajewski: To ma być ład rolniczy

Mówimy o tym, żeby naprawić Zielony Ład. To ma być ład rolniczy, skonsultowany z rolnikami, bardziej dobrowolny niż przymusowy - wyjaśniał gość Tomasza Weryńskiego.

Jednym z elementów Zielonego Ładu, który budzi największy sprzeciw rolników, jest obowiązek ugorowania części pola. Rozmawiamy o tym, żeby odejść od ugorowania. To się pojawia w rozmowach z przedstawicielami innych krajów. Nie chcemy wyłączeń. Rolnik wie, jak użytkować tą ziemię - mówił wiceszef resortu rolnictwa.

Zawód rolnika to jeden z najcięższych zawodów. Ktoś, kto nie ma związku z wsią, rolnictwem, nie do końca to rozumie. My mamy duże zobowiązanie. Dokonaliśmy ogromnego skoku, jeśli chodzi o rozwój gospodarstw, technologie zastosowane w rolnictwie. Rolnicy chcą z tego korzystać i dlatego się buntują przeciwko Zielonemu Ładowi i napływowi produktów z Ukrainy - podkreślał Stefan Krajewski w Radiu RMF24.