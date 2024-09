28 tys. zł - to maksymalna kwota dofinansowania dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii, jaką można otrzymać w ramach programu Mój Prąd 6.0. Od poniedziałku można składać wnioski. Gdzie dostarczyć dokumenty i do kiedy można to zrobić?

Kto może starać się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 6.0?

Dofinansowanie można dostać do urządzeń, które kwalifikują się do mikroinstalacji fotowoltaicznej, a więc do:

mikroinstalacji PV - 6 tys. zł;

mikroinstalacji PV + elementu dodatkowego – 7 tys. zł + dofinansowanie do elementu dodatkowego;

magazynu energii - 16 tys. zł;

magazynu ciepła - 5 tys. zł.

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej, a magazyny energii elektrycznej muszą być zgłoszone do operatora sieci dystrybucyjnej.



Dofinansowanie pokryje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotacja maksymalnie 6 tys. zł do mikroinstalacji fotowoltaicznych - bez dodatkowego zakresu inwestycji - będzie wypłacana tylko dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca tego roku.

Jak informuje resort, "minimalna pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania wynosi 2 kWh - tak jak przy poprzednich edycjach programu. Z kolei minimalna pojemność magazynu ciepła zgłoszonego do dofinansowania wynosi 20 dm3, co odpowiada zapotrzebowaniu na c.w.u dla jednej osoby".

Wniosek o dofinansowanie. Skąd go pobrać, gdzie i do kiedy go złożyć?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska wnioski w szóstej edycji programu Mój Prąd 6.0 można składać do 20 grudnia tego roku albo do wyczerpania budżetu, który wynosi 400 mln zł.

Oprócz wniosku należy również przygotować elektroniczne wersje niektórych dokumentów. Wszystkie szczegóły można znaleźć TUTAJ .

Resort przypomina także, że na pewno odrzucone zostaną te wnioski, do których nie zostanie załączone zaświadczenie o przyłączeniu mikroinstalacji PV do sieci OSD, a także te w których nie zostanie podany adres e-mail wnioskodawcy.