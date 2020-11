Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w 2020 roku polski Produkt Krajowy Brutto (PKB) spadnie o 3,4 proc. W przyszłym roku MFW przewiduje jednak poprawę - PKB ma wzrosnąć o 2,7 proc.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak podaje Ministerstwo Finansów, według Funduszu zmniejszenie wskaźników długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach umożliwiło przedstawienie skutecznej odpowiedzi na kryzys. Przewiduje się, że dług publiczny pozostanie stabilny w średnim okresie, a wydatki związane z kryzysem zwiększą deficyt budżetowy do 8,9 proc. PKB w 2020 roku. W perspektywie średniookresowej Fundusz przewiduje jego spadek do około 3,2 proc. PKB.

Cieszy mnie pozytywna ocena stanu polskiej gospodarki, a w szczególności finansów publicznych i wysiłku związanego z redukcją długu publicznego w ostatnich latach. MFW dobrze ocenia też nasze działania antykryzysowe. Fundusz potwierdza zdolności fiskalne Polski do dalszego wsparcia firm i gospodarstw domowych oraz wzrostu wydatków na cele zdrowotne - powiedział cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

Zdaniem MFW Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia gospodarczego, a polskie przedsiębiorstwa weszły w pandemię ze stosunkowo dobrymi bilansami i korzystały z dużego wsparcia polityki fiskalnej i pieniężnej w pierwszej połowie 2020 r. Realizacja programów pomocowych przebiegała zasadniczo szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków dla gospodarki.

Jak informuje resort finansów MFW pozytywnie ocenia reakcję rządu na tzw. pierwszą falę Covid-19. Zdaniem Funduszu Polska dysponuje odpowiednią przestrzenią fiskalną na dalsze działania antykryzysowe. Kluczowym wyzwaniem na teraz jest kontrolowanie pandemii i jej skutków dla gospodarki. Po opanowaniu pandemii, polityka władz powinna być coraz bardziej ukierunkowana na realokację i wzmacnianie zasobów (w tym siły roboczej) potrzebnych do powrotu do silnego wzrostu gospodarczego, w wysokości sprzed pandemii.

Misja ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), której celem było przeprowadzenie dorocznego przeglądu Polski (tzw. przegląd w ramach art. IV Statutu MFW) trwała w Polsce od 2 do 19 listopada 2020 roku (w formule wideokonferencji). Misja zapoznała się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej