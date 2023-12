Rynek portali ogłoszeniowych w naszym kraju jest dość bogaty, jednak wciąż niewystarczająco nasycony. Poszczególne platformy różnią się od siebie, często posiadają też dodatkowe funkcjonalności. Niedawno swoją premier miał nowy serwis, który łączy wszystkie najlepsze cechy tego typu platform. Czym wyróżnia się Majsteria i czy warto się tam zarejestrować? Podpowiadamy.

Czym jest nowy serwis ogłoszeniowy Majsteria?

Majsteria to zupełnie nowy portal z ogłoszeniami, który łączy fachowców ze zleceniodawcami - lub odwrotnie, w zależności jak na to spojrzeć - zleceniodawców ze sprawdzonymi specjalistami. W ramach platformy swoje usługi świadczą zarówno firmy, jak i osoby prywatne, które mogą pochwalić się konkretnymi umiejętnościami i doświadczeniem w danej branży. Zasięg działania serwisu obejmuje całą Polskę, a rozbudowana sieć kategorii pozwala na znalezienie wiarygodnego partnera również w mniej popularnych dziedzinach. Majsteria przełamuje również dotychczasowe standardy na rynku tego typu platform, dlatego zdecydowanie warto przyjrzeć się jej nieco bliżej.

Czym wyróżnia się Majsteria na tle innych portali?

Serwisy ogłoszeniowe działają często na tych samych zasadach. Czym zatem wyróżnia się Majsteria i dlaczego warto postawić na tę platformę? Konkretne korzyści przedstawimy w dalszej części artykułu, natomiast teraz skupmy się na nowych elementach.

Pierwszym z nich jest brak systemu punktowego, który jest typowy dla platform z ogłoszeniami. Owe punkty to swego rodzaju waluta wśród fachowców, którzy płacą nimi za dostęp do zleceń z wybranej kategorii. Majsteria wprowadziła prosty model abonamentowy, który jest niezwykle przejrzysty i bezpieczny. Koniec z punktami - w zamian jedna stała miesięczna opłata.

Kolejna kwestia dotyczy rozbudowanych filtrów, które zdecydowanie ułatwiają poruszanie się po serwisie. Dzięki temu możesz skutecznie zawęzić obszar swoich poszukiwań, co oczywiście pozytywnie wpłynie na ich efekt.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że Majsteria oferuje swoim użytkownikom dostęp do wygodnego katalogu wykonawców. Dla fachowców to szansa na wyróżnienie się wśród konkurencji i dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów, a dla zleceniodawców możliwość wysłania zapytań ofertowych do wybranych specjalistów.

Warto dodać, że Majsteria wciąż się rozwija i skutecznie wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązania.



Dla kogo jest platforma Majsteria?

Majsteria to portal z ogłoszeniami, który zrzesza zleceniodawców i zleceniobiorców z całej Polski. Na uwagę zasługuje przede wszystkim rozbudowane portfolio kategorii, które umożliwia użytkownikom znalezienie doskonałego fachowca niemal z każdej dziedziny. Kategorie te to:

budowa i remont,

ogród i rolnictwo,

prace domowe,

transport,

serwis i naprawa,

fachowcy,

programowanie i IT,

marketing i reklama,

prawo i finanse,

zdrowie i uroda,

kultura i sztuka,

edukacja i szkolenia,

teksty i tłumaczenia,

usługi dla firm.

Jak widać, nowa platforma nie ogranicza się jedynie do usług z zakresu remontów, prac domowych czy serwisowych. Warto również podkreślić, że każda z powyższych kategorii została przez autorów portalu podzielona na dodatkowe podkategorie, które są niezwykle szczegółowe i skrupulatnie opracowane. Dzięki temu jako użytkownik możesz określić swoje potrzeby lub zakres poszukiwań jeszcze bardziej precyzyjnie.

Dlaczego warto korzystać z Majsterii?

Serwis ogłoszeniowy Majsteria posiada innowacyjną konstrukcję, która jest odpowiedzią na rosnące potrzeby użytkowników. Korzystanie z tego portalu wiąże się z szeregiem korzyści zarówno dla zleceniodawców, jak i fachowców. Przedstawiciele tej pierwszej grupy mogą liczyć m.in. na:

w pełni darmowe korzystanie ze wszystkich funkcji portalu;

wszystkie oferty zebrane w jednym miejscu;

możliwość włączenia powiadomień mailowych o nowych zgłoszeniach do dodanego zlecenia;

możliwość sprawdzenia opinii o wykonawcach;

dostęp do katalogu wykonawców;

możliwość skorzystania z wewnętrznego chatu lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego z wybranym wykonawcą;

prosty i intuicyjny system dodawania zleceń.

Z kolei fachowcy korzystający z Majsterii otrzymują m.in.:

możliwość kontaktu telefonicznego ze zleceniodawcą;

wysyłkę powiadomień o nowych zleceniach;

możliwość składania ofert do zleceń;

nielimitowaną liczbę zgłoszeń do zleceń;

swoje dane kontaktowe w zgłoszeniu;

wyróżnienie zgłoszeń;

dostęp do danych teleadresowych zleceniodawców;

możliwość kontaktu przez wewnętrzny czat ze zleceniodawcą.



Powyższe funkcje dostępne są w ramach wykupionego abonamentu. Jego cena uzależniona jest wyłącznie od czasu trwania subskrypcji. Oferowane pakiety to:

abonament miesięczny (119 zł);

abonament 3-miesięczny (290 zł);

abonament 6-miesięczny (480 zł);

abonament roczny (685 zł).

Fachowcy mogą korzystać z portalu również w ramach bezpłatnej opcji, jednak wówczas większość funkcji jest wyłączona.



Podsumowanie

Majsteria to nowy portal z ogłoszeniami, który rozwija się niezwykle prężnie i wciąż przyciąga nowych użytkowników. Dedykowany jest zarówno fachowcom, jak i zleceniodawcom. Do największych atutów tego serwisu zaliczyć możemy przede wszystkim dużą intuicyjność, rozbudowane kategorie usług, przejrzysty system płatności oraz wiarygodność. Warto raz jeszcze podkreślić, że dla osób poszukujących wykonawców korzystanie z platformy jest zupełnie darmowe, a fachowcy mogą liczyć na nieograniczony dostęp do nowych zleceń.