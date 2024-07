Osoby, które wykonują wiele transakcji bezgotówkowych i poszukują wygodnej formy płatności w postaci karty kredytowej, powinny sięgnąć po Citi Simplicity. Ta karta kredytowa to nie tylko szansa na dodatkowe środki, ale również możliwość skorzystania z wielu programów partnerskich. Citi Simplicity oferuje korzystne warunki płatności w danym okresie rozliczeniowym, umożliwiając klientom wygodne zarządzanie swoimi finansami.

/ Materiały prasowe

Czym jest karta kredytowa Citi Simplicity?

Wraz z rozwojem technologii płatniczych, coraz więcej osób decyduje się płacić zbliżeniowo za swoje zakupy, nie tylko fizyczną kartą, ale także telefonem lub smartwatchem. Karta płatnicza zapewnia wygodę i elastyczność w dokonywaniu tego typu płatności, co sprawia, że jest coraz częściej staje się nieodłącznym elementem codziennego robienia zakupów. Dzięki funkcjonalnej i pełnej korzyści karcie kredytowej Citi Simplicity możliwe jest szybkie, wygodne i przede wszystkim bezpieczne dokonywanie płatności. Oferta kart kredytowych przeznaczona jest nie tylko dla osób o niskim dochodzie, ale również dla klientów private banking.

Karta kredytowa - kto może ubiegać się o wydanie karty?

Bank Handlowy w Warszawie S.A. ma w swojej ofercie wyjątkową kartę kredytową, o którą mogą wnioskować również osoby mające stosunkowo niewysoki dochód. O wydanie karty kredytowej mogą ubiegać się klienci, będący osobami fizycznymi, posiadający status rezydenta, a także mający pełną zdolność do czynności prawnych. Ważne, aby osoby ubiegające się o kartę kredytową były pełnoletnie (miały ukończone 18 lat) i były zatrudnione, od co najmniej trzech miesięcy lub prowadziły własną działalność gospodarczą od minimum dwóch lat. Otrzymać kartę kredytową mogą również klienci, którzy mają zdolność kredytową i stałe źródło dochodu, minimum 1 200 zł netto miesięcznie (u osób prowadzących działalność gospodarczą dochód powinien wynosić 2 500 zł netto miesięcznie). W przypadku osób zatrudnionych bank może poprosić klienta o dodatkowe dokumenty, takie jak wyciągi z konta osobistego z wpływami z tytułu wynagrodzenia, czy też pasek pracowniczy lub ewentualnie PIT, które potwierdzą osiągnięty dochód i staż pracy.

Wnioskowanie o kartę kredytową

Składając wniosek na stronie internetowej można w prosty sposób otrzymać kartę Citi Simplicity. Jednak zanim bank go zaakceptuje, musi on dokonać pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Po jej otrzymaniu bank ustali limit kredytowy karty. Na zakończenie każdy klient musi podpisać z bankiem stosowną umowę. Wniosek o kartę kredytową łatwo też złożyć w każdej placówce banku. Citi Handlowy posiada swoje oddziały w niemal każdym większym mieście.

Karta kredytowa - aktywacja produktu

Karta kredytowa Citibank posiada szereg korzyści dla posiadacza. Dzięki temu korzystanie z niej jest proste i niezwykle przyjemne. Karta Citi Simplicity może być aktywowana w bankowości internetowej Citibank Online lub za pośrednictwem aplikacji Citi Mobile. W przypadku karty kredytowej Citibank Bank nalicza opłatę za wydanie i użytkowanie wyłącznie w miesiącach, w których nie jest spełniony warunek transakcyjności. Aby nie płacić 12 zł miesięcznie wystarczy, że robimy zakupy za min 1 000 zł. Osoby decydujące się na tę kartę kredytową powinny pamiętać, że oprocentowanie uzależnione jest od aktualnej wysokości stóp procentowych, która ustalona jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Citi Simplicity zapewnia atrakcyjne warunki płatności w danym okresie rozliczeniowym, co umożliwia klientom wygodne zarządzanie własnymi finansami.

Korzyści płynące z posiadania karty kredytowej Citibank Simplicity

Osoby, które wybiorą kartę kredytową Citi Simplicity, mogą skorzystać z bankowości internetowej, takiej jak Citibank online czy aplikacja Citi Mobile. Decydując się na takie udogodnienie, klienci banku mogą zlecać operacje bankowe, przeglądać historię transakcji czy zmieniać limity transakcyjne. Dodatkowo osoby decydujące się na korzystanie z bankowości elektronicznej w prosty sposób będą mogły złożyć wniosek online na kolejne produkty. Na stronie banku odnajdą Państwo również szereg informacji o systemie spłat ratalnych "Komfort". Jest to płatna usługa, która umożliwia rozłożenie nawet na 60 miesięcznych równych ratach płatności za zakupy o wartości powyżej 100 zł. Takie rozwiązanie polecane, gdy wydatki w danym miesiącu są wyższe, niż zostały przewidziane. Jest to również dogodne rozwiązanie dla klientów, którzy spłatę zadłużenia salda chcą rozłożyć na dogodne raty. Z usługi tej łatwo skorzystać poprzez bankowość elektroniczną lub w aplikacji mobilnej tuż po zaksięgowaniu transakcji.

Karta kredytowa - pożyczka bez dodatkowych formalności

System spłat ratalnych to niejedyna korzyść płynąca, z korzystania z karty kredytowej Citi Simplicity. Osoby decydujące się na ten produkt mogą skorzystać z dodatkowych środków ze spłatą ratalną bez kontaktu z doradcą i bez przedstawiania dokumentów poświadczających dochód. Stosowny wniosek należy złożyć w bankowości internetowej. Otrzymane środki można przelać na rachunek konta osobistego. Pożyczone pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, a spłaty dokonuje się w ratach.

Wygodny okres bezodsetkowy na karcie kredytowej

Dokonując transakcji tradycyjną kartą płatniczą, która najczęściej dołączona jest do rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego, podczas dokonywania płatności każdy klient obciąża własne konto. Wybierając kartę kredytową, za przeprowadzone transakcje klient zapłaci z przyznanego przez bank limitu kredytowego. Limit ten można łatwo zamienić na krótkoterminowy kredyt, który jest całkowicie bezpłatny. Dla konsumenta oznacza to, że odda on dokładnie tyle, ile pożyczył w banku. Należy jednak spełnić odpowiedni warunek. Powstałe zadłużenie trzeba spłacić w terminie wskazanym przez bank, czyli w czasie okresu bezodsetkowego. Po przekroczeniu tego terminu posiadaczowi karty kredytowej zostaną naliczone odsetki. Okres bezodsetkowy składa się z okresu rozliczeniowego, który trwa 30 dni i okresu na spłatę zadłużenia, wynosi on 26 dni. Dlatego decydując się na Citi Simplicity można łatwo otrzymać nieoprocentowany kredyt nawet do 56 dni. Warto jednak zwrócić uwagę, że okres na spłatę zadłużenia liczony jest od końca okresu rozliczeniowego. Powstałe zadłużenie można spłacić jednorazowo lub uregulować jego część, minimalną kwotę spłaty (informacja o jej wysokości widnieje na rachunku karty kredytowej). Z tej części nie trzeba płacić odsetek. Pozostały dług, można rozłożyć na raty. Jednak z pozostałej do spłaty kwoty zostaną naliczone odsetki. 56-dniowy okres bezodsetkowy dotyczy wyłącznie płatności bezgotówkowych. Podczas wypłacenia gotówki z bankomatu lub zlecania przelewu, bank może naliczyć prowizję i odsetki.

Dla przykładu, w standardowym kredycie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 22,88% przy założeniu, że całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów będzie równa 11000 zł i całkowita kwota do zapłaty 12277,19 zł. W tym przypadku zmienne oprocentowanie nominalne 18,5% w skali roku całkowity koszt kredytu to 1277,19 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej, będącej kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej kartą główną równa jest 144 zł, a odsetki wynoszą 1133,19 zł) oraz równych dwunastu miesięcznych rat po 1023,10 zł każda.

Bezpieczna karta kredytowa

Citi Simplicity to w 100% bezpieczna karta kredytowa. Objęta jest ona zabezpieczeniem 3D Secure. Jest to dodatkowa weryfikacja klienta przy płatnościach internetowych. Bank posiada też sprawny system wykrywania podejrzanych transakcji. W przypadku wątpliwych operacji bank kontaktuje się ze swoim klientem. Obsługa kart kredytowych jest bardzo prosta. Podczas zgubienia lub kradzieży kartę kredytową można zastrzec. To pozwoli uniknąć nieautoryzowanych transakcji bezgotówkowych. Płatności kartą kredytową objęte są procedurą reklamacyjną chargeback.

Płatności mobilne - Google Pay i Apple Pay

Posiadacze karty kredytowej Citi Simplicity mogą korzystać z aplikacji Apple Pay lub Google Pay, dzięki czemu dużo łatwiej wykonać płatności zbliżeniowe w punktach handlowych i usługowych telefonem lub zegarkiem, bez potrzeby korzystania z plastikowej karty.

Program Mastercard Bezcenne Chwile - najlepsze karty kredytowe

Osoby posiadające karty kredytowe Citi Simplicity mogą uczestniczyć w programie lojalnościowym Mastercard Bezcenne Chwile, w którym zbierane są punkty za transakcje dokonane kartą. Po zebraniu ich odpowiedniej liczby można wymienić je na stosowne nagrody wybrane z katalogu. Program Bezcenne Chwile często oferuje dodatkowe usługi zwiększające bezpieczeństwo transakcji, takie jak ochrona przez nieautoryzowanymi transakcjami, ubezpieczenie zakupów online czy Fast Track na lotniskach. Ostatnia z wymienionych usług umożliwia 4 darmowe, szybkie przejścia przez odprawę bezpieczeństwa na 130 lotniskach na świecie i aż 10 razy w ciągu roku na Lotnisku Chopina w Warszawie. Karta kredytowa Mastercard to szansa na zyskanie wielu satysfakcjonujących i atrakcyjnych nagród.

Karta kredytowa- zalety i wady

Podsumowując, wybierając kartę kredytową Citi Simplicity mogą Państwo spodziewać się licznych korzyści płynących z jej prostoty i przejrzystości. Wśród wielu zalet wyróżnić można między innymi:

jeżeli korzystamy z karty brak opłat za wydanie i użytkowanie,

kartę otrzymać mogą osoby z niskimi dochodami, już od 1 200 zł,

dogodny program ratalny, który pozwala na spłatę wykorzystanego limitu karty kredytowej,

korzystny program lojalnościowy,

możliwość ustawienia automatycznej spłaty (tzw. polecenie zapłaty).

Pomimo licznych zalet, karty kredytowe posiadają też kilka wad. Jedną z nich może być dość wysoka opłata za wypłaty gotówki z bankomatów. Jednak nie jest to problem dla osób, które dokonują płatności kartą. Dla niektórych klientów może być również niekorzystna opłata za przewalutowanie transakcji realizowanych w walucie obcej.

Na stronie banku Citi Handlowy https://www.citibank.pl/karty-kredytowe/citi-simplicity/ odnajdą Państwo szczegółową ofertę karty kredytowej Citi Simplicity. Jest to wyjątkowy produkt, który swoim użytkownikom przynosi wiele korzyści. Całkowita kwota kredytu bez kredytowanych kosztów to maksymalna suma, jaką klient może wykorzystać do dokonywania transakcji z użyciem karty kredytowej, nie licząc opłat, prowizji, czy innych kosztów związanych z uzyskaniem kredytu. Warto jednak pamiętać, że karta ta ma określony limit kredytowy, który można wykorzystać na dowolny cel. Bank Handlowy zapewnia profesjonalną obsługę karty kredytowej, aby klienci mogli cieszyć się wygodą i bezpieczeństwem podczas korzystania z produktu. Dzięki karcie kredytowej Citi Simplicity możliwe jest dokonywanie transakcji bez dostępnych środków na koncie, z korzystnym oprocentowaniem.