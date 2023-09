"Ewidentnie więc polityka wzięła dziś górę nad ekonomią, bo do wyborów raczej inflacja znów nie wystrzeli w górę, a co po wyborach... to zobaczymy" - zauważa dziennikarz RMF FM Maciej Sztykiel.

Cieszyć mogą się kredytobiorcy, bo wkrótce raty kredytów będą tańsze. Dzisiejszą decyzją RPP kończy 12-miesięczny cykl zamrożenia stóp procentowych. Po raz pierwszy od maja 2020 roku mamy obniżkę stóp - i to tak wysoką. O ile spadną raty kredytów hipotecznych ? W przypadku standardowego kredytu hipotecznego na 300 tys. zł na 30 lat rata powinna spaść o mniej więcej 200 zł. Jak mocno rata spadnie, to zależy od poziomu zadłużenia. A po drugie, jak dużo pozostało jeszcze do końca okresu spłaty. Im nowszy kredyt, tym większy będzie spadek raty - tłumaczy Jarosław Sadowski z Expandera. Banki aktualizują wysokość raty co miesiąc, trzy lub sześć, a więc niektórzy kredytobiorcy będą musieli poczekać na obniżkę. Złoty ostro w dół Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że trudniej będzie walczyć z inflacją, może nawet ona znów wzrosnąć. Obniżenie stóp procentowych szkodzi naszej walucie, kurs złotego zanurkował. Przed godz. 16 dolar był droższy niż przed godz. 15 o ponad 6 groszy, euro i frank szwajcarski o ponad 7 groszy, a funt brytyjski o ponad 8 groszy. Zobacz również: Gwałtowny wzrost cen ropy. Jest zapowiedź Rosji i Arabii Saudyjskiej

Magdalena Partyła