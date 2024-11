Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły o 5 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,3 proc. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał, że w październiku w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie m.in. żywności (o 0,7 proc.), odzieży i obuwia (o 3,4 proc.) oraz mieszkania (o 0,2 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 pkt. proc., 0,13 pkt. proc. i 0,06 pkt. proc.

Z kolei niższe ceny w zakresie transportu (o 1,4 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt. proc. i 0,03 pkt. proc.

GUS przekazał ponadto, że ceny usług świadczonych przez banki i inne instytucje wzrosły w październiku o 7,1 proc. rok do roku i o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.

W październiku wzrosły również ceny usług telekomunikacyjnych - o 1,8 proc. rok do roku (względem poprzedniego miesiąca nie uległy zmianie). Ceny sprzętu telekomunikacyjnego w październiku spadły o 12,9 proc. rok do roku i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.